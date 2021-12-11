Самая маленькая кошка в мире - кто же она?

По поводу того, какой представитель семейства кошачьих обладает самыми маленькими размерами, ходит много слухов.

Однако самые крохотные коты, котята и кошки занесены в книгу рекордов Гиннесса.

Мистер Пиблз



Кот с такой кличкой был занесён в Книгу рекордов Гиннесса в 2004 году. Родилось это маленькое чудо в Америке, в штате Иллинойс. Его хозяин, Робин Свендсон, дал ему такую кличку в честь куклы чревовещателя популярного тогда сериала Seinfeld. В свои два года этот котёнок весил всего лишь один килограмм триста граммов, в длину же он достигал пятнадцать сантиметров. Однако эта порода вовсе не является карликовой. По словам врачей, остановке роста Мистера Пиблза способствовало некое генетическое нарушение.

Тинкер Той



Звание "Самая маленькая кошка в мире" было также присвоено и этому пушистому чуду. Он жил в США в семье Форбсов, и весил всего 681 грамм. Высота и длина кота составляли семь и девятнадцать сантиметров соответственно. Относился этот пушистик к породе Гималайских котов.

Heed



Котёнок с такой кличкой тоже может быть назван "самым-самым". Маленьким, конечно. Появился он на свет в семье, проживающей в Сан-Диего.

В возрасте трех с половиной месяцев его вес составлял чуть меньше килограмма. Что же касается роста котёнка, то достигал он в таком возрасте всего восьми сантиметров.

Физз Гел



Эта малышка также известна как самая маленькая кошка в мире. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычайно коротким лапкам. Кошки породы манчкин и так не отличаются длинными лапками. Как правило, они у таких кошечек в два, а то и три раза короче, чем у обычных домашних хищников. Но "номинированная" Физз обладает ещё меньшей их длиной. Её рост от плеч до пола составляет всего 15,24 сантиметра.

Возраст эта маленькая кошка на момент измерения имела всего два года. Несмотря на свои короткие лапки, она спокойно запрыгивает на подоконники, легко и непринуждённо занимается прочими кошачьими шалостями. Даже остаётся при своём росте в выигрыше - ведь от хозяйки ей достаточно легко прятаться под мебелью.

Самая маленькая порода кошек



Существуют и специальные породы кошек, которые не позволяют им вырастать до больших размеров. Представителем одной из них является Сингапура. Про кошку такой породы смело можно сказать, что это самая маленькая кошка в мире. Впервые такие малыши появились на улицах Сингапура. Их внешний вид интересен короткой, светло-коричневой шерстью, на которой видны мелкие полоски. Кроме того, эта шерсть ещё и весьма приятна на ощупь. Глаза у таких кошек обычно зеленого цвета. Хотя внешне представители такой породы имеют вид довольно хрупких созданий, однако если взять их на руки, то можно почувствовать, что они довольно тяжёлые и умеренно мускулистые.

Кошки этой породы и других, также не отличающихся большим ростом, идеально подойдут для любителей котят, а не больших взрослых кошек и котов. Их стоимость, конечно, не так уж и мала, однако вряд ли заядлые кошатники откажутся пожертвовать любой суммой, дабы обзавестись таким маленьким пушистым комочком.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2365440137926020082/

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