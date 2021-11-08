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Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

Мы подобрали для вас 10 загадок, каждая из которых имеет свою хитринку.

Если не хотите увидеть правильные ответы раньше времени, то не спешите листать в самый низ страницы. Знакомьтесь с условиями.

№1

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№2

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№3

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№4

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№5

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№6

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№7

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№8

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№9

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

№10

Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

Хорошенько подумали?

Точно определились?

Последний шанс…

Правильные ответы:

  1. Ветер.
  2. Яйцо.
  3. Вдох.
  4. Одуванчик.
  5. Песок.
  6. Зубы.
  7. Буква “Н”.
  8. Человеческое сердце.
  9. Играет в шахматы.
  10. Спать по ночам.  

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2339924816865004278

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