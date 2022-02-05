На кого не действуют порча и сглаз?

Многие люди связывают свои неудачи с порчами и сглазами, которые на них навели недоброжелатели. Это не всегда так. Чаще всего человеку даются испытания на его жизненном пути, чтобы он переосмыслил свою жизненную позицию или развил в себе необходимые качества. Порчи и сглазы тоже имеют место, однако, их можно не только устранить из своей ауры, но и не допустить.



Порча и сглаз — это энергоинформационные программы, которые внедряются в биополе человека и производят негативные изменения. Раз это энергетические программы, значит, им можно противостоять укреплением своего биополя, уплотнением ауры. Это достигается ежедневными упражнениями по прокачке энергетики, и тогда никакие энергоинформационные воздействия не смогут проникнуть в энергоструктуры человека.

Укрепляют биополе следующие энергопрактики:

• периодическое голодание;

• аскеза, посты;

• задержка дыхания;

• раскрытие энергетических каналов;

улучшение циркуляции энергии.

Занятия йогой, цигун уравновешивают психику и уплотняют биополе. За счет этого никакие негативные энергетические воздействия не смогут навредить человеку.

В начале занятий практиками происходит постепенное очищение биополя от негативных энергоинформационных программ, затем биополе постепенно становится плотным и недоступным для негатива.

Укрепляет биополе также контрастный душ или регулярное посещение сауны с бассейном.

Итог

Порча и сглаз не подействуют на уравновешенного человека с плотной аурой. Не нужно переживать о том, как снять порчу: вырабатывайте защиту от любых негативных программ и посылов. Это по силам каждому человеку.

Необходимо:

• регулярное очищение ауры;

• выработка защиты с помощью уплотнения биополя;

• развитие энергетики при помощи энергопрактик.

Также необходимо уделять достаточно времени саморазвитию и духовным практикам — медитация, пение мантр, молитвы. Занятие духовными практиками повышает частоту вибраций и защищает от негатива, который вибрирует на низких частотах.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2405087110049303061/

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