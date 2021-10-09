Молитвы Ксении Петербургской о замужестве, о работе, о благополучии, о зачатии

Согласитесь, все мы немножечко уповаем на Господа, особенно когда дела дают крен. Только вот как с ним разговаривать, чего просить - не знаем, теряемся. А ведь все давно уже придумано и даже описано. Возьмите, к примеру, молитвы Ксении Петербургской.

Эта добрейшая святая учила простых людей искренности и надежде. Давайте подробнее разберемся в этом вопросе. Возможно, вы поймете, что молитвы Ксении Петербургской находят живейший отклик в душе. А значит, получите собственный «инструмент» для разрешения непростых проблем.

Кто такая Ксения Петербургская?

Только совсем уже отчаявшиеся люди ищут поддержки в пустоте. Остальные желают понимать, к кому обращаются. Это вполне нормально с точки зрения психологии. Вы ведь не идете за советом в туман. Обязательно ищете уважаемого человека. То же самое происходит с мозгом, когда опору человек желает обрести у святого. Читать молитвы Ксении Петербургской значительно приятнее и проще, если в мыслях создан ее образ. Кстати, о святой достоверно известно совсем немного. Жила она, как вы понимаете, в Санкт-Петербурге. Была замужем и очень счастливо. Только суженый ее погиб. Этого женщина перенести не смогла. Она отказалась от имущества, облачилась в мужнин мундир и так стала бродить среди людей.

О чем просить Ксению Петербургскую

Ее признали юродивой. Поначалу издевались даже. Только потом приметили, что Ксения дар имеет необычайный. Что скажет, то обязательно исполнится. Но не всем выпадало счастье получить ее совет. А к кому была она ласкова, тот счастье обретал. Уже после смерти юродивой стал народ говорить, что молитвы Ксении Петербургской - это небывалая подмога в несчастьях. Так и повелось. У кого горе, тот к могилке ее шел со своими просьбами. Коли доброту святая видела в его душе, так обязательно благословляла.

Люди часто теряются в совершенно простых вопросах. Вход в храм души, где ведется разговор с Господом, кажется им сложным, практически невозможным. Привыкли подчиняться созданным искусственно правилам, вот и не могут внутрь себя без «инструкции» заглянуть. Кажется им, что молитва святой Ксении Петербургской должна быть составлена из специальных волшебных слов. А как иначе? Разве поможет? Именно поэтому и принято было ранее изучать жизнеописания святых. Чтобы понимать, что обращение к любому из них - это разговор с Господом. И правило здесь только одно: искренность, помноженная на беспредельное доверие. Из души слова должны идти, от сердца самого. Тогда молитва Ксении Петербургской услышана будет, как говорят церковнослужители. По-иному никак не получится. Хоть дословно весь молитвослов выучите. Коли душу в него не вложить, пустым труд окажется. А темы, с которыми к святой обращаются, вокруг нас находятся. У кого что болит, как говорится, тот о том и просит. Нет такой боли, от которой Ксения Петербургская отвернется.

Для одиноких страдальцев

Есть такая беда у некоторых людей. Не могут они пару себе найти. Все не те партнеры попадаются. Таким рекомендуется молитва Ксении Петербургской о замужестве. Сперва поговорим об идеологии обращения, а потом текст приведем. Ведь очень важно настроиться правильно, а не просто слова бубнить. Кстати, многих интересует, обязательно ли в храм идти или можно дома молиться? А в своем сердце не хотите ответа поискать? Господь обитает не только в церкви. Он в душе. А в храм рекомендуется идти, чтобы не отвлекался человек на суету, смог почувствовать святость того, что собирается сделать. Одинокий человек может молиться там, где ощущает свою связь с Господом. Именно через нее молитва Ксении Петербургской о замужестве выведет на правильный путь. Тот, по которому суженный бродит и тоже грустит. Представьте себе эту ситуацию. Два полных стремлений к счастью человека никак встретиться не могут. А от этого детки не родятся, души их тоскуют. Да и родные этих двоих несчастных тоже переживают. Всем плохо будет, пока они не соединятся. Об этом миге и молите святую. Его просите у Господа.

Молитва о замужестве

О всеблаженная святая Ксения! Жила ты под кровом Всевышнего. Смиренно переносила жажду и холод, голод и гонения, укрепляемая Богоматерию. Дар ясновидения ты приняла от Господа и несла его тяжелый крест не ропща. Прославляем тебя! Стоим у лика твоего святого, ощущая присутствие твое незримое, благословенное Господом нашим. Просим внять прошениям нашим. Принеси их пред светлый Престол Господа нашего Всемилостивейшего. Испроси спасения душам тех, кто к тебе обращается, защити от зла диавольского! Умилостивись, всеблаженная Ксения! Испроси у Господа благословения на венчание и рода зачатие. Пусть ниспошлёт нам встречу с суженым. Пусть простит грешников добротой своей. Испроси для нас наделение семейной любовью и благополучием, Ксения всеблаженная! Аминь!

Если неприятности на службе

Существуют и иные тексты, с которыми рекомендуется обращаться к святой. К примеру, молитва Ксении Петербургской о работе. Ее читают не только те, кому пришлось пережить на службе нехорошие времена. Зачем же ждать непоправимого? Эту молитву необходимо помнить всем, для кого работа важна. Любое дело с нее начинайте. А некоторым так вообще день трудовой ею освещать должно. Сами увидите, как обстановка вокруг поменяется. Враги превратятся в друзей, препятствия растворятся бесследно. Только необходимо учесть, что слова свои вы обращаете к юродивой (при жизни). А это, если кто-то не знает, человек, для которого материальное не представляет никакой ценности. Рассказывают, что когда Ксения раздавала свое имущество, ее спросили о том, чем же она питаться будет. Юродивая указала на птиц и сказала: «Им Господь посылает и меня не оставит». Учитывая это, стоит понять, что молитва Ксении Петербургской о работе - это не просьбы о доходах или реализации проекта. Скорее, ее можно назвать желанием благословения на творческое применение Богом данных способностей. То есть во главу угла следует ставить пользу для общества, а не обогащение, тем более не наказание обидчиков.

Молитва о работе

О святая мати Ксения! Ты перед Господом наша заступница и молитвенница! Мы пред светлым ликом твоим просим смиренно. Вымоли у Господа нам прощение за грехи известные и случайные. Чтоб просветлил Он ум наш и очистил совесть от нечистых помыслов и скверны, от высокомерия и дерзости. Чтоб труд наш пользу приносил, благословленный Его дланью небесной. Ты, Ксения всеблаженная, наша заступница и надежда. С тобою вместе славим Господа! Аминь!

Молитва Ксении Петербургской о зачатии

Это вопрос очень тонкий. Рассказывают, что ни одной женщине при жизни Ксения не отказала в совете. По ее словам делали - и суженого находили, и детками обзаводились. Текста специального для случаев бесплодия приводить не станем. Ни к чему чужие слова в таком деле. От сердца говорите. Обязательно икону Ксении Петербургской дома поставьте. К ней мысленно обращайтесь. Пусть даже не будет у вас слов специальных, так вы ребеночка на руках представляйте. Святая услышит и обязательно натолкнет на нужное решение.

Молитва Ксении Петербургской вернуть любимого

В тех легендах, что описывают житие святой, по большей части фигурируют рассказы о том, как она налаживала чужую семейную жизнь. Сама она любила беззаветно и всем окружающим такого счастья желала. Поэтому на просьбы о возврате суженого, как считается, откликается с особой трепетностью. А говорить перед иконой следует такие слова: «Святая Ксения! Помоги в беде Господа рабе (имя)! Дьявола кознями отобран у меня милый друг. Злом людским его от меня оторвали, душу мою растоптали! Испроси у Господа благословения на наше вновь объединение! Мати наша Ксения! Соедини Господа рабов (имена) силою дара своего, от Иисуса полученного! Защити от злого глаза и колдовства, дьявольского плутовства и недуга земного. Аминь!»

О благополучии

У некоторых людей, к счастью, нет описанных выше проблем. Значит, им не с чем прийти к добрейшей святой? Нет, конечно. Таким рекомендуется молитва Ксении Петербургской о благополучии. Но следует помнить об особенностях жизни той, к кому обращаетесь. То есть не представляйте себе благополучие в виде бесчисленного количества купюр, машин или дворцов. Не там оно вовсе находится. Благополучие - это радостный смех ребенка и счастливая улыбка любимых. Это солнечный свет и отсутствие плохих новостей.

Каждый по-своему его определяет, находя в душе те ценности, что родители ему привили. А говорите так: «О святая всеблаженная мати Ксения! Испроси у Господа благословения для обращающихся к тебе. Моли о прощении грехов наших и защите от зла всякого. Об исцелении болящим и помощи в трудах работающим. Об укреплении духа в трудностях. Аминь!».

Ко всему сказанному следует добавить, что молитва Ксении Петербургской - это совсем не догма, как вы, возможно, считаете. Сила ее не в словах, а в вере крепкой. Знаете, есть такой тест. Ставят двух людей гуськом. Тому, кто стоит впереди, предлагают упасть на руки второму. При этом нельзя оглядываться или иным образом контролировать поведение партнера. Есть, понятно, риск просто кулем на пол свалиться. Так вот, отчаивается на такой эксперимент только тот, кто доверять умеет. А вы? Знаете, каково это чувство? Представляете, что есть на небесах силы, способная накрыть вас великой любовью, даровать настоящее счастье?

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