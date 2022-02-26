Когда Господь избавит от проблем?

Почему, набравшись смелости идти к Богу, не надо слушать, что говорят другие – размышляет архимандрит Андрей (Конанос).

Женщина взяла у Христа то, чего другие не взяли

И я не буду ни от кого зависеть, не сотворю себе кумиров, потому что моя цель – не идолам поклоняться, а обрести Бога, Который над всеми идолами. И если на пути к Богу я буду поклоняться людям как идолам и обожествлять их, ожидая того, чего они мне дать не могут, – меня ждет провал.

«Подойду к Нему сама». Эта женщина с кровотечением, должно быть, обладала большим спокойствием. У нее была очень спокойная душа. Да, физически она страдала много лет, истратив на врачей все свои средства, но, думаю, душа ее была абсолютно здоровой. Мне так кажется. Эта женщина была прекрасна – она обладала бесстрашной душой.

И, подойдя к Господу, она прикоснулась к Нему – прикоснулась даже не к Его пречистому телу, не к Его ногам, а к одежде и почувствовала, как из Него вышла сила, после чего исцелилась. Кровотечение остановилось. А Христос, почувствовав, что из Него вышла сила, обращается к людям вокруг, спрашивая, кто прикоснулся к Нему. Ученики удивляются: «Что здесь такого? Вокруг столько народа, Тебя теснят со всех сторон – что Ты мог почувствовать?

Мы с восторгом слушаем слова о Боге, но наша цель – идти к Нему

» А Господь отвечает: «Да, Меня теснят со всех сторон, но кто-то взял от Меня то, чего вы все не берете. Вы рядом, но не забираете себе то, что Я могу вам дать. Я с вами, но вы не берете у Меня то, чем Я обладаю».Эта женщина взяла у Христа то, чего другие не взяли. Почему же она смогла это сделать? Думаю, потому что обладала смелостью, обладала прекрасной душой, которой многое было под силу. В то время как телом она склонилась к ногам Христа, прикасаясь к Его одежде, душой она устремилась ввысь и увидела свое исцеление еще до того, как оно случилось.

Мы часто просим, чтобы за нас попросили, похлопотали. Нам необходимы какие-то дополнительные способы, посредничество, мы всегда зависим от того, что о нас скажут другие. Возможно, вы и не часто так делаете по отношению к людям. Но даже если начинаешь просить какого-то святого, чтобы он походатайствовал за тебя перед Богом, – следи, как бы не начать этого святого обожествлять. Помни, что он – именно посредник. И ты просишь его привести тебя ко Христу, чтобы душа окрепла и больше ни от кого не зависела.

Даже просто восхищаясь кем-то – следи, чтобы восхищение не переросло в идолопоклонство. В противном случае тебя ждут разочарования, страдания и боль. Потому что, бывает, люди причиняют боль друг другу. «Какой прекрасный человек! Какой священник! Какие у него проповеди!» – можно услышать от некоторых людей. «Ну и что, разве восхищаться кем-то – плохо?» – спросите вы. Нет, это не плохо – когда тебя кто-то восхищает, и в этом ты черпаешь силы, вдохновение и смелость. Вопрос в том, до какой степени восхищаться, как далеко заходит твой восторг.

Это все равно как если бы я показывал тебе райские кущи и Бога, а ты в восхищении смотрел бы не на них, а на мою руку. Мы с таким восторгом слушаем слова о Боге, а ведь наша цель – идти к Нему, потому что любые уста – это прах, земля. Да, и земля может говорить о Боге, но если мы не пойдем к Нему, а будем оставаться в земле, то в конечном счете и сами превратимся в землю. Нас ждет разочарование, а не духовное возрастание.

Настоящая помощь – не от людей. И спасение – не от людей. Поэтому прими решение и не рассчитывай на них, укрепи свою душу, установи личные отношения с Господом.

Пусть люди дают тебе то, что могут дать, но не требуй от них большего. Люби всех – но правильно. Сострадай, сопереживай, сочувствуй, будь вместе со всеми, не отделяйся – но помни: не следует ожидать от людей слишком многого. «У меня есть Бог. Его я ищу».И в тот же час, когда Христос совершает чудо с этой женщиной, которая, как говорит Евангелие, с трепетом подходит и признается, что это она прикоснулась к Его одежде, – в тот же час, когда все вокруг потрясены случившимся чудом, происходят события, которые вновь ставят под сомнение доверие человека к Богу.

Не слушай, что говорят другие

Думаю, что и в моей, и в твоей жизни такая «нестабильность» присутствует постоянно. У нас есть вера, которая может дать нам духовную полноту, рост, ощущение внутренней самодостаточности – смиренной, божественной самодостаточности, – но что-то случается, и мы снова начинаем колебаться: «Ну вот, опять! Опять у меня проблемы! Как же так? Когда же наконец, Господи, Ты меня спасешь? Ты вообще существуешь или нет? Любишь меня или нет? Желаешь мне добра или хочешь, чтобы я страдал?»

В тот час, когда Господь совершает чудо над кровоточивой, Иаиру говорят: «Дочь твоя умерла; не утруждай учителя» (Лк. 8:49). И в то же мгновение Иисус обращается к нему со словами: «Не бойся, только веруй» (Лк. 8:50). Не бойся. Не бойся. Не слушай, что говорят другие.

Видите? Опять – другие. Потому и говорю: не ждите помощи от людей. Люди, которые только что видели чудо и теперь, казалось бы, сами должны приводить всех ко Христу, рассказывая, какой Он необыкновенный, – мгновенно разочаровываются и начинают сомневаться.

Можно опираться на людей, полагаться на них, но не нужно за них цепляться, как за последнюю надежду, не нужно прилепляться сердцем – потому что, если они упадут, упадешь и ты.– Не бойся, только веруй!

– Но…

– Нет никаких «но». На Меня смотри, на Меня надейся! Иаир, смотри на Меня! Разве ты не хочешь, чтобы Я исцелил твоего ребенка? Мне ли ты не доверяешь? Меня ли не зовешь?

– Да, но вокруг столько людей…

– Живи, не оглядываясь на людей! Живи среди них, но смотри на Меня!

И Господь вместе с Иаиром направляется к нему домой, а затем происходит то, что вы знаете из Евангелия – чудесное воскрешение его дочери, победа над безысходностью и отчаянием. Потому что эти чувства Иаир, конечно, испытал в полной мере, что абсолютно естественно.

Через удары судьбы душа возрастает

Это сейчас мы спокойно говорим о таких вещах, объясняем, растолковываем – но если вдруг с нами такое случится, мы услышим слова: «Твой ребенок умер», – нам будет очень трудно сказать в ответ: «Ничего страшного, что он умер. Если Бог со мной, все может измениться». Легко рассуждать в теории, а на практике нашей душе очень трудно выдержать даже несколько часов искушения. В эти часы наша вера проходит сквозь страшное пламя раскаленной печи. В эти часы проверяется наша любовь к Богу – проверяется великими испытаниями и трудностями.

«Хочу, чтобы это случилось со мной! Хочу!» Да, сейчас тебе кажется, что ты готов принять даже мученическую смерть. Услышав что-то, думаешь: «Я человек сильный духом!» Но сейчас у тебя нет проблем. А вот когда придут настоящие испытания, душа начнет колебаться, колени – дрожать, и ты будешь как птичка в мороз, которая дрожит, нахохлившись, не зная, где укрыться от холода.

В эти минуты нас охватывает такая паника, такая неуверенность, что мы теряем почву под ногами, не зная, к кому обратиться, кого позвать на помощь. Бога? «Да какого там Бога, – говорим мы, – раз Он так со мной поступает! Я в Нем разочаровался. Еще совсем недавно Он был моей надеждой и опорой, а теперь снова огорчает и мучает меня. И я опять не понимаю, чего Он хочет – спасти меня или измучить?»

И так, через удары судьбы, через испытания душа возрастает, созревает, укрепляется, совершенствуется, становится богаче и благороднее. И приходит все то, о чем говорится в Священном Писании, – все, что бывает, когда человек соглашается с Богом и начинает полностью доверять Тому, Кто хочет сделать тебя сильнее.

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