Отношения – сложная штука. Кому-то удается их построить и сохранить, а у кого-то это не выходит. И если женщины большей частью постоянны в своем выборе, то у мужчин часто возникает такая дилемма: я женат, но влюбился в другую. Что делать в такой ситуации?

Чего не хватает в браке?

Мужчины – сложные существа. Их поведение часто непонятно представительницам прекрасного пола. Да и сами мужчины порой не могут ответить на вопрос, почему женатые влюбляются в других. Есть основные четыре причины, которые чаще других являются причиной распада долгосрочных отношений.

Недостаток свободы. Мужчина должен понимать, что он волен принимать любые решения. Но порой ограничения, которые накладывает на поведение женатого мужчины супруга, становятся немыслимыми. Если жена запрещает своему мужу проводить время с друзьями, ездить к родителям или ездить на рыбалку, то не удивительно, что подобные запреты будут вызывать раздражение.

Потеря доверия. Молодой человек может найти себе любовницу в знак протеста. Например, если жена будет зарождать в мужчине ревность, представитель сильного пола может ответить тем же. Он не будет разбираться, есть ли у жены интрижка на стороне. Он заведет себе любовницу и будет утешаться мыслью, что и законная жена ему тоже изменяет.

Нехватка любви. Мужчины нуждаются в нежности и в ласке. Даже те индивиды, которые выглядят брутально и говорят, что они могут спокойно обходиться без телячьих нежностей, будут не против получать всевозможные знаки внимания со стороны своей второй половинки.

Недостаток уважения. Представители сильного пола хотят быть авторитетом для своей жены. Если девушка перестает обращаться за советом к мужу и начинает принимать все решения сама, то мужское самолюбие в скором времени точно будет ущемлено.

Расхождение интересов

Какая самая частая причина распада браков? Мужчины уходят из семьи, когда чувствуют, что они морально переросли свою жену. Как же так получается, что муж развивается, а жена буксует на одном месте? Когда люди женятся, они имеют приблизительно одинаковый потенциал. Как им распорядиться, каждая персона решает для себя сама. Мужчина может строить карьеру, в то время как женщина будет все свое свободное время уделять облагораживанию дома и воспитанию ребенка. Через 3-5 лет между супругами образовывается моральная пропасть. Муж станет успешным бизнесменом, который много времени проводит на работе, а в свободное время хочет выходить в свет. Жена не сможет сопровождать мужчину, так как ее уровень интеллекта, мягко говоря, не будет дотягивать до уровня супруга. Мужчине будет стыдно за жену, и со временем он просто перестанет ходить с ней на светские мероприятия. Молодой человек вскоре найдет себе девушку, которая будет ему подходить больше, чем жена. Вот и получится стандартная мужская ситуация: я женат, но влюбился в другую.

Не нагулялись

Еще одна причина, по которой молодые парни заводят себе любовниц – это элементарная ненасыщенность жизни. Человек, который женился в институтские годы и не имел большого опыта общения с противоположным полом, будет очень неопытен. Его первая любовь – это его жена. Молодой человек через несколько лет брака начинает думать, а правильно ли он поступил, что женился на первой приглянувшейся ему девушке. Мысли о том, что окружающие его дамы, например, коллеги, лучше, чем законная супруга, не будут давать спать. Если жизнь мужчины будет не насыщенная событиями, то подобные размышления приведут к такой ситуации, где можно будет сказать только одну фразу: я женат, но влюбился в другую.

Молодость заставляет мужчину совершать необдуманные поступки и пробовать то, что находится под запретом. Измены мужа, которому 20-22 года, намного более вероятны, чем измены мужчины, которому 30 лет.

Новые эмоции

Конечно, нельзя с однозначностью сказать, что изменяют только молодые мужья. Мужчины, которые находятся в браке больше 15 лет, тоже могут пойти на измену. Почему женатый мужчина влюбляется в другую? Если жизнь человека слишком спокойна и однообразна, она ему быстро наскучит. Любая персона хочет, чтобы будни были похожи на праздник, а не на день сурка. Менять жизнь кардинально – трудная задача. Не каждый человек с ней справится. Придется ломать себя и выходить из зоны комфорта. А вот изменить какую-то часть жизни и привнести в нее новые впечатления может каждый. Некоторые мужчины находят отдушину в том, что заводят любовницу. Молоденькая девушка отличается от жены. Она смотрит на мужчину с обожанием, делает все, что от нее просят, и с удовольствием готовится к каждому свиданию. Подобные встречи волнительны, они разнообразят серые будни. Мужчине приходится жизнь двойной жизнью, а это требует большой умственной концентрации. Приходится придумывать отмазки, думать о том, как найти деньги на обеспечение семьи и любовницы. Конечно, продолжительного удовольствия интрижка на стороне не принесет, но в моменте она сможет сделать жизнь ярче.

Разберитесь в себе

Женатый мужчина влюбился в другую женщину, что ему нужно сделать в первую очередь? Разобраться в себе. Человек должен отдавать отчет любому своему поступку, мысли или чувству. Сказать, что любовь поселилась в сердце непроизвольно, значит, соврать себе. Человек не может влюбиться в другую женщину, если он искренне любит свою жену. Если дружеское чувство к коллеге или подруге переросло во что-то большее, значит, нужно найти проблемы в отношениях с женой. Женщина может быть менее привлекательна внешне или же она может не уделять мужчине должного внимания. Следует понять, что именно в текущей семейной ситуации следует поменять. Уходить от жены сразу – это не лучшая идея. Подумайте, можно ли наладить ситуации. Но не перекидывайте груз своих проблем на хрупкие женские плечи. Сначала решите, что вы скажете жене. Выдвинете ей обоснованные претензии. Но помните, что вы тоже не ангел. Нельзя обвинять жену во всех бедах, которые постигли вашу семью. Разберитесь в себе, подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы наладить отношения и привнести в них былой огонь.

Поговорите с женой

Когда вы провели внутреннюю работу и поняли, что именно вы хотите получить от этой жизни, можете поговорить со своей бывшей возлюбленной. Расскажите жене о том, что вы к ней охладели, и сразу же назовите причины, по которым вы не чувствуете былой близости. Но не делайте свой монолог полностью обвинительным. Скажите, что в любых отношениях виноват не один индивид, а оба. Расскажите о своих провалах и о том, что вы не делаете для того, чтобы любовь жила в вашей семье. Дайте высказаться жене. Она тоже имеет свое мнение относительно того, что происходит в ваших отношениях. Когда один человек охладевает к другому, это невозможно не замечать. Стоит ли рассказывать жене о любовнице? Не торопитесь с событиями. Сначала послушайте, что жена думает о браке. Если она, как и вы, думает, что любовь умерла, то скажите, что вам нужно расстаться и остаться друзьями. Если же женщина не хочет вас отпускать и говорит, что любит, подумайте, может, стоит возродить то, что когда-то пылало ярким пламенем?

Может ли женатый влюбиться в другую? Такие ситуации не единичны, поэтому на вопрос можно ответить утвердительно. Не мучьте себя мыслями о том, чувствуете вы любовь к новой подруге или же это что-то большее. Поговорите с женой, проясните ситуацию и на основании диалога сделайте выводы.

Простит ли жена измену?

Вы слышали от кого-нибудь фразу: я женат, но влюбился в другую? Когда подобная ситуация случается у друзей, можно смотреть на них с осуждением. А если что-то подобное произошло с вами? Как разобраться в своих чувствах? Мужчина должен понять простой факт: если он расскажет жене о любовнице, он ранит чувства близкого человека и навсегда лишится доверия женщины. Простить измену можно, но забыть о ней невозможно. Отношения до измены и после будут разительно отличаться. Женщина больше не сможет доверять мужу, даже если, в конце концов, он выберет именно ее. Почему? Мужчина будет думать следующим образом: ну если она один раз простила, значит, простит и еще раз. Поэтому следует понимать, что измена оставляет шрам на сердце женщины. Ну и также следует вспомнить одну мудрость: если ты выбираешь между мной и кем-то, выбирай не меня. Если бы ты по-настоящему любил, у тебя бы не было сомнений.

Оставаться ли в браке ради детей?

Мужчина влюбился в другую девушку, а сам женат, но он не может уйти из семьи, так как у него есть дети. Стоит ли оставаться с нелюбимой женщиной только ради ребенка? Нет, не стоит. Если единственное, что вас держит в семье, это дети, то уходите смело. Ребенку нужны оба родителя, но больше того, ему нужна нормальная атмосфера любви и заботы. Если в доме будут вечные скандалы и стычки между взрослыми, ребенку это на пользу не пойдет. Уж лучше видеть папу временно, но зато жить в атмосфере спокойствия и понимания. Бросить ребенка сложно, сложнее только бросить нескольких детей. Но люди – эгоисты, и это нормально. Дети не оценят вашего жертвоприношения. Они не скажут спасибо. Вы задаете уровень нормы. Поэтому не ждите благодарности за то, что вы будете терпеть нелюбимую жену и жить ради любимых детей.

Обратитесь к психотерапевту

Женатый мужчина влюбился в другую женщину? Психология поможет решить многие проблемы. Обратитесь к семейному психотерапевту. Специалист поможет разобраться в себе и выяснить истинные причины распада брака. Вы можете наблюдать только следствия, в то время как причины могут потеряться в пучине времени или успешно забыться под наплывом новых проблем. Решить проблему, непосредственно являясь ее участником, можно, но очень сложно. Если вы не хотите тратить много времени на то, чтобы изучать психоанализ, а затем подробно ковыряться у себя в душе, не пожалейте денег на хорошего специалиста.

Уходя – уходи

Женат, но влюбился в другую? Что делать в этой ситуации. Если вы провели анализ ситуации и приняли решение об уходе, не затягивайте с его исполнением. С каждым днем уйти будет все сложнее. Вы будете колебаться, жена будет давить на жалость, ребенок будет канючить. В итоге вы поддадитесь на уговоры и останетесь в том месте, где вам плохо. Поступать так не стоит. Если вы решили уйти – уходите. Но помните, что назад двери будут закрыты. Возвратиться вы не сможете. Доверие будет подорвано, даже если вам удастся восстановить отношения. Родня жены будет смотреть на вас косо и общаться с холодностью. Так что дважды подумайте, прежде чем принимать судьбоносное решение об уходе.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2290584063401527835/

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