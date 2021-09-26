Народные приметы, связанные с глазами

• Черные очи имеют дурную славу и могут в два счета сглазить человека. Таких людей в былые времена обвиняли в колдовстве и связи с нечистой силой.

• Люди со светлыми глазами обладают повышенной интуицией, умеют читать мысли и предсказывать будущее, если, конечно, развивают эти таланты.