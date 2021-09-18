Элемент декора или вынужденная санитарная мера: зачем средневековые кружки снабжали крышками?

Рассматривая сегодня антикварные пивные кружки времен Средневековья, можно заметить две вещи: во-первых, на них в большинстве случаев предусмотрены крышечки, а во-вторых, они больше походят на произведение искусства, нежели на посуду для не самого аристократичного напитка.

Вот только далеко не каждый знает, что причина такого внешнего вида пивных кружек отнюдь не в желании лицезреть прекрасное. Все дело в том, что того требовали… тогдашние санитарные нормы, установленные законом.

В это трудно поверить, но антиквары и коллекционеры настоящего существованию столь изящной тары для пива обязаны… эпидемии. Речь идёт о печально известной пандемии бубонной чумы в Европе. Она возникла в начале 14-го столетия, а ее жертвами в общей сложности стали порядка 25 000 000 человек.

Долгое время считалось, что единственными переносчиками опасного заболевания являются грызуны и насекомые. Однако результаты исследований показали, что среди причин заражения также можно найти и употребление воды из загрязненных источников.



Когда об этом стало известно, по Европе начали распространяться запреты на потребление воды. Поэтому населению приходилось искать другие, более безопасные напитки для утоления жажды.

И если аристократия довольствовалась вином, то у бедняков едва ли не единственным вариантом оставалось пиво.Соответственно, за неимением других вариантов произошло резкое увеличение объёмов потребления пива как у взрослого населения, так и среди маленьких детей.



Однако и этого для того, чтобы уберечь людей от заражения, оказалось недостаточно. Так, германские княжества Священной Римской империи издали закон, который обязывал производителей выпускать на рынок тару для изготовления и хранения еды только с крышками.

Такая мера должна была стать защитой от нежелательного контакта переносчиков заразы с едой. А, учитывая тогдашнюю ситуацию с водой, закон этот в большей мере коснулся именно пивной тары. С того момента кружки с крышками начали производить повсеместно.



Вариаций кружек появилось множество, первоначально стали распространяться оловянные кружки, позже появились керамические варианты с накладными оловянными крышками, а уже в 17-м веке пивная кружка стала получила огромное значение — она стала частью статуса человека.

Расширился и ассортимент материалов для изготовления кружек: их стали производить из стекла, хрупкого хрусталя и фарфора, появились даже варианты из слоновой кости и серебра.



Особое внимание начали уделять дизайну крышек. Их стали превращать в настоящие произведения искусства. Крышечки инкрустировали драгоценными камнями, на них вырезали скульптуры из кости, а также делались гравировки.

Популярность их оказалась настолько большой, что разные кружки стали делать даже для разных видов деятельности и занятий. Например, за обедом использовали одну тару, а на рыбалке — другую. В общей же сложности на столах европейцев кружки с крышками продержались довольно долго — лишь в двадцатом веке их популярность стала угасать.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2281029531218742153/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Открытое письмо фальсификатору истории Е.Прудниковой ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43356225497/)

Пострадавшие от "сталинских репрессий". Кто же они, эти "безвинно осуждённые"? https://otari.mirtesen.ru/blog/43417567482/

Корни русофобии в современной Грузии: кто первым начал обвинять русских во всех бедах? https://otari.mirtesen.ru/blog/43535726484/