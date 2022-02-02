Сколько на самом деле СССР зарабатывал на зэках ГУЛАГа

Российские историки и экономисты оценивают вклад ИТЛ ГУЛАГа НКВД-МВД СССР в экономику Советского Союза миллиардами рублей. Однако большинство исследователей полагают, что маломеханизированный, тяжелый труд заключенных не был эффективным.

Гигантская стройка

Согласно оценке доктора исторических наук, профессора Виктора Бердинских, экономическая деятельность НКВД отличалась планомерным, крупномасштабным и четко выраженным военно-промышленным характером. Количество заключенных ИТЛ ГУЛАга начиная со второй половины 30-х годов увеличивалось, соответственно, возрастал и объем работ в исправительно-трудовых лагерях. Всего за два года, с 1936 по 1938 годы, в 13 ИТЛ он вырос в 2 раза и достиг 2,6 миллиарда рублей. Во столько же раз выросла добыча золота (в 1938 заключенные его добыли свыше 62 тонн).

За год до начала Великой Отечественной войны учреждения ГУЛАГа работали в 20 отраслях советской промышленности. В цветной металлургии доля участия ИТЛ составляла более 32%, в лесоэксплуатационной она превышала 16%, в капитальном строительстве – 11%.

В 40-е – 50-е годы

В докладе начальника ГУЛАГА НКВД СССР Виктора Наседкина, приводящего финансовые показатели ИТЛ первых трех лет Великой Отечественной, сообщалось, что исправительно-трудовые лагеря полностью самоокупаемы. Объем товаров промышленной и сельхозпродукции учреждений ГУЛАГа с 1941 по 19443 годы, по докладу Наседкина, составил 4,8 миллиарда рублей, а с учетом поступлений за рабсилу, выделяемую другим наркоматам и сумм, взысканных с з/к, – 10,6 миллиардов рублей. Если в 1940 году все ИТЛ перечислили в доход государства 446 миллионов рублей, то в 1943 году объем перечислений превысил миллиард рублей. Общий объем перечислений в госказну СССР учреждений ГУЛАГа с 1941 по 1943 годы – 2,6 миллиардов рублей.

По статистике, приводимой историком Виктором Бердинских, на начало 50-х годов общая доля ИТЛ ГУЛАГа в советской экономике составляла немногим более 2 %, однако существовали отрасли, где в значительной степени или даже полностью использовался труд заключенных. С 1946 года золото и платину в СССР добывали только они (в 1949 году, к примеру, общий объем добычи составил почти 112 тонн), слюда, алмазы, кобальт и апатиты также добывались подопечными учреждений МВД. К 1952 году в ИТЛ производилось 70% олова и добывалось 1/3 всего никеля.

Как ТФТ превратился в «туфту»

В исследовании Виктором Бердинских и его коллеги, профессора Вячеслава Меньковского «ГУЛАГ: идеология и экономика подневольного труда в ХХ веке» приводятся данные о том, что официальная статистика экономической эффективности учреждений НКВД-МВД СССР не отражала реального положения дел: в ИТЛ повсеместно занимались приписками («туфтой» или, по Солженицыну, «тухтой»). Причем это было выгодно не только з/к, но и администрации исправительно-трудовых лагерей, которые рапортовали наверх завышенные показатели производительности.

Термин «туфта» произошел от аббревиатуры ТФТ («тяжелый физический труд»), используемой в документах ГУЛАГа. ТФТ –– основной производственный «инструмент» в ИТЛ. Российские историки убеждены, что именно такой, маломеханизированный, труд вкупе с плохим питанием, низким уровнем медобслуживания и другими факторами способствовал крайне низкой производительности труда советских заключенных.

«Туфта» была ответом заключенных на ТФТ, а также ширмой для лагерной администрации, скрывающей непроизводительные расходы, потери от недостач, растраты и хищения. Только на примере одного Вятского ИТЛ, приводимом Виктором Бердинских и Вячеславом Меньковским, подобная «туфта» лишь за полгода 1940 года выразилась в сумме, превышавшей 335,5 тысяч рублей, а в 1942 году она уже составила более 8 миллионов рублей. И это лишь суммы, официально выявленные в результате проверок. Случалось, промышленную древесину умышленно поджигали, в том числе, и для того, чтобы скрыть приписки.

Доктор исторических наук Галина Иванова, ссылаясь на архивные документы, подтверждает, что труд заключенных ГУЛАГа был малоэффективен – у него была высокая себестоимость и низкий уровень производительности. Как полагает ее коллега Леонид Бородкин, вклад учреждений ГУЛАГа в экономику СССР составлял не более 4%.



Источник : https://russian7.ru/post/skolko-na-samom-dele-sssr-zarabatyv...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению,экономика страны была выстроена таким образом, что рабский труд был необходим для дешевой и быстрой реализации мегапроектов. Именно поэтому Сталин, не считаясь с высокой смертностью и не давая рабочим зарплату, смог в короткие сроки восстановить экономику страны! Как тут не вспомнить знаменитые «стройки на костях», где использовался рабский труд заключенных в нечеловеческих условиях!

Как не кощунственно, но ,казалось бы, в социалистической стране заключенных заставляли рабски работать из-за постоянного чувства голода!Именно поэтому после изнурительного рабочего дня на строительной площадке оставались сотни трупов несчастных голодных зеков (смертность порой доходила до 700 человек в день)! Число жертв по оценкам некоторых историков составляет более 50 000 !

Действительно, условия жизни на стройке были нечеловеческими: в климатических условиях Приполярья, на голодном пайке, заключенные обязаны были выполнять чрезвычайно высокие нормы выработки.При строительстве Беломорканала заключенные жили в бараках и шалашах, иногда засыпая прямо на снегу, им полагалось всего 500 граммов хлеба и баланда из морских водорослей, а если заключенные не выполняли нормы выработки, то их и вовсе не кормили!

Любопытно, что идею использования рабского труда заключенных для строительства народных объектов предложил Сталину заключенный лагеря Соловки одесский вор и финансист известного бандита Мишки Япончика Нафталий Френкель.Бывшему вору и бандиту Сталину , настолько понравилась идея «коллеги» на халяву строить народные объекты , что он назначил Френкеля руководителем работ на Беломорканале!

Подобное кровавое деяние мог совершить только изувер и садист Сталин!Как не парадоксально, но даже Гитлер не относился к своим заключенным так варварски и жестоко, как этот нехристь и коммуняка-людоед палач народов Сталин! Видимо потому, что на «рекордном» кровавом строительстве заключенные гибли как мухи, каналу присвоили имя кровожадного палача нородов Сталина, прославившемуся своей жестокостью и устроившему своему народу фактически геноцид!

К сожалению, рабский труд и кровавую вакханалию Сталина с большим энтузиазмом и помпой воспевают и многие сегодняшние сталинские холуи и бездарные фальсификаторы советской истории!Среди них в первую очередь хотелось бы выделить псевдо-учёного д-р ист. наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Юрия Жукова,который кощунственно заявил: «Заключенные отрабатывали свой хлеб всегда и во всех странах.Так было раньше и у нас. Не только при Сталине! Все осужденные работали – ничего страшного в этом нет, это даже полезно – и обществу, и тем, кто сидит»!

Подобное мог сказать только человек, окончательно потерявший совесть и рассудок или просто провокатор, стремящий облапошить одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян , которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов! Любопытно , если ,по его словам, поработать в таких адских условиях полезно обществу и тем более, кто сидит, то ,интересно, пожелал бы этот старый маразматик поработать в таких адских условиях себе или своим близким?!

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк, похожих на Жукова , которые универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми.

По своей сути, подобные коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране. Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения. Надо бы спросить товарища Жукова , изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, не надоело ли ему безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о «ценностях» издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их труды, выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!

Сегодня к фальсификаторам истории, на мой взгляд, однозначно можно отнести также группу бездарных псевдо-учёных историков: Е. Прудникову , А. Фурсова, Е. Спицина, И. Пыхалова и т. д.. Именно эти главные фальсификаторы истории сегодня, гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной бездарной революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет "!

Неужели им не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские кровожадные нехристи и дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и даже сегодня многие из них , живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи!

К сожалению, подробности «стройки на костях» всплыли только в эпоху гласности. Сегодня на берегах канала можно увидеть скульптурные композиции, изображающие погибших при строительстве зэков. А в Повенце возведена деревянная церковь Святителя Николая – в память о тех, кто отдал свои жизни из-за преступного сталинского режима !!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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