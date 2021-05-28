15 фактов о нашем мире, показывающих, насколько он всё-таки удивителен

Удивитесь тому, насколько невероятен и чудесен наш мир!

Изначально апельсины были зелеными

Первые апельсины, попавшие в Европу из Юго-Восточной Азии, были гибридами мандарина и помело и имели зеленый цвет. Кстати, и сейчас в странах, близких к экватору, — таких, как Вьетнам или Таиланд, — можно встретить вечнозеленые апельсины.

Ходить на работу опаснее, чем на войну

По статистике, погибнуть по пути наработу и с работы у современного жителя развитых стран шансов больше, чем быть отправленным на войну там погибнуть.

Умелый лучник может заставить стрелу обогнуть объект

Английские и арабские исторические источники согласно утверждали, что талантливые лучники умели пускать стрелу по дуге, под углом и даже заставляли ее описать полукруг, чтобы поразить цель за спиной стрелка. Современные мастера лука проверили эти утверждения — оказалос, что это действительно возможно! Истинно великий лучник может попасть даже в цель, которая находится сзади него за спиной — его стрела просто опишет дугу в 180 градусов.

На Южном полюсе нет времени

Поскольку на Южном полюсе сходятся все меридианы, он не принадлежит ни к одной временной зоне. На исследовательских станциях в Антарктиде время согласуется со временем страны, которой принадлежит станция, и в двух соседних здаиях оно может различаться на несколько часов.

Первый 3D-фильм вышел в 1922 году

Фильм «Сила любви» — немая картина с объемным иображением, выпущенная в 1922 году. Зритель мог сам выбрать, каким будет финал, прикрыв один или другой глаз. К сожалению, картина не сохранилась до наших дней.

Сандра Буллок чуть не стала Нео

Продюсеры так долго искали подходящего актера на роль главного героя «Матрицы», что в отчаянии чуть не заменили его героиней, которую должна была сыграть Сандра Буллок.

Ученые сумели скрестить козу с пауком

Профессор из США Рэнди Льюис ввел козе ген паука. В результате, в козьем молоке стало намного больше белка, из которого, подоив козу, можно прясть нити не менее прочные, чем паутинные.

На Бурж Халифа можно видеть два заката в день

Самое высокое здание в мире так велико, что, если вы посмотрите на закат на первом этаже, а затем поднимитесь на верхний, вы сможете увидеть закат еще раз с самого начала.

Елизавета II подает сумочкой тайные знаки

Елизавета II использует свою сумочку, чтобы дать знать слугам и помощникам о своих намерениях. Если она перекладывает сумочку из руки в руку, значит, она закончила разговор с собеседником, и его нужно вежливо проводить. Если же она хочет резко оборвать беседу, она ставит сумочку на пол.

В океане есть космическое кладбище

На юге Тихого океана есть «точка Немо» — самая дальняя точка от суши. Именно сюда направляют с орбиты отслужившие свое космические аппараты. Здесь же на дне океана покоится станция «Мир».

Брокколи — создание человека

Капусты брокколи никогда не существовало в природе — ее вывел человек после многих столетий селекционной работы с разными видами капусты, впервые начатой в VIв. до н.э.

Высокие каблуки раньше носили мужчины

Первыми обувь на каблуках начали носить всадники персидской кавалерии в Х в. до н.э. Каблуки помогали им удерживать ноги в стременах.

Существуют датчики дыма для глухих

Человек, не имеющий слуха, не услышит пожарную сирену. Японские ученые, решив помочь глухим, избрели датчик, который реагилует на дым не только сиреной, но и струей пара с экстрактом едкого васаби, аромат которого поднимет на ноги любого спящего.

Орехов меньше, чем кажется

Арахис, грецкий орех, миндаль, кешью и фисташки — по ботанической классификации, не орехи, а семена.

У броненосцев действительно крепкий панцирь

Броненосцы получили свое имя не зря — их панцирь действительно способен отражать пули! Известен даже случай, когда охотник сам получил тяжелое ранение, выстрелив в броненосца, — пуля, отрикошетив, попала ему в челюсть.