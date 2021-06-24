Наган - легендарное оружие НКВД, которое используют до сих пор

Почему сотрудники НКВД выбрали на вооружение наган, почему он превзошел аналоги и где используется в наши дни. Разбираем в нашем материале.

У каждой эпохи есть свои неповторимые символы. Для сотрудников НКВД это наган – простой и надежный атрибут комиссарской власти. Его запомнили как символ революции, с ним шли в бой и приводили в исполнение приговоры. Это оружие прошло пять войн и доказало, что нет ничего страшнее, чем наган в руках чекиста. Что же сделало простой стрелковый револьвер легендой, и почему он так прочно ассоциируется с НКВД?

Наган изобрели задолго до революции, ее авторы - братья Эмиль и Леон Наганы. Первая модель была выпущена во второй половине 19 века и был взят на вооружение бельгийской армии. В царской России наганы появились в самом конце 19 века.

Главный конкурент нагана - Смит-Вессон III

Чрезвычайные комиссии были сформированы к 1917 году. Сразу встал вопрос о вооружении личного состава. На тот момент в армии были в ходу два вида стрелкового оружия – это револьвер 4,2 – линейный Смит-Вессон III и револьвер системы Наган. Смит-Вессон морально устарел еще в начале века. Наган же отлично зарекомендовал себя в Первую мировую войну.

Серийное производство наганов уже было налажено на оружейных фабриках Ижевска и Тулы. Это сыграло ключевую роль в выборе оружия для политкомиссаров. На руку сыграли массовость и надежность системы.

Как наган стал популярным

За что в то время ценили пистолеты? Оружие должно быть достаточно легким и в тоже время мощным, неприхотливым в обслуживании и не подводить в самый неподходящий момент. Наган отвечал всем этим требованиям, кроме этого обладал его легко можно было выпускать в промышленных масштабах.

Первый наган был выпущен в 1886 году и постоянно модифицировался. Так на вооружение НКВД был принят 3-линейный револьвер образца 1895 года, который уже тогда опережал все известные конструкции. В 1918-1920 годы было произведено почти 180.000 единиц. Вводились некоторые изменения по части прицеливания и рукоятки, но система по-прежнему оставался эталоном надежности.

Боевые характеристики

Чекистский револьвер всегда был семизарядным. К применению был готов уже после того, как патроны помещались в барабан и взводился курок. Осечка не была фатальной и давала возможность сделать следующий выстрел - в те годы это было очень актуально.

Изначально наган разрабатывался для стрельбы на дистанции 25+ м. На таком расстоянии револьвер был очень точным. Мощность тоже превышала аналоги. С расстояния в 150 метров выстрел пробивал сосновую доску. С 50 метров наган мог завалить лошадь на скаку. Это было очень актуально во времена, когда в бою правила бал кавалерия. С близкого расстояния наган не оставлял шансов, даже если был в руках новичка.

Прицельная система несколько раз менялась. Так мушку после 1920 года стали делать прямоугольной, потом вернулись к первоначальному треугольному варианту.

В послереволюционной России остался только «офицерский» вариант револьвера, который сильно отличался от первоначального нагана. Этому способствовало желание сделать оружие более компактным и в тоже время простым. Нарекания вызывала система перезарядки, которая была достаточно сложной.

Долгая жизнь нагана

У нагана были конкуренты в виду того же усовершенствованного Смит и Вессон и Кольта. И все же аналоги уступали по простоте и надежности. Даже в пыли и под водой, наган продолжал стрелять. Ну и его было легко починить подручными средствами.

Наган был оружием НКВД до 1930 года, когда выпустили первые ТТ. Однако производство не прекратили и выпускали вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Дело в том, что из нагана можно было стрелять из узких щелей - например, из танка, чего ТТ не умел.

На Украине наганы использовали на вооружении до 2004 года. А сейчас ими вооружена железнодорожная охрана страны.

В СССР наган был снят с производство сразу после окончания Второй мировой войны. Но еще долго состоял на вооружении внутренних силовых структур. Милиция использовала наганы до 1960 года, а инкассаторы - до 1980! В отдельных структурах наганы просуществовали вплоть до 2000 года. Пожалуй, это единственное стрелковое оружие, которое официально использовалось больше 100 лет.

Сейчас в России наган используется, как наградной пистолет. Но в странах СНГ он еще востребован. Кроме Украины, наганами вооружение инкассаторы в Казахстане и используют для тренировок в Белоруссии.

Дмитрий Мясников, специально для «Популярной науки»

Источник : https://zen.yandex.ru/media/nauka/nagan-legendarnoe-orujie-n...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Самым известным сталинским палачом был Василий Блохин - начальник комендатуры ОГПУ. Он занимал эту должность с 1926 по 1953 год и его жертвами стали от 10 до 50 тысяч человек. Этот сталинский палач мог за день «исполнить» до 200 человек ,предпочитая в «работе» использовать немецкий самозарядный Walter PPK (этот пистолет не так сильно нагревался, а патрон не обладал столь разрушительным действием, чтобы после казни приходилось чистить одежду от брызг крови и мозгов "врагов народа")!

Когда же этот сталинский садист использовал наган , то после выстрела голова несчастного лопалась как арбуз и останки разлетались во все стороны! Любопытно, что когда Блохин был арестован Берией , чтобы свалить на него вину за масштабные репрессии , приговор в отношении него отклонил лично Сталин, который сказал, что такие преданные и «трудолюбивые» люди, не гнушающиеся черновой работы, нам еще нужны. Несколько отстали от Блохина по количеству и «по качеству» расстрелов не менее «трудолюбивые» убийцы: грузин Сардион Надарая и латыш Петр Магго!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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