Когда в СССР жилось лучше всего: при Сталине, Хрущеве или Брежневе ?

Советский Союз за свою историю столкнулся с огромным количеством испытаний, и жизнь населения государства все время изменялась. В самые тяжелые периоды население было нищим и голодало, однако были и времена, когда жизнь в СССР ничем не уступала западным странам.

Первое десятилетие после установления власти было потрачено на то, чтобы справиться с всеобщей разрухой, которая сложилась в государстве после Первой Мировой войны и революции. К середине 30-х годов индустриализация привела к тому, что жизнь граждан достаточно стабилизировалась, а безработица в СССР была на самом низком уровне в мире.

Сталин

Если рассматривать период правления Сталина, то главными достижениями можно назвать преодоление разрухи и создание мощного национального производства, которое незначительно отставало от США и было мощнее, чем в Европе. После победы в Войне государству удалось очень быстро преодолеть все невзгоды, чтобы уровень жизни населения стал расти. Как результат, жизнь людей улучшилась.

Хрущев

Приход к власти Хрущева также сопровождался ростом уровня жизни населения. В это время активно увеличивали оклад рабочих, а цены оставались на том же уровне. Серьезным прорывом можно назвать отмену платы за обучение, а также введение пенсий для работников колхозов.

Брежнев

Главное достижение этого периода – стремительные темпы строительства жилья. Во время правления Хрущева свое жилье получили около 50 млн человек, то есть четверть населения страны. Были и неудачные решения, которые привели к формированию «перекосов» в экономике.

Правление Брежнева многие называют «застоем». Больше не предпринимались попытки обогнать Америку, а жизнь населения стала максимально стабильной и спокойной. Уровень жизни граждан СССР входил в пятерку лучших мировых стран, более того, исследования показывали, что жить в СССР было лучше, чем в США. Активно развивалась космическая отрасль и нефтегазовая промышленность.

После Брежнева начал назревать кризис, хотя еще к 1985 году СССР было на втором месте в мире по объемам промышленного производства. Советские граждане имели достаточно высокие доходы, чтобы не отказывать себе в базовых потребностях. Впрочем, хоть у населения и сохранялся крайне высокий уровень жизни, в экономике начали проявляться серьезные проблемы. Уже к 1990 стало ясно, что подходы народного хозяйства нельзя использовать в будущем, и начался постепенный переход к рыночной экономике. Этот переход стал одним из самых болезненных кризисов в истории государства.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно лучше всего советские люди жили при Брежневе, поскольку он первым понял, что этот строй не сможет полностью удовлетворить потребности населения и поэтому закрыл газа на бытовую коррупцию ! Дефицит-- это главный позорный атрибут советского строя , убедительно доказывающий всю утопию и бездарность советского социализма !Вместе с тем ,как ни странно, но именно дефицит в какой-то степени позволил продлить существование Советской империи , самой непродолжительной империи в истории человечества из-за своего виртуального и утопического характера !Именно из-за него безбедно существовали большинство советских граждан, которые благодаря дефициту спекулировали , зарабатывая неплохие деньги !Власти же страны, отлично понимая, что никогда не смогут как следует накормить , обуть и одеть свой народ ,закрывали глаза не только на спекуляцию, но и на массовое воровство из предприятий! Сегодня только слабоумные люди , мечтающие о возврате этого утопического строя, не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка "Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ"!Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее. Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию ! Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»! Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили не только страны, в которых к власти пришли большевики, но в целом изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные, а не российские трудящиеся!). Необходимо также отметить, что нельзя недооценивать всё то, чего достиг советский народ и извлечь из революционного опыта полезные уроки. С другой стороны, «рожденные в СССР» не вспоминали бы свою «тоталитарную» родину с нежностью, если бы ей были свойственны только мрачные стороны, подчеркиваемые сторонниками либерализма!

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