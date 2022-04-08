Топ-10: исторические тайны со всего света, которые ученым никак не удаётся разгадать

Некоторые головоломки мучают исследователей годами, но бывают и такие тайны, которые не утоляют жажду ученых и после многовековых попыток докопаться до истины. Сложнее всего приходится тогда, когда эксперты вынуждены разбираться в смеси из легенд, суеверий и реальных фактов. Впрочем, упорству некоторых исследователей можно только позавидовать – они никогда не сдаются.



В этом списке вы познакомитесь всего с несколькими примерами таких интригующих загадок. Иногда предмет обсуждения и недоумения изучить легко, его даже можно потрогать и рассмотреть со всех сторон, хотя это и не сильно помогает. Однако бывает и так, что экспертам доводится ломать голову над вопросами, имеющими под собой весьма зыбкую основу.



10. Затерянный город Калахари (Kalahari)





В ноябре 1885 года Гильермо Фарини (Guillermo Farini), канадский эквилибрист, изобретатель и авантюрист, написал отчет о странном и загадочном городе, который повстречался ему во время нашумевшего путешествия через африканскую пустыню Калахари. Свой труд он представил на суд Берлинскому географическому обществу, а в 1886 году обратился уже и в Королевское географическое общество Великобритании. В тот же год Фарини даже напечатал собственную книгу, в которой он детально описал свое открытие. В своем издании путешественник рассказал про таинственные образования из горной породы, которые по убеждению автора были руинами древнего города. Канадец утверждал, что город был построен в форме огромной арки, и некоторые его части были зарыты глубоко в песок. На месте Фарини не нашел никаких надписей или отличительных символов, поэтому он решил, что этому городу должно быть несколько тысяч лет.



По прошествии многих лет открытие путешественника стали считать выдумкой, и слухи о старинном городе прямо посреди безжизненной пустыни, утопающей в песках, почти позабылись. Впрочем, так было не долго. Слова Фарини подтвердили и готтентоты (африканский народ). Аборигены также заявили, что в пустыне когда-то был очень древний город, который был построен точно не их предками. Позже историк Густав Прелюд (Gustav Prelude) поведал своим коллегам, что готтентоты хотели отвести его к руинам неизвестного древнего города и еще в какое-то другое место, где когда-то ими даже были найдены драгоценные камни. Это подстегнуло историков провести больше исследований и отправиться на новые поиски затерянного города, чтобы подтвердить слова Фарини. Вопреки всем усилиям, весть об обнаруженном канадцем городе все равно со временем вновь превратилась в миф, хотя люди то и дело сообщали о том, что посреди пустыни они видели не то заброшенные карьеры, не то обломки кораблей. Все эти слухи тоже так и не были подтверждены.



Профессор Клемент (Clement) решил проверить теорию Фарини в наши дни и в процессе своих изысканий выяснил, что легендарный канадец и вовсе не бывал в пустыне Калахари. Вместо нее путешественник выбрал другой маршрут, где ему в итоге и повстречались необычные формации естественного происхождения из долерита (вулканическая порода), которые очень легко принять за что-то рукотворное. В 2016 году в рамках телепередачи канала «Travel Channel» в Калахари отправилась еще одна экспедиция, и в пустыне участники этой команды все же обнаружили стены и камни, соответствующие описаниям Фарини. Так или иначе, до сих пор неясно, был ли это древний город, или исследователи обнаружили формации природного происхождения.



9. Винтовая лестница часовни Лоретто (Loretto)



Фото: artelis.pl



В конце 1870-х годов главный архитектор часовни Лоретто в американском городе Санта Фе, Нью-Мексико (Santa Fe, New Mexico) внезапно скончался, так и не завершив свою работу над церковью, хотя на тот момент большая ее часть уже была построена. Тогда же рабочие и узнали, что их руководитель не предусмотрел внутри часовни лестницу для хорового балкона. Из-за скромных размеров храма обычная лестница там бы просто не поместилась, и плотники не могли придумать, как же им справиться с возникшей трудностью.



Монашки молились Святому Иосифу 9 дней подряд. На следующий день после их столь длительного поста у дверей церкви появился мужчина странной наружности. Он сказал сестрам, что сможет построить лестницу, которая поместится внутри часовни и решит проблему хора. У мужчины было всего лишь одно условие – во время работы он пожелал оставаться в полном уединении. Целых 3 месяца строитель проработал за закрытыми дверями и в абсолютном одиночестве. В его распоряжении были самые простые инструменты и материалы – пила, мерило, теплая вода и древесина.



Когда лестница была завершена, мужчина покинул это место, так никому и не представившись. Зато внутри часовни появилась винтовая лестница в 2 оборота и высотой 6,7 метра. Однако в ее конструкции не оказалось ни единого гвоздя, и в центре спирали не было никакой ведущей опоры, что звучит просто невероятно! Теоретически винтовая лестница без осевой балки просто не способна выдержать вес людей, но именно эта лестница прекрасно справлялась со своей задачей. Спустя 10 лет после этого загадочного случая для безопасности хористов строители добавили в конструкцию перила. Позже древесина, из которой неизвестный плотник вырезал свое творение, была проверена администрацией часовни. Оказалось, что лестница выполнена из неизвестного вида хвои, который нигде по близости не растет.



Монашки решили, что выручил их сам Святой Иосиф, и стали возвещать всем о настоящем чуде. Кем же был этот мужчина на самом деле? Как ему удалось построить такую искусную лестницу, да еще и с таким ограниченным инструментарием? На эти вопросы до сих пор нет никаких ответов. Возможно, это просто городская легенда. А если нет? Вероятно, этого мы не узнаем никогда.



8. Гробница в Поморие, Болгария





Фото: Martyr



Неподалеку от курортного городка Поморие посреди виноградных и фруктовых садов скрывается рукотворная загадка. Прозванная гробницей Помория, эта конструкция представляет собой полуцилиндрический свод с центральной полой колонной, которая становится шире в своей верхней части под потолком. По оценкам экспертов, гробница была построена в промежутке между 2 и 4 веком нашей эры. Здесь также нашли следы винтовой лестницы, находившейся когда-то внутри колонны. Усыпальница была реконструирована в конце 1950-х годов.



Исследователям так и не удалось выяснить, как именно древние называли такие комплексы, или как им вообще удалось построить нечто подобное. Когда ученые только начали изучать эту гробницу еще в конце 19 века, среди первых там оказались чешские братья-археологи Карел и Герман Шкорпил (Karel and Hermann Skorpil), сделавшие детальные зарисовки и описания древних руин. Братья предположили, что перед ними старинная гробница, что вообще довольно популярно среди археологов – все непонятное называть местом для захоронения. Однако некоторые современные эксперты предполагают, что это была не просто гробница, а целый мавзолей, обустроенный специально как мемориал в честь неизвестного героя давних лет. Существует также версия о том, что гробницу построила богатая фракийская семья. Сегодня историки все еще продолжают изучать это место, чтобы узнать, кто и зачем построил загадочное строение в окрестностях черноморского городка.



7. Мотоцикл Трауб (Traub)



Фото: Wheels Through Time



В 1968 году в Чикаго мастер работал по заказу в частной квартире, которую давно пора было обновить. То, что сантехник обнаружил в старых стенах, было совершенно неожиданным! Разбирая кирпичную кладку, рабочий к своему изумлению столкнулся с замурованным там мотоциклом с надписью Трауб. Конечно же, всем захотелось найти первого хозяина старого здания, чтобы выяснить, как и зачем в квартире очутился этот необычный мотоцикл. Владельцы дома заявили, что их сын украл этот мотоцикл еще до своего отъезда на фронт в годы Первой мировой войны. Они также добавили, что именно сын спрятал такую необычную добычу в стене дома, но во время войны он погиб, и поэтому мотоцикл почти полвека пробыл в заточении, пока его не обнаружил сантехник.



Удивительную находку перепродавали несколько раз, пока она наконец-то не осела в коллекции музея Wheels Through Time. Основатель музея, Дэйл Уолкслер (Dale Walksler), до сих пор иногда ездит на этом удивительном мотоцикле. Невероятно, что столь старая махина все еще на ходу. Эксперты заявили, что сложная конструкция мотоцикла Трауб превосходит все классические модели, появившиеся значительно позже него. Вдобавок запчасти этого стального коня просто уникальны, ведь подобные детали больше не встречались в других мотоциклах. Его двигатель – также единственный в своем роде. Удивительно еще и то, что в столь старой модели уже была интегрирована продвинутая тормозная система, что практически опережало свое время.



Однако самая большая загадка состоит в том, что никому не известен создатель этого восхитительного механизма. Большинство историков склоняются к тому, что свою руку к столь уникальной модели приложил Готтлиб Ричард Трауб (Gottlieb Richard Traub), но достоверных доказательств у этой версии нет. Кроме самой надписи на мотоцикле. Ну и еще кроме статьи, вышедший в журнале Motorcycle Illustrated в 1907 году, в которой Трауб сообщил, что ему удалось собрать мотоцикл с движком мощностью 4 лошадиных сил. Для тех лет это была серьезная заявка. Вдобавок Трауб был владельцем салона мотоциклов и жил в Чикаго не так уж далеко от того самого дома с замурованным кладом...



6. Мумии из Сан-Бернардо (San Bernardo)



Фото: Pipeafcr/Atlas Obscura



Окруженный Андскими горами, колумбийский городок под названием Са-Бернардо известен в первую очередь своей мистической тайной. Как и многие другие удаленные поселения на нашей планете, это место хранит свою особенную загадку, которую ученым еще только предстоит объяснить.



В 1957 году в районе местного кладбища произошло наводнение. Из-за этого рабочим пришлось перенести останки усопших на новое место, где им бы не грозила стихия. Во время сопутствующих мероприятий среди старых и разложившихся тел было обнаружено несколько прекрасно сохранившихся трупов, которые явно пробыли здесь очень долгие годы, но выглядели совсем нетронутыми временем.



Один из могильщиков, Эдуардо Сифуэнтес (Eduardo Cifuentes), сообщил властям о необычной находке, и последующая экспертиза показала, что не только эти тела были мумифицированы каким-то загадочным естественным образом, но и даже одежда на них практически не испортилась и не истрепалась. Часть трупов, эксгумированных на этом кладбище, была очень сильно поврежденной, их кости буквально рассыпались на мелкие фрагменты, что вполне ожидаемо, но уникальные мумии выглядели превосходно, хотя следов их умышленного бальзамирования так и не было найдено.



Природу этого странного явления пытаются объяснить с помощью сразу нескольких теорий. Одна из версий связана с рационом местным жителей, в который входили особенные фрукты – гуатила и балу. Другая гипотеза связана с погодными условиями и высотой над уровнем моря, на которой расположен городок Сан-Бернардо. Однако все эти предположения никак не объясняют, почему одежда на обнаруженных мумиях тоже прекрасно сохранилась, и почему другие тела выглядят совсем иначе. Почему такое открытие было сделано только в этом городке? Некоторые из выкопанных мумий в итоге попали в местный музей, где они ожидаемо стали самыми популярными экспонатами. Тела хранятся в обычных стеклянных коробах, и в распоряжении музея нет каких-то специальных технологий для обработки и правильного хранения подобной органики, однако пока что это никак не сказалось на состоянии загадочных тел. Они все еще не гниют, не разлагаются и выглядят просто отлично для своего возраста...



5. Потерянные гробницы Маккавеев



Фото: Wojciech Stattler



Почти 150 лет тому назад исследователи начали поиски утерянных гробниц Маккавеев. В группу искателей вошли ученые, эксперты, путешественники и прочие заинтересованные лица. Однако успехом эта инициатива так и не увенчалась, хотя затею эту пока не бросают. В 2015 году археологическая находка в местечке Горбат-Ха-Гарди рядом с древним городом Модиин (Horbat Ha-Gardi, Modi’in) дала историкам надежду на то, что они наконец-то нашли вожделенные гробницы, но в итоге это оказался очередной тупик.



Макковеи, которые так заинтересовали экспертов, были 5 сыновьями еврейского священника по имени Маттафия Хасмоней. В свое время эта семья восстала против сирийского царя Антиоха IV Эпифана и очень сильно повлияла на ход истории целого народа. Когда священник умер, его сын Иуда Маккавей продолжил миссию отца – стал военачальником и в итоге преуспел в этом деле, освободив свой народ от гнета эллинистической селевкидской Сирии, и отбив у сирийцев Иерусалимский храм. Кстати, во время очищения оскверненного Антиохом храма как раз и зародилась традиция празднования хануки.



После обновления и освящения храма 5 сыновей Маттафии Хасмонея продолжили завоевывать землю для своего народа, и все они в итоге умирали один за другим, сменяя друг друга на троне. Именно их гробницы до сих пор и ищут археологи. По сей день их место расположения остается большой тайной для всего научного сообщества.



4. Винтовка «Винчестер», модель 1882 года



Фото: Eva Jensen



В конце 2014 года сотрудники национального парка Грейт-Бейсин в Неваде (Great Basin National Park, Nevada) занимались своими будничными делами, когда внезапно обнаружили нечто необычное. Прямо посреди леса к стволу можжевельника был прислонен винчестер. Даже беглого взгляда хватало, чтобы понять, что это была очень старая винтовка, но кто бы мог подумать, что ей окажется целых 130 лет.



Как было установлено экспертами, оружие это было модели 1873 года, и произвели его в 1882 году. Свыше 700 тысяч таких винтовок были выпущены со станка в период с 1873 по 1919 годы. Вся эта информация так и не смогла пролить свет на то, кто же был владельцем непосредственно найденного посреди парка винчестера, и как винтовка вообще попала в лес. Одна из теорий гласит, что оружие принадлежало пастуху или золотоискателю, который оставил его в лесу во время поисков лучшего места. Это также значило бы, что винтовка вот уже 130 лет стояла нетронутой, подпирая можжевельник. Звучит невероятно, если не сказать, что и вовсе неправдоподобно.



По мнению специалистов, более вероятная версия предусматривает, что кто-то унаследовал эту старую винтовку и по какой-то причине решил оставить ее именно в лесу. Возможно, как дань памяти. Винтовка сейчас находится в оружейном музее имени Уильяма Коди (William Cody), хотя ее еще могут вернуть в парк в качестве отдельного экспоната и выставить на всеобщее обозрение.



3. Рукопись из Сибиу



Фото: Conrad Haas



Вплоть до 1961 года о манускрипте из архива румынского города Сибиу почти никто и ничего не слышал. Книга состоит из 450 страниц и датируется 16 веком. Однако удивил ученых именно текст этого рукописного труда. В книге описывается деятельность по созданию оружия, технические детали строительства многоступенчатых ракет и композиция жидкого топлива.



В рукописи упоминается успешный запуск многоярусной ракеты на глазах у тысяч свидетелей в Сибиу в 1555 году. Автором этого манускрипта был средневековый изобретатель Конрад Хаас (Conrad Haas), который и нарисовал прототип ракеты. По этому наброску он впоследствии спроектировал и построил настоящую ракету. Предположительно этот манускрипт – первое письменное описание ракетостроительного дела. Вдобавок Хаас в своем труде фактически впервые детально расписал идею о создании космического корабля в его современном понимании. Изобретатель серьезно изучил тему ракетного топлива, дельтовидных стабилизаторов и колоколообразного сопла.



Как ученому мужу удалось додуматься до всего этого за несколько сотен лет до НТР, запуска первых космических кораблей, миссии на Луну и появления остальных проектов по изучению необъятных просторов космоса? Мы до сих пор используем технологии, о которых писал средневековый специалист по огнестрельному оружию, и это просто не укладывается в голове…



2. Гробница Чингисхана



Фото: Wikimedia



Легенды о смерти великого Чингисхана начали появляться буквально с момента его последнего вздоха в 1227 году. Основатель и первый хан Монгольской империи умер в возрасте 65 лет, но по слухам вопреки солидному возрасту почти до самой своей смерти он был очень бодр духом и телом. Кто-то говорил, что умер великий монгольский предводитель после падения с лошади во время сражения с китайцами. Другие считали, что хан заболел пневмонией или вовсе потерял слишком много крови после процедуры кастрации, что и свело его в могилу.



Как оказалось, не только причина смерти Чингисхана – будоражащая загадка, но и место его захоронения. При жизни великий хан велел похоронить его в тайном месте, и его самые верные подданные особенно позаботились о сохранении секрета легендарного господина – большинство участников похоронной процессии были убиты, чтобы проговориться было просто некому. Одна из легенд гласит, что для сокрытия могилы Чингисхана над ней даже пустили целую реку. Согласно другой истории, над местом захоронения промчался табун из тысячи лошадей, а затем поверх него посадили целый лес.



Поиски гробницы Чингисхана продолжаются до сих пор, что немало усложняется большой площадью монгольских степей. Вероятно, пройдет еще очень много лет, прежде чем мы нападем на след… Хотя не исключено, что эта загадка так и останется непостижимой.



1. Красная королева



Фото: mercadosobreruedasnosotros.blogspot.com



В 1994 году на юге Мексики в одном из храмов посреди руин древнего города майя Паленке (Palenque) археолог Арнольдо Гонсалес Круз (Arnoldo Gonzales Cruz) со своей командой обнаружил загадочную усыпальницу. Внутри этой погребальной залы исследователи нашли гробницу с нетронутым саркофагом, по бокам которого лежало 2 скелета. Один из них принадлежал юному мальчику, а другой – женщине лет 30-40. Предположительно этих людей принесли в жертву другой женщине, сокрытой внутри самого саркофага. Вероятно, согласно верованиям древнего народа они должны были стать компаньонами усопшей в ее загробной жизни.



Скелет, обнаруженный внутри саркофага, был покрыт красной пылью, за что его и прозвали Красной королевой. Рядом с этим телом Круз и его коллеги нашли коллекцию изделий из нефрита и жемчуга. Череп женщины украшала диадема из нефритовых бусин, а поверх лица лежало то, что когда-то предположительно было ритуальной маской. К сожалению, ничто из обнаруженных вещей не указывало на то, кем же именно была эта особа. Согласно исследованиям, Красная королева умерла, когда ей было примерно 60 лет, и при жизни она очень любила есть мясо. Скорее всего, эта женщина была весьма знатной дамой, особенно учитывая тот факт, что ее усыпальница была расположена рядом с гробницей Пакаля Великого, правителя Баакульского царства майя. Останки этой женщины уже вернули обратно в Паленке, но ученые все еще пытаются идентифицировать ее личность

Источник : https://mistika.temaretik.com/2451760452723017856

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