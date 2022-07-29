Как Геринг воевал в партизанском отряде, а после войны работал завхозом в школе

Очень часто в ленте "Дзен" мне попадались многочисленные статьи по одной и той же теме - о том, сражался против немцев красноармеец с фамилией Гитлер (прим. - речь идет о Семене Константиновиче Гитлере (1922-1942). Таких публикаций море!

И забывают, что кроме "Гитлера", в рядах Красной Армии сражались и другие бойцы с фамилиями фашистских лидеров. Сейчас поговорим, как в рядах партизанского отряда воевал Геринг, который после войны работал завхозом в школе.

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Итак, рядовой Геринг Иван Адамович. Судя по документам, находящимся на сайте "Память народа", родился в 1908 году в Пуховичском районе Минской области Белорусской СССР (прим. - в документах Пуховский"). Беспартийный, работал стеклодувом.

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В самом начале Великой Отечественной войны территория Белоруссии была захвачена противником. Уже 28 июня немцы заняли город Минск. Местным населением формируются первые партизанские отряды.

В один из таких (Отдельный Лельчицкий отряд) вступает в качестве стрелка Иван Адамович Геринг. Его командир, Павел Тихонович Лишахваев, по решению Полесского центрального комитета партии остается на захваченной территории, где в августе 1941 года сформировывает боеспособный отряд (роту) из местного населения и оставшихся военнослужащих.

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Геринг в составе партизанского отряда воевал на территории Полесской области до 1942 года. Во время очередного партизанского перехода в августе 1942 года он был схвачен в плен и доставлен в город Бобруйск (город, кстати тоже 28 июня 1941 года оккупирован), после чего находился там до 1944 года.

В 1944 году фронт постепенно отодвигался на запад. В мае месяце на оккупированный Бобруйск советская авиация совершает авианалет (прим. - сам город будет освобожден на следующий месяц), в результате чего Герингу удается бежать из плена.

Уже в июне он оказывается в рядах Красной Армии, проходит специальную "проверку" (вдруг Геринг - немецкий шпион), а затем участвует в боях с немцами. За время боев в составе армии получает два ранения (последнее - в мае 1945 года).

После войны Иван Геринг работал завхозом в Поречской средней школе Гродненской области. В 1957 году местный военкомат, приложив результаты медицинской комиссии о двух фронтовых ранениях героя, а также рекомендательные письма по месту его работы, ходатайствует о награждении И.А. Геринга медалью "За боевые заслуги".

Коллаж на сайте Поречской школы, в которой работал Геринг. Источник: https://poreche.schools.by

Но учитывая мужество этого человека во время войны, его заслуги в освобождении территории Белоруссии, рядового Геринга награждают орденом "Красная Звезда".

А за все время войны он будет награжден медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", а также медалью "За служение на поле боя" (судя по наградному листу на орден).

Название последней награды, как я понял, не совсем верное. Скорее всего, речь идет о медали «Заслуженным на поле Славы» (Польша), которой с 1943 года награждались бойцы Народного Войска Польского за героизм и мужество в борьбе с врагом. Более подробной информации о награде Геринга я, к сожалению, не нашел.

Медаль «Заслуженным на поле Славы». Источник:

Единственно, что удалось найти - это информация о военно-пересыльных пунктах и запасных полках. По ним, рядовой Геринг до декабря 1944 года служил в составе 206 запасного стрелкового полка 2 Белорусского фронта, после чего направлен в 4-й Польский запасной стрелковый полк города Белостока.

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Вот так, друзья. Не в фамилиях вовсе дело, а в самих людях, их поступках и деятельности. А вообще во время войны, как я прочел в интернет-источниках, помимо "Гитлеров", в составе Красной Армии мужественно воевали и Геринги, и Гессы, и даже Борманы.

А об одном из таких героев я только что Вам рассказал.

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А вы знали об этом?

В истории Великой Отечественной войны есть несколько примеров немецких солдат, которые добровольно перешли на сторону Советского Союза либо из-за идейных убеждений, либо из-за попадания в плен. Одним из самых известных добровольцев-перебежчиков является Альфред Лисков, предупредивший советских пограничников о скором вторжении гитлеровской армии в пределы СССР. Однако есть ещё пример немецкого ефрейтора Фрица Пауля Шменкеля, который стал Героем Советского Союза. Ненависть к нацистам была заложена у Шменкеля с детского возраста, поскольку в 1932 г. его отец погиб от рук нацистского фанатика. Шменкель добровольно согласился пойти на войну против СССР, однако в ноябре 1941 г. он попросту дезертировал и попал в расположение советского партизанского отряда "Смерть фашизму", бойцы которого не сразу стали доверять немцу-перебежчику. Вдруг засланный разведчик!В первом же бою Фриц показал свою лояльность партизанам, умудрившись ликвидировать немецкого снайпера, не дававшего партизанам прорваться. Так Фриц стал своим и получил даже имя - "Иван Иванович". За свои заслуги в деле борьбы с вермахтовцами, Фриц Шменкель награжден Орденом Красного Знамени и медалью Партизана Отечественной войны 2-ой степени. Во время одной из отправок в тыл врага Шменкеля арестовали и 22 февраля 1944 г. в Минске исполнили приговор о расстреле предателя. В 1964 г. посмертно Шменкель был удостоен звания Героя Советского Союза с присвоением ему ордена Ленина.

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