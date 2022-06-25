Почему запретили женскую практику в медицине и акушерство в прогрессивной Древней Греции

В отношении женских прав в Древней Греции сложилась еще одна парадоксальная ситуация. На этот раз – вопрос в медицине.

До сих пор медики используют наследие греческих врачей. Многие имена внесены навеки в анналы медицинской истории. Греки знали о строении человеческого тела, секреты врачевания, и успешно использовали разные методики лечения даже тяжелых заболеваний и ранений.

На фоне этого акушерство было не просто не развито, оно было запрещено. А знания о женском здоровье считались наказуемыми.

Почему запретили женскую практику в медицине?

В Древней Греции место женщины определялось границами женской половины – гинекеи. А также теми свободами, которые нужны были для выполнения хозяйственных обязанностей (исключение составляли аристократки, жрицы, гетеры). Медицина же была областью высоких знаний и власти над человеческим телом, душой.

Древнегреческое произведение искусства. Акушерка с младенцем и матерью.

В первую очередь – это специфическое образование и изыскания, к которым женщина считалась неприспособленной. Женщина, как несовершенный человек, априори не могла врачевать. По некоторым предрассудкам (достоверность этой теории не доказана, но она есть) не на воем месте женщина могла причинить вред.

Второй аспект – власть. Доктор имеет некоторую власть над пациентами, когда люди доверяются его знаниям и умениям. Женщина-врач – это значит, довериться женщине, дать над собой женщине власть. А эта категория категорически женскому полу не позволялась.

Третий аспект – независимость. Имея в руках востребованную профессию, женщина не могла быть зависимой от мужчины только по факту пола. Свобода докторов могла бы повлиять на то, что женщины пошли бы в иные профессии, обрели знания, а значит – свободу. Что подрывало бы патриархальный строй в самом его основании.

Однако, даже в системе этих запретов были женщины, которые имели власть над всеми рождающимися людьми. Это – акушерки.

Причины запрета акушерства и гинекологии

Рождение детей – это обыденное явление. И в родовспоможении, ведении беременности (хотя ранее такого термина и не существовало), женщины стали на основании наблюдений и практического опыта получать знания. Передавать их другим талантливым ученицам. Так зародились акушерство и гинекология.

Художественное изображение. Появление на свет.

Акушерки, или майя, как их называли, постепенно расширили свою сферу вплоть до лечения женских болезней, абортов и предохранения от нежелательной беременности. Так акушерство взяло под контроль не только факт рождения, но и гендерное определение, а также, благодаря акушеркам, женщины получили контроль над своими репродуктивными возможностями.

Мужчины увидели в акушерках угрозу своей безусловной власти по признаку пола. Те знания и возможности, которые предполагало развитие акушерства и контроля репродуктивных возможностей давало женщине свободу, чтобы было крайне нежелательно в Древней Греции.

Делая открытия в области медицины, греки препятствовали развитию акушерства и гинекологии. Врачами стали признавать только мужчин, а акушерство стало наказуемым занятием, вплоть до смертной казни.

Этот запрет имел два последствия:

Женщины лишились уважаемой и хлебной профессии;

Под ударом оказалась каждая роженица, каждая женщина, кому нужна была помощь гинекологического профиля. Видя последствия запрета акушерства гинекологии, мужчины пошли в эту область. Однако, одной стороны, сами женщины-акушерки отказались их обучать. А с другой – присутствия мужчин смущались сами пациентки, у которых сильно была развита женская гендерная социализация. Медицина стала полностью областью для мужчин на многие века. Произведение искусства Древней Греции Вот почему сложилось ошибочное впечатление слабости женского пола в медицине в принципе. Эту проблему описывают трактаты Гиппократа. Хотя решение было на поверхности: изначально не запрещать практику женщин акушерок и гинекологов. Итогом данного запрета стал «откат» науки акушерства и гинекологии к зачаточному состоянию. И на себе это ощутила каждая женщина. Вновь возросло число материнской и деткой смертности, инвалидизации матери и ребенка во время родов. Но какое это имело знание в обществе, где власть – превыше всего?

Медицина стала полностью областью для мужчин на многие века. Произведение искусства Древней Греции

Источник

А вы знали об этом?

Отец великого русского полководцa Aлексaндрa Вaсильевичa, Вaсилий Ивaнович, не просто принял учaстие в свержении Петрa III, a во многом возглaвил его. В чaстности – ему было велено обезоружить лично предaнные имперaтору войскa. Рaзумеется, зa проявленную инициaтиву Суворов-стaрший стaл одним из фaворитов новой хозяйки России. Екaтеринa Великaя писaлa о нем следующее:«Суворов мне очень предaн и в высокой степени неподкупен; он без трудa понимaет, когдa возникaет кaкое-нибудь вaжное дело в тaйной кaнцелярии; я бы желaлa доверяться только ему, но должнa держaть в узде его суровость, чтобы онa не перешлa грaниц, которые я себе предписaлa».

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43960209023)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Государство «пиратов-коммунистов». Существовало ли оно в реальности? https://otari.mirtesen.ru/blog/43384447058/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!