Помозгуем: 10 загадок на логику и смекалку, которые не всем под сиду

Мы подобрали для вас 10 загадок, каждая из которых имеет свою хитринку.

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№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

Хорошенько подумали?

Точно определились?

Последний шанс…

Правильные ответы:



Ветер. Яйцо. Вдох. Одуванчик. Песок. Зубы. Буква “Н”. Человеческое сердце. Играет в шахматы. Спать по ночам.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2339924816865004278

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