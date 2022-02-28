Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Путину ВВ нужен свой Малюта Скуратов!Не так страшен ца...
  • viktor podtelkov
    Исправляю грамматическую ошибку в последнем предложении. Вместо Вам следует читать ВАС. Меня извещают о двух ваших от...Почему Славяне не...
  • viktor podtelkov
    Самый "слепой" человек тот, что не хочет видеть, а самый "глухой", тот, кто не желает слышать! Славяне "за всю свою и...Почему Славяне не...

Зарядка для ума: у кого короткий запал

Вам нужно отмерить 45 минут, используя два запала и коробок со спичками.

Запалы скручены из разных материалов, так что различные участки шнура горят с разной скоростью.

Каждый запал полностью сгорает за один час.

Зарядка для ума: у кого короткий запал

Как вы решите задачу?

Зарядка для ума: у кого короткий запал

Ответ

Нужно поджечь один запал с обоих концов, а другой лишь с одного конца.

Как только первый запал полностью сгорит (через 30 минут), подожгите другой конец второго запала (иначе он будет гореть еще 30 минут).

Таким образом второй запал будет гореть еще 15 минут. Вместе получается 45 минут.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2423506665454963314/

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть: 

«Древнерусский фэншуй»: почему раньше в крестьянских избах не было стульев https://otari.mirtesen.ru/blog/43741272674/

Древнерусская окрошка: какой необычный ингредиент входил в ее состав https://otari.mirtesen.ru/blog/43202200024                           

Тройные фамилии: почему они были запрещены на Руси https://otari.mirtesen.ru/blog/43693749938/

Обсудить

Картина дня

наверх