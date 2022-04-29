«Страны-пьяницы»: какие народы пьют намного больше русских

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена. Было бы глупо скрывать, что уровень потребления горячительных напитков у нас достаточно высокий. Тем не менее, есть страны, которые обгоняют Россию по этому показателю.

Литва разгульная

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свой список стран с наибольшим количеством потребляемого спиртного в расчете на одного человека. Первое место на этом сомнительном пьедестале заняла Литва.

Жители маленькой прибалтийской республики употребляют в среднедушевом выражении 16 литров алкоголя в год. При этом за последние годы потребление горячительных напитков в Литве возросло более чем на три литра в расчете на одного человека.

Большую часть алкоголя литовцы пьют дома, в то время как в странах Западной Европы горячительные напитки предпочитают употреблять в барах, кафе и ресторанах. По мнению Еврокомиссии, граждане республики много пьют, чтобы улучшить свое психологическое самочувствие, забыть повседневную рутину и проблемы.

О том, что в маленькой республике с алкоголем все очень плохо, говорят принимаемые в стране законопроекты, которыми правительство пытается хоть немного улучшить неприглядную ситуацию.

Под боком у батьки

Летом прошлого года вступил в силу закон, который поднимает возраст продажи алкоголя с 18 до 20 лет. А за несколько месяцев до этого кабмин Литвы увеличил в среднем на 17% акцизы на крепкий алкоголь.

«Почетное» второе место в рейтинге ВОЗ заняла Белоруссия. В братской республике на каждого гражданина в среднем приходится 15 литров алкоголя в год. Впрочем, еще в 2014 Белоруссия занимала лидирующую позицию с 17,5 литра чистого спирта ежегодно.

Правительство республики борется с зеленым змием по мере возможностей. Поднимаются минимальные цены на спиртное, ужесточается наказание за вождение в нетрезвом виде, ведется борьба с контрафактной продукцией. С позорной первой строчки в рейтинге «стран-пьяниц» Белоруссии удалось уйти в 2015 году, но дальше дело не пошло.

В среднем гражданин республики тратит на спиртное 5,5% своих доходов. Почти половина алкоголя – крепкие напитки, 17% – пиво, вино в общей доли выпитого занимает всего лишь 5%.

Пьющая Прибалтика

Замыкает тройку лидеров еще одна прибалтийская республика – Латвия. В среднем латыши потребляют около 13 литров спиртного.

Тамошнее правительство также принимает ряд мер для улучшения ситуации. С 1 марта 2018 года в результате налоговой реформы повысились цены на спиртное. Самое значительное увеличение – в сегменте крепкого спиртного. В среднем литровая бутылка подорожала на 1,5 евро.

До этого в Литву и Латвию со всей Европы ездили в так называемые алкогольные туры. Теперь же эксперты хватаются за головы: подорожание спиртного может привести не только к увеличению доли контрафакта, но и росту числа отравлений как среди латышей, так и среди «алкотуристов».

Польша

Алкоголизация – действительно одна из самых злободневных проблем в Польше. Руководитель Агентства по решению проблем с алкоголем Кшиштоф Бжожка заявил, что злоупотребляют спиртным более трех миллионов поляков (из 38 миллионов общего населения страны). Эксперт отметил, что уровень потребления горячительных напитков в Польше год от года лишь растет, а ежегодно диагноз «алкоголизм» ставится 300-350 тысячам поляков.

В связи с этим в стране запретили употреблять спиртное в общественных местах. Кроме того, было введено ограничение на его продажу в ночное время – с 22 до 6 часов.

Бельгия и Германия

Лидером же в рейтинге Ipsos является Бельгия – 12,6 литра на человека, на третьей строчке расположилась Германия – 11,03. Высокие позиции в списке объясняются тем, что бельгийцы и немцы пьют очень много пива в барах и ресторанах, в компании друзей. Культура потребления спиртного там во многом другая, чем в Восточной Европе.

То же касается и французов (второе место): для них бокал вина за ужином или обедом считается таким же привычным делом, как и сам прием пищи. Россия же, по данным организации, занимает седьмую позицию с 10,12 литра на человека в год.

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