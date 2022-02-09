Борьба с ранними браками на Руси

Готовность несовершеннолетней девицы к замужеству на Руси определялась её физиологической готовностью к материнству. При этом возраст не учитывался. Родить ребёнка может и четырнадцатилетняя девочка, а значит, уже можно выдавать молодицу замуж.

Подготовка к свадьбе

У крестьян всё было просто - раньше найдёшь мужа, значит, больше будет детей. До Петра I этот устав пытались изменить разве что священники. Но и они ограничивались совсем ранним возрастом.

Законы с правлением Великого государя изменились. Появилось такое понятие как «совершеннолетие». Чтобы девушку можно было отдавать в другую семью, ей должно исполниться 17 лет. Сознательный возраст для мужчины равнялся двадцати годам. Позднее, шестьдесят лет спустя, сроки снова поменялись.

Представители русской православной церкви постановили: пятнадцатилетний юноша вполне годится для того, чтобы стать полноценным женатым мужчиной. Совершеннолетие девушки было упразднено. Теперь снова разрешалось уводить из дома девочек 14-ти лет. Конечно, изменения были сделаны ради прироста населения.

Браки часто бывали неравными

Церковные прислужники не соединяли молодых перед Богом, если они были младше 18-ти и 16-ти лет соответственно.

Такой вариант был предложен властями в 1830-тых годах. Россиянам нормативы не понравились, и закон стал нарушаться ещё чаще.

Раньше девицам не нужно было задумываться о будущем. Образования не получали, а женихов находили взрослые родственники. В богатых семьях судьба девушки была расписана до её рождения. Крестьяне тоже не надеялись измениться – отправляли дочек на выданье, а те повторяли многовековую традицию со своими детьми.

Позднее, девочки получили возможность учиться и работать. Они могли сами находить женихов, не растрачивая молодость понапрасну. В диких местах, отдаленных районах и в определённых условиях жизни, продолжали род девочки-подростки.

Сбор невесты

Более жёсткую дисциплину соблюдали служащие в русской армии. Штатного офицера было проще вразумить, чем простого крестьянина. Некоторые представители выбирали жену, когда им было тридцать лет. Не раньше.

Существовало ещё одно важное условие для военных людей, чтобы они могли заключить брак. Муж обязан был обеспечивать жену хозяйством на 1200 рублей в год. Это была примерная капитанская зарплата.

Услуги куртизанок были распространены и в России. Власти всеми силами старались ограничить свободу их деятельности. Так, офицеры не имели права пользоваться продажными женщинами.

Сватовство

Кандидатуру выбранной невесты единогласно одобряли коллеги чиновника. Без их разрешения брак мог не состояться.

С другой стороны, поздние браки тоже не приветствовались церковью, ведь шестидесятилетняя старушка не могла родить ребёнка. А ради чего существует брак? Чтобы дети росли в дружной семье, под крышей.

Правило тоже неоднократно менялось. Священный Синод в 1744 году постановил запрет на венчание восьмидесятилетним старикам. И если, среди бабушек могли быть случаи рождения детей, то на пороге девяноста лет такого точно быть не может.

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