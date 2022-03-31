8 изобретений, в которых креатива больше, чем реальной пользы

Человечество не может остановиться в стремлении изобрести что-нибудь новое. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди тысяч гаджетов, которые были придуманы людьми, обязательно найдутся те, о которых стоит узнать.

Вот только если одни заслуживают упоминания из-за гениальных решений, что воплотили в жизнь их создатели, то другие скорее вызовут улыбку, чем восторг. Вашему вниманию, «десятка» настолько странных изобретений, что они больше креативные, чем полезные.

1. Радиоколяска

Для малышей - свой собственный приемник.

Такой необычный апгрейд детской коляски появился в 1921 году. Тогда среди молодых родителей была популярна традиция – включать своим детям радиоприемник. И чтобы малыши могли без перерыва слушать любимые передачи, и был создан крепеж для радио на коляску.

2. Зонт для лица от осадков

Клювик от осадков.

Родиной этого гаджета является Канада. Собственно, это и не удивительно, ведь так довольно холодный климат, и дожди и снега – частое явление. Что касается зонта, то он представлял собой конусовидное приспособление из пластика, которое крепилось на затылке с помощью ремня. Таким образом, человек был надежно защищен от осадков.

3. Мышеловка с пистолетом

Мышеловка.

опасная не только для грызунов.

Такую огнестрельную модернизацию обыкновенной мышеловки предложил Джеймс А. Уильямс из американского штата Техас в 1882 году. Однако столь неожиданный подход к ловле грызунов не нашел отклика у потребителя – люди попросту боялись оставлять у себя на кухне или в кладовке револьвер 50-го калибра, заряженный боевыми патронами.

4. Импульсория

Железнодорожные...лошадиные силы.

В середине 19 века железные дороги были едва ли не самым быстроразвивающимся и популярным видом транспорта, однако забывать о старых добрых каретах еще и не думали. Видимо, поэтому в 1850 году итальянский изобретатель Клементо Массерано предложил машину под названием «импульсория». По задумке автора, она должна было использовать в прямом смысле слова «лошадиные силы», но при движении по железной дороге.

5. Мяукающая машина

Неординарный отпугиватель мышей.

Недалеко от китайцев ушли и японские изобретатели. Их любовь к кошкам уже давно известна во всем мире, однако в 1963 году эта привязанность в частности, выразилась в создании необычного гаджета – мяукающей машины. По замыслу разработчиков, голова кошки с горящими глазами воспроизводит звук кошачьи звуки каждые шесть секунд, а это должно отпугивать от комнаты или квартиры мышей.

6. Многоколесный вездеход

Внедорожник, похожий на чудовище.

Несмотря на то, что машиностроение в первой половине 20 века развивалось семимильными шагами, сразу все проблемы решить все равно не удавалось. Именно поэтому и появлялись такие монструозные машины, как изобретение, представленное в 1936 году. Оно представляло собой пятиколесный вездеход, который должен был беспрепятственно спускаться по склонам до 65 градусов.

7. Томатан

Робот для подачи помидоров.

Этот гаджет понравиться большинству из нас, а вот по-настоящему заинтересует совсем немногих, разве что тех, кто любит помидоры. Изобрели томатан на заводе по производству соков Kagome, и призван он кормить владельца томатами. Роботу, который сидит у человека на шее, можно даже задать интервал подачи помидора – у гаджета есть таймер.

8. Групповой бритвенный станок

Попытка поставить бритье на конвейер.

За гигиеной своего лица мужчины следили давно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что еще в 19 веке пытались придумать способ обслуживать сразу как можно больше клиентов. Так и появился групповой бритвенный станок, которому было под силу избавлять от нежелательной щетины сразу двенадцать мужчин. Однако изобретение популярности не снискало - оно не могло подстроиться под индивидуальность каждого лица, из-за чего возникали проблемы.

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