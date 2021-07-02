Почему на гербе России двуглавый орел, а короны - три

Было бы логично, если бы каждая голова двуглавого орла на российском гербе была увенчана короной. Однако корон на отличительном знаке государства 3. Как же это произошло? Что символизировали короны в прошлом и символизируют сегодня?

Две короны

Началом российского государственного геральдического символа считается 1497 год, когда двуглавый орел появился на печати великого князя Московского Ивана III Васильевича. Основную причину появления новой печати историки видят в установлении контактов Ивана III с правителями Священной Римской империи, которые к этому времени обладали печатью, изображавшей двуглавого орла. Считается, что орел являлся свидетельством преемственности власти Московского государства от Византии, родовым знаком правителей которой и являлось изображение двуглавого орла.

Как бы то ни было, на гербе в те времена красовались только две короны: по одной возле каждой головы орла, что кажется вполне логичным. Объяснимо и наличие у орла двух голов. В древнем Риме орел символизировал верховную власть и получил в законодательстве официальное наименование «римская птица» (avis Romana). Что касается Византии (Восточной Римской империи), то двуглавый орел символизировал существование двух могущественных центров Византийской и Римской империй. Двуглавый орел, ставший гербом России при Иване III, обозначал единство царизма и православия.

Появление третьей короны

Поэтому неудивительно, что в XVI веке между шеями двуглавого орла был запечатлен восьмиконечный крест – символ православия. Существенные изменения в изображении герба отмечены во времена царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. С 1625 года вместо креста начали изображать третью корону между голов орлов в как бы подвешенном состоянии. Если верить Александру Кулюгину, автору издания «Правители России», третья корона оказалась на гербе неслучайно. Это обстоятельство также было обусловлено связью с православной религией. По словам Кулюгина, первоначально три короны означали символ Святой Троицы.

Новые изменения в геральдическом символе произошли после того, как закончилась Русско-польская война 1654-1667 годов. Она завершилась перемирием и признанием присоединения к России земель левобережной Украины. Вот тогда-то Русское государство и обзавелось обновленной государственной печатью. Примечательно, что именно тогда печать была в первый раз названа именно геральдическим символом государства в официальных документах. Именной указ, датированный декабрем 1667 года, «О титуле царском и о государственной печати» гласил, что три короны, красовавшиеся на державном гербе, знаменовали «три великия, Казанское, Астраханское, Сибирское, славныя Царства».

До и после советской власти

В 1918 году в России был сформирован новый орган высшей власти — Временное правительство. Понятно, что с возникновением иной системы руководства страной понадобился и другой герб. В 1919 году в Омске был объявлен конкурс на лучший герб, в котором участвовало около 100 проектов. По условиям конкурса двуглавого орла на гербе необходимо было оставить, а вот другие символы прежней власти – убрать. Окончательный герб никто так и не утвердил, однако фаворитом конкурса сочли работу художника Г. А. Ильина, который был родом из Казани. На гербе Ильина двуглавый орел лишился всех своих корон, а над орлом возвышался только крест с надписью «Сим победиши».

Двуглавый орел и три короны над его головами снова начали фигурировать в истории страны лишь в 1993 году, после развала Советского Союза. Тогда герб Российской Федерации был представлен двуглавым орлом с тремя историческими коронами Петра I (над двумя головами — две небольшие короны, а над ними — одна большая). В 2000 году правительство приняло закон «О Государственном гербе Российской Федерации», который закрепил герб, упомянутый выше.

Согласно закону, что орел на геральдическом символе России должен быть не только увенчан двумя коронами, а над ними — одной большой короной, но эти короны должны быть соединены лентой. Короны сегодня стали символизировать братство и единую историю трех народов: русского, украинского и белорусского. Согласно другой версии, короны являются символом суверенитета России и ее субъектов .

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161059-pochemu-na-gerbe-rossii...

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