НАСЕЛЕНИЕ ГРУЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ РОССИИ В УКРАИНЕ, НО ЕГО НЕ СЛЫШНО

Грузия, 23 марта, ГРУЗИНФОРМ. Позиция Грузии во время российской спецоперации в Украине могла изумить экспертов, считающих власть в Тбилиси антироссийской. Грузинское правительство отказалось присоединяться к санкциям против России и воздерживается от критики действий Кремля. Это не просто политкорректность и личные интересы правительства Ираклия Гарибашвили, а отражение мнения большинства населения страны.

Согласно опросам грузинской компании GORBI, 64,5% поддерживают курс Гарибашвилли на отказ присоединяться к санкциями против России. Против выступили 30,4%. Такой же расклад мнений в обществе относительно отправки грузинских добровольцев в Украину. 60,5% респондентов поддерживает решение властей Грузии не стимулировать отправку добровольцев, 31,8% не согласны с этим. Около 5-7% опрошенных отказались отвечать на оба вопроса.

Накануне Гарибашвили призвал свой народ к «миру и консолидации». «Наша нация должна быть сплоченной, единой и сильной», — заявил он. Премьер-министр Грузии назвал «разумной» политику своего правительства, избравшего нейтралитет в российско-украинском конфликте. Такой курс, по его словам, позволяет сохранить мир.

Публицист, журналист, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили считает, что спецоперация России была вынужденной мерой:

«Несмотря на то, что в Украине происходят трагические события - одни славяне убивают других - это рано или поздно должно было случиться, потому что Запад не мог смириться с усилением России. Прошло 77 лет после Великой Отечественной войны, они изменили тактику. Сделав ставку на национализм и нацистские настроения в Украине, они руками Украины ударили по России, а не напрямую как в 1945 году».

По словам грузинского журналиста, население в его стране не только выступает за нейтралитет, но даже поддерживает действия Москвы. Однако голоса большинства не слышны из-за контроля прозападными силами основных СМИ.

«Для Грузии это трагедия, и Грузия широко распахнула свои двери украинским беженцам. С другой стороны, с опозданием на 8 лет и потеряв 15 тысяч жителей Донбасса, несмотря на большие экономические потери, Россия решила объявить войну этому неофашизму. Население Грузии полностью поддерживает эту операцию. Но этого не видно, потому что все грузинские медиа созданы на базе «Рустави-2» при поддержке Саакашвили. Идет полная пропаганда и агитация против народа», - подчеркнул Хидирбегишвили.

Эксперт обращает внимание на то, что США и страны НАТО, помимо Украины, готовили против России второй фронт. Переправка оппозиционера Михаила Саакашвили из Украины в Грузию была нацелена на госпереворот с целью втягивания в процесс Кремля.

«Первый шаг осуществился. Саакашвили перебрался в Грузию. Второй этап переворота провалился. Оказалось, что сторонников Саакашвили не так уж много - 1000-1500 человек на площади Руставели».

21 марта председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили через запрещенный в России Фейсбук сообщил о гибели трех грузинских бойцов в Украине. Хидирбегишвили заметил, что «90% всех воюющих в Украине наемников - грузины».

Независимо от исхода кризиса на Украине, эксперт считает, что влияние оппозиции и партии Саакашвили в Грузии будет с каждым днем уменьшаться.

«Грузинская оппозиция не жилец в любом случае. Если чудом Украина победит, добровольцы не смогут вернуться в Грузию. Любой гражданин, принимавший участие в ВС другой страны, по закону автоматически теряет гражданство Грузии. Если победит Россия - а в этом нет сомнений - то им действительно нет места ни в Украине, ни в Грузии - придется бежать, как в августе 2008 года, в Польшу и дальнее зарубежье».

Стоит отметить, что влияние на настроения властей и населения Грузии по украинской тематике оказывает экономика. Россия - второй торговый партнер Грузии, и товарооборот в 2021 году вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом. Вводить экономические санкции - значит рисковать грузинским экспортом в РФ и благосостоянием грузинских граждан.

Источник: ВЕСТНИК КАВКАЗА

Хотелось бы добавить к сказанному моим однофамильцем и другом :

Уважаемые россияне ! Мне стыдно и позорно , когда я слушаю лживые и кощунственные заявления о якобы зверствах российских солдат на Украине , которые с большим энтузиазмом распространяют телеканалы национального движения Саакашвили!

Вопреки ожиданиям некоторых одурманенных приверженцев Саакашвили , «Грузинское чудо» , к сожалению, не состоялось! Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире!

Именно цветные революции, произошедшие в различных странах вскрыли хищническую натуру неконтролируемой национальной элиты, которая, захватив власть на волне якобы демократических завоеваний, насаждает элементы тоталитаризма и беспощадно грабит свой же народ. Разве в эпоху развитого социализма «русские поработители» незаконно отбирали у населения собственность, мотивируя это якобы неудержимым желанием граждан подарить ее государству (именно таким способом чиновники криминального клана «Нацдвижение» реквизировали и присваивали бизнес , у некоторых предпринимателей , оставляя без средств к существованию своих же соотечественников)?

Напротив, в советское время местную руководящую элиту в республиках сдерживали указы из Москвы, поэтому она не была столь несправедливой и жестокой. .Это наглядно подтверждается их отношением к президенту Саакашвили, когда, несмотря на неслыханную элитарную коррупцию, сфабрикованные выборы, репрессии инакомыслящих, разгромом телекомпании «Имеди» он , главный организатор этих акций , был обласкан западными «борцами за демократию» и объявлен «персоной грата». Получается, что для этих политиков демократия это то, что соответствует их личным интересам.

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова , который сделал так много для развития грузинской культуры , то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Разве Дядя Сэм помогал в странах, составляющих сферу интересов США , строить такие дорогостоящие объекты, как,например, метрополитен? Интересно , существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?

Я абсолютно уверен , что рано или поздно основной принцип западных политиков «Самоса, конечно , сукин сын, но он наш сукин сын!» несомненно выйдет им боком.В этом отношении заслуживает внимания высказывание журналистки и общественной деятельницы Т.Канделаки о президенте Саакашвили:«Человек,который считался рупором демократии в Грузии, оказался просто обыкновенным тираном Средневкковья »!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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