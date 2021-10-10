Как правильно читать псалом 90 «Живый в помощи Вышняго»

Даже в древние времена каждый человек знал текст главной охранительной молитвы Псалом 90 Живый в помощи Вышняго. Но большинство современных православных людей так же помнят наизусть его святые слова, носят освященный поясок с текстом.

Любая молитва — это откровенный диалог с Богом. Она помогает тем, кто с верой, истинным покаянием обращается ко Всевышнему, просит у Него защиты, успокоения души, содействия в любых трудностях.

Прочитывая его каждый день, желательно с утра или перед началом любого дела, человеку открывается великий смысл слов Псалма, Божественная истина. Молитвенник осознает, что он в мире не один, с ним рядом всегда находится Отец Небесный, Великий Утешитель и Заступник, а все испытания — это Его великий промысел и бесценный урок для души.

Обращение ко Господу наречием Псалма 90:

* способно защитить от любых бед и даже спасти от смерти;

* излечить от тяжелых недугов;

* оградить от колдовского влияния;

* перед молящимся откроются все преграды на пути к заветной цели, ему будет во всем сопутствовать успех, решатся все спорные вопросы.

К тому же в тексте молитвы есть пророчество — пришествие Спасителя — главного Защитника православного христианина — верующего во Христа человека.

Во многих сложных и тяжелых ситуациях помогает Псалом, спасает от бед и несчастий, утешает в горе, наставляет на путь истинный, укрепляет дух, вселяет веру в лучшее.

При искреннем молении Всевышний Бог слышит каждого молитвенника и, как любящий Отец, посылает своим чадам помощь. Это награда, которая обычно тем больше, чем более человек ее заслужил пред Ним. Но Бог не следует принципу «ты мне — я тебе». Часто случается, что Он помогает великим грешникам, имеющим сильную веру и упование на Божественное благодеяние для того, чтобы грешный раб Божий все более укреплялся в вере.

Храни всех Господь!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2305906833576429580/

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