Зачем русские спасали болгар от турок, и Чем София вскоре отплатила освободителям

Весной 1878-го, после одиннадцати месяцев сложных военных действий и ценой жизни 15 тысяч российских солдат, османская армия сложила оружие в очередной русско-турецкой войне.

Петербург принудил турок подписать мирный договор, за которым последовало обретение болгарской независимости. Сегодня все еще слышны упреки в предательстве болгар, которые слишком быстро забыли своих освободителей, отплатив им союзом с антирусскими партнерами. Но есть и альтернативные взгляды на этот вопрос.

Турецкое угнетение и едва не исчезнувший балканский народ

Турецкие зверства на Балканах.

С конца 14 века Османской империи принадлежали болгарские территории, а вместе с ними и сербские, черногорские и румынские земли. Такое владычество сказывалось на христианском населении в виде жестких ограничений личных прав и свобод. Народ облагался высокими налогами, не имея возможности полноценно распоряжаться даже собственным имуществом. К примеру, османские власти свободно забирали у христиан детей в младенчестве, используя впоследствии их труд. При этом запрещались даже короткие свидания с родителями. Известны и вопиющие случаи «права первой брачной ночи», которым турки наделили сами себя по отношению к женщинам, вступающим в брак с христианином. Кроме этого, неверным запрещалось проживание в большинстве крупных болгарских городов.

Все это в итоге привело к восстаниям. Первыми взбунтовались сербы-христиане в Боснии, далее последовало Апрельское восстание болгар в 1875-1876-х. Турция жестко пресекала подобные выступления: при подавлении последнего бунта полегло 30 тысяч человек, большая часть которых были просто родными и друзьями восставших. Помимо непосредственно убийств, отмечались турецкие военные и периодическими массовыми грабежами с насилием.

Сложный поход и свободные Балканы

Гравюры неизвестного художника «Подписание мирного договора между Россией и Турцией в Сан-Стефано в 1878 году».

В декабре 1876-го в Стамбуле состоялась конференция при участии России, Англии, Франции и, разумеется, Турции. Угнетение балканского народа всколыхнуло европейскую общественность, но активно за славянских братьев вступились русские. От турок потребовали признать болгарскую и боснийскую автономии под международным протекторатом. Османская империя даже не стала рассматривать предложение, демонстративно отказавшись. В следующем году Российская империя объявляет Турции войну. Война задела русское самосознание. Множество людей добровольно вызвались участвовать в боевых действиях, среди них оказались успешные и известные люди: Склифосовский, Пирогов, Боткин, Гаршин, Гиляровский. Побывал на балканском фронте и сын Александра Пушкина в чине командира гусарского полка.

Для русских военные дела не отличались гладкостью с самого старта. Османские сторонники подняли отвлекающие восстания в Чечне, Абхазии и Дагестане, что позволило туркам взять черноморское побережье в абхазских границах. На подавление этих выступлении России ожидаемо пришлось перебрасывать дальневосточные подкрепления. Тяжело шли и бои непосредственно на Балканах. Сказались проблемы со снабжением, нехватка современного вооружения и моральная дестабилизация. Тем не менее, при поддержке болгарских добровольцев, румынского и сербского ополчений русские войска вырвали из-под турецкого владычества Болгарию и часть Боснии с Румынией. Заняв Адрианополь, армия генерала Скобелева вплотную подошла к Стамбулу и взяла в плен турецкого главнокомандующего Осман-пашу. Турки были лишены возможности дальнейшего маневрирования.

Подписанный мирный договор провозгласил создание независимого болгарского государства, черногорского княжества, существенно расширил границы Сербии и Румынии. Россия также получила во владение ряд закавказских городов.

Каковы были истинные намерения Российской империи

Русские на Балканах.

По мнению экспертов, стремление поддержать братский народ, несомненно, сыграло роль в русских намерениях. В общем порыве славянофильских настроений люди сочувствовали балканским лишенцам, ратуя за национально-освободительное движения угнетаемых народов. Особо крупная волна возмущения пробежала по России после турецких бесчинств в Апрельском восстании. Но были и иные причины.

Нельзя не учитывать нормальные для любого государства геополитические амбиции, выражавшиеся в желании русской короны закрепиться на Балканах. Как перспектива - контроль проливов Босфор и Дарданеллы. Достигать результатов в рамках этнорелигиозной близости казалось более чем продуктивным. И Болгария действительно с радостью встретила русские войска. Другое дело, что балканцы все же народ со своими видением, интересами и планами на будущее. Болгары всегда стремились к независимости с демократическим уклоном, поэтому насаждения им теократического монархического менталитета не состоялось. Оказав помощь в обретении свободы, Россия не смогла привязать к себе Болгарию ни экономически, ни культурно.

Болгарская позиция с приходом Гитлера

Две стороны одной Болгарии.

Освобождение Балкан – дело минувших даже не лет, а веков. Но последовавшие за этим события породили в российском обществе национальную обиду на болгар. Последние, дескать, поправ память павших и растоптав идею братства выступили против русских в союзе с Гитлером. Но часть историков выдвигают альтернативный анализ спорной ситуации.

С приходом Второй мировой с осени 1939-го болгары сохраняли нейтралитет. А к Тройственному пакту присоединились из-за обещаний Гитлера вернуть им исторические территории (Македонию, Беломорскую Фракию и Добруджу). На тот момент, заверяют сторонники этой версии, Германия с СССР и врагами-то не являлись. Тем не менее, в союз с Москвой Болгария не поспешила, хоть до самого 1944-го и не объявляла войну СССР. А софийский Генштаб даже издавал приказ о неоказании Красной Армии сопротивления. «Ни вашим, ни нашим», - парируют аналитики. Когда победа СССР была более, чем явной, а к власти в Софии пришло новое правительство, Болгария ожидаемо примкнула к антигитлеровской коалиции. Но шлейф претензий тянется и поныне.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Известно, что любят за просто так ,а ненавидят за что-то!Нигде не любят тех, кто ждет к себе какого-то особого отношения за какие-то непонятные (чужие) заслуги; кто относится к коренному населению свысока; кто имеет привычку упрекать его в вслух, что ему все обязаны и должны немедленно заплатить ,например,за победу на Шипке!

Да, болгары благодарны в массе своей за то, что Российская Империя избавила их от турецкого ига, и празднование третьего марта это убедительно доказывают. У болгар даже есть поговорка, которая звучит примерно так: «Независимо от того, с кем мы объединяемся, все равно мы никогда не будем против России. Вскоре мы все равно присоединимся к своим братьям и будем сражаться вместе с ними.»Кроме того, в Болгарии есть множество памятников русским, в честь российских полководцев называют улицы и площади. Но эта благодарность вовсе не распространяется на те действия россиян, которые посеяли недоверие и недовольство болгар!

Болгары не любят русских в первую очередь за имперский снобизм. Это понятие включает в себя кучу разных недостатков: заносчивость, высокомерие, чванливость, национализм, презрение и т. д.!Казалось бы, Болгария должна была на века стать верным и надежным союзником России. Но уже через тридцать с небольшим лет после освобождения, в годы Первой мировой войны, Болгария оказалась на стороне Германии и той самой Османской империи!



Позиции России на Балканах, завоеванные в сражениях 1877-1878 гг. ценой жизни более 100 тыс. русских воинов, были подорваны в словопрениях Берлинского конгресса таким образом, что русско-турецкая война оказалась для России хотя и выигранной, но неудачной. Царизм так и не сумел выйти к проливам, а влияние России на Балканах не стало сильнее, поскольку Берлинский конгресс Болгарию разделил, Черногорию обкорнал, Боснию и Герцеговину передал Австро-Венгрии, да еще Сербию с Болгарией перессорил.

Уступки российской дипломатии в Берлине засвидетельствовали военно-политическую ущербность царизма и, как ни парадоксально это выглядело после выигранной войны, ослабление его авторитета на международной арене. Канцлер Горчаков в записке царю об итогах конгресса признал: «Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере». Царь приписал: «И в моей тоже»!

В начале ХХ века ситуация на Балканском полуострове обострилась. Болгарское княжество, которое формально сохраняло зависимость от Османской империи, в 1908 г. заявило о полном суверенитете. Затем был создан Балканский союз, в который вошли Греция, Болгария, Сербия, Черногория. В 1912 г. началась война с Османской империей, в которой балканские страны вышли победителями. Болгарские войска чуть было не дошли до самого Константинополя, но ,как ни странно, опять вмешалась Россия, которая опасалась, что если болгары захватят Константинополь, привычный расклад сил в регионе серьезно изменится, а вслед за болгарами придут и западные державы. Поэтому именно Россия не позволила нанести роковой удар по османам. Многие болгары до сих пор недовольно говорят о событиях тех лет.



Еще одна «черная полоса» в русско-болгарских отношениях – ревность к Сербии. Россия всегда отдавала предпочтение Белграду как однозначному и надежному союзнику. Между тем, Болгария часто конфликтовала с соседней Сербией, в том числе из-за Македонии, которую болгары считают своей территорией. Россия всегда оказывалась на стороне Сербии. В конечном итоге, уже после Второй мировой войны, Болгария уступила македонские земли Югославии, в которой македонцев признали отдельным народом. После распада СФРЮ Македония стала независимым государством, что тоже очень не нравится болгарским националистам.



Но самая большая претензия болгар к нашей стране связана с послевоенным периодом болгарской истории. Хотя Болгария не стала вступать в войну против Советского Союза, это не избавило ее от вступления в 1944 году в страну оккупационной Красной Армии, которая взяла территорию Болгарии под свой контроль.Навязав Болгарии утопический советский социализм, вскоре к власти в Софии пришло бездарное просоветское коммунистическое правительство.



«Советизация» Болгарии до сих пор вызывает неоднозначные оценки у многих болгар, которые считают, что Болгария превратилась едва ли не в «шестнадцатую республику» Советского Союза! Сейчас болгарское руководство, как и власти многих других стран Восточной Европы, говорят о советской оккупации и придерживаются прозападной линии. Понятно, что эта точка зрения транслируется в массы и не менее половины болгар, особенно молодое поколение, сейчас ее разделяют!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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