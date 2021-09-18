Элемент декора или вынужденная санитарная мера: зачем средневековые кружки снабжали крышками?

Рассматривая сегодня антикварные пивные кружки времен Средневековья, можно заметить две вещи: во-первых, на них в большинстве случаев предусмотрены крышечки, а во-вторых, они больше походят на произведение искусства, нежели на посуду для не самого аристократичного напитка.
Вот только далеко не каждый знает, что причина такого внешнего вида пивных кружек отнюдь не в желании лицезреть прекрасное. Все дело в том, что того требовали… тогдашние санитарные нормы, установленные законом.
В это трудно поверить, но антиквары и коллекционеры настоящего существованию столь изящной тары для пива обязаны… эпидемии. Речь идёт о печально известной пандемии бубонной чумы в Европе. Она возникла в начале 14-го столетия, а ее жертвами в общей сложности стали порядка 25 000 000 человек.
Долгое время считалось, что единственными переносчиками опасного заболевания являются грызуны и насекомые. Однако результаты исследований показали, что среди причин заражения также можно найти и употребление воды из загрязненных источников.
И если аристократия довольствовалась вином, то у бедняков едва ли не единственным вариантом оставалось пиво.
Когда об этом стало известно, по Европе начали распространяться запреты на потребление воды. Поэтому населению приходилось искать другие, более безопасные напитки для утоления жажды.
Соответственно, за неимением других вариантов произошло резкое увеличение объёмов потребления пива как у взрослого населения, так и среди маленьких детей.
Однако и этого для того, чтобы уберечь людей от заражения, оказалось недостаточно. Так, германские княжества Священной Римской империи издали закон, который обязывал производителей выпускать на рынок тару для изготовления и хранения еды только с крышками.
Такая мера должна была стать защитой от нежелательного контакта переносчиков заразы с едой. А, учитывая тогдашнюю ситуацию с водой, закон этот в большей мере коснулся именно пивной тары. С того момента кружки с крышками начали производить повсеместно.
Вариаций кружек появилось множество, первоначально стали распространяться оловянные кружки, позже появились керамические варианты с накладными оловянными крышками, а уже в 17-м веке пивная кружка стала получила огромное значение — она стала частью статуса человека.
Расширился и ассортимент материалов для изготовления кружек: их стали производить из стекла, хрупкого хрусталя и фарфора, появились даже варианты из слоновой кости и серебра.
Особое внимание начали уделять дизайну крышек. Их стали превращать в настоящие произведения искусства. Крышечки инкрустировали драгоценными камнями, на них вырезали скульптуры из кости, а также делались гравировки.
Популярность их оказалась настолько большой, что разные кружки стали делать даже для разных видов деятельности и занятий. Например, за обедом использовали одну тару, а на рыбалке — другую. В общей же сложности на столах европейцев кружки с крышками продержались довольно долго — лишь в двадцатом веке их популярность стала угасать.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2281029531218742153/
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