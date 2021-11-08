Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

Мы подобрали для вас 10 загадок, каждая из которых имеет свою хитринку.
Если не хотите увидеть правильные ответы раньше времени, то не спешите листать в самый низ страницы. Знакомьтесь с условиями.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
Хорошенько подумали?
Точно определились?
Последний шанс…
Правильные ответы:
- Ветер.
- Яйцо.
- Вдох.
- Одуванчик.
- Песок.
- Зубы.
- Буква “Н”.
- Человеческое сердце.
- Играет в шахматы.
- Спать по ночам.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2339924816865004278
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