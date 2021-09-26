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Народные приметы, связанные с глазами

Особенно много народных примет связанно с глазами, поскольку считается, что они являются зеркалом души. Разные суеверия помогут понять, о чем пытаются предупредить нас наши глаза.

Народные приметы, связанные с глазами
  • Смотреть в глаза покойному — пойти за ним вслед. Наши предки верили, что душа покойного может увидеть устремленный взгляд человека и забрать его с собой.
    • Заглянуть в глаза колдуньи — подарить ей свою душу.
    • По одной из примет, нельзя долго и пристально смотреть на драгоценные камни — их блеск может затмить разум.
    • Человек с разными глазами издавна считался прихвостнем дьявола.
    • Если долго любоваться луной, можно лишиться разума.
    • Хотите, чтобы ваши трудности и горести остались в прошлом — посмотрите, как течет вода или горит огонь. Наши предки верили, что вода уносит печали, а огонь сжигает проблемы.
    • Многие практики советуют смотреть в глаза маленьким детям — они могут увидеть, что требуется вашей душе.
    • Долгий и пристальный взгляд в глаза матери дарит ей долгую и счастливую жизнь.• Поцелуй в глаза — к неприятностям. В народе считалось, что так можно наслать на близкого человека неизлечимую болезнь.
    • Пылинка в правом глазу предвещает хорошие новости и приятные перемены, в левом — дурные вести.
    • Прыщ, который выскочил возле глаза, говорит о том, что человек много отдает людям, которые этого не ценят.
  • • Ресничка, попавшая в глаз, принесет исполнение желаний.
    • Мошка, залетевшая в глаз, предрекает слезы и разочарования. Если получилось быстро избавиться от мошки, то неудачи могут пройти стороной.
    • Дым в глазах — к сплетням и дурным слухам, которые могут стать причиной ссоры.
    • Если дрожит верхнее веко — жди удачи и успеха во всех начинаниях. А вот если начало дергаться нижнее веко, стоит быть осторожнее: возможны неприятности. Нейтрализовать плохую примету можно, если промыть глаз проточной водой и трижды перекреститься.
    • Если глаза горят, значит, вы стали объектом чьей-то любви или зависти.
    Грех и добродетель. Зависть – Любовь.
    • Черные очи имеют дурную славу и могут в два счета сглазить человека. Таких людей в былые времена обвиняли в колдовстве и связи с нечистой силой.
    • Люди со светлыми глазами обладают повышенной интуицией, умеют читать мысли и предсказывать будущее, если, конечно, развивают эти таланты.

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