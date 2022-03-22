Интересные и удивительные факты о друидах

Сегодня, когда обычного человека просят описать друида, перед его глазами, скорее всего, предстает зловещий образ в капюшоне, поклоняющийся какому-то культу. Какие же коварные планы они осуществили в отношении кельтских народов, поселившихся от Ирландии до Франции? Какие жуткие ритуалы они проводили, чтобы призвать темные силы или же просто спастись от рутины? Насколько точен этот жуткий образ, ассоциирующийся с темной магией?



1.

Руководящие должности





У современного человека друиды ассоциируются с заговорами и тайными ритуалами, а вот для кельтов по обе стороны Ла-Манша они веками были лидерами. Не просто вожди племен, жрецы или кто-то подобный. Они занимали общественно значимые должности: в сельском хозяйстве, в правоохранительных органах, судействе, медицине. Одежды различались по цвету в зависимости от обязанностей конкретного друида, например, белые для священников или синие для ремесленников. Представление о священниках как о блюстителях закона было разрушено римскими завоевателями, поскольку они фактически разделили религию и правовую систему к 451 году до нашей эры, за столетия до того, как их армии ступили на территорию друидов.

Друиды вынуждены были уйти в подполье из-за того, что императоры Рима нацелились именно на них.

2.

Август Цезарь запретил римским гражданам проводить религиозные ритуалы в 27 г. до н.э. По всей видимости, для него это было одним из главных приоритетов во время правления. Император Тиберий перенял эстафету и приказал сенату издать указ, запрещающий принимать участие в таковых. Клавдий обрушил последний молот в 54 году нашей эры и полностью запретил друидов, фактически изгнав их из всех государственных учреждений. Если подумать, какие именно проводились ритуалы, возможно, римские правители не были так уж не правы.

Произошли от дуба





Вполне возможно, что друиды не сами придумали себе название. В биографических описаниях Диогена Лаэртского нет упоминаний о слове «друид» практически до 300 г. н.э., а жил он примерно спустя столетие после того, как римляне их уничтожили. Имеется также большой пробел в истории употребления этого слова. После первого его употребления в следующий раз его использовал поэт Блатмак в своей работе 750 г.н.э. «Марии и ее сыну», где он утверждал, что Иисус Христос был мудрее любого друида.

Похоже, что слово «друид» произошло от ирландско-гэльского слова «doire», обозначающего дуб. Некоторые утверждают, что это слово произошло от греческого δρυς, но, поскольку оно обозначает все тот же дуб, этот момент можно считать незначительным. Их ритуалы проводились в дубовых рощах, потому что долголетие этих деревьев связывали с мудростью. Они также считали, что поедание желудей может подарить им умение видеть будущее. Такое отношение к вековым деревьям разделяли древние славяне и некоторые индейские племена.

3.

Греческие буквы





Одним из самых любопытных аспектов друидского общества было то, что они использовали письменность чуждых народностей. Согласно «Галльским войнам» Юлия Цезаря, хотя друиды в основном пользовались устной речью, когда им приходилось писать, они использовали греческий алфавит. Предполагалось, что греческий язык был принесен переселенцем по имени Патолон, его женой, тремя его сыновьями и их женами. Хотя, согласно тем же историям, он привел с собой трех друидов, чьи имена переводились буквально как «Познание», «Исследование» и «Знание». А потому можно предположить, что он был чисто мифической фигурой, а язык на самом деле был принесен анонимными поселенцами.

Друиды считали, что устное общение вызывает необходимость дополнительной умственной тренировки, что сохраняет остроту мыслей и памяти. Этот факт несколько ироничен, поскольку единственное известное нам доказательство – письменные свидетельства победителей.

4.

Строгие ритуалы





Несмотря на необходимость полагаться на устные традиции, правила ритуалов друидов были изложены в виде четких инструкций. Всегда конкретный акт, отмечающий начало (обычно колокол или хлопок в ладоши), акт освящения пространства, определение родственных связей участников, подношения, благодарность высшей силе, а затем завершение. В 1980-х из болота в Чешире, Англия, был эксгумирован мумифицированный труп, известный как человек из Линдоу. Его тело было явно подвергнуто ритуальной подготовке, его волосы и ногти были ухожены. По всей видимости, он стал благородной жертвой друидов.

Недостатка в поводах проведения ритуалов не было, хотя, конечно, не все включали человеческие жертвоприношения. Друиды придерживались ежегодного цикла из восьми праздничных дней, известных как Колесо года. Из них наиболее знакомым является их аналог Рождества и Нового года, называемый Йоль. Именно оттуда пошла традиция святочного бревна и омелы (хотя друиды считали ее символом жизни, а не поводом поцеловаться).

5.

Плетеный человек





Если и есть что-то, что люди знают о друидах исключительно благодаря поп-культуре, так это то, что они якобы приносили в жертву людей, чтобы умилостивить высшие силы, как это было показано в фильмах ужасов 1973 и 2006 годов с общим названием «Плетеный человек». До 1973 года подобная информация не была широко известна. При этом веских археологических доказательств нет. Разве что пара убедительных письменных свидетельств.

Действие первого фильма происходило в Саммерайле, недалеко от Великобритании. Однако, по записям Цезаря, подобная практика имела место в Галлии. Он также упоминал, что человеческие жертвы приносились с одобрения богов. Другим свидетелем был греческий географ и историк Страбон, современник Цезаря, известный тем, что в то время написал наиболее полную историю Августа Цезаря. Его утверждение отличалось от утверждения императора тем, что он упомянул, что в жертву приносились не только люди, но и животные.

6.

Друиды-коллаборационисты





Хотя в этой статье мы описывали все кельтские народы с друидами как однородную группу, в некоторых случаях они вполне могли противостоять друг другу. Например, во время завоевания Цезарем Галлии его армии получили ощутимую помощь от друидов из народа триновантов, расположенных там, где сегодня находятся Эссекс и Саффолк. В основном их помощь заключалась в предоставлении римлянам географической информации – бесценная услуга для древней армии на незнакомой территории.

Так получилось, что у триновантов была довольно веская причина встать на сторону римлян, а не себе подобных: их рыжие племена часто выбирались в качестве «добровольцев» для жертвоприношений. Хотя Цезарь сам никогда не встречался ни с одним из друидов, он дал им то, что они хотели, положив конец жертвоприношениям. Правда, только на короткий срок.

7.

Романтика эпохи Возрождения





Конец восемнадцатого века был описан историком Бенедиктом Андерсеном как «рассвет эпохи национализма» в Западной Европе. В Великобритании это привело к возрождению интереса к ее собственной истории и мифологии, включая легенды о короле Артуре и друидах. В результате тысячи людей начали объединяться в группы, говоря о возвращении друидизма. К 1831 году насчитывалось более 200 000 членов 193 орденов, что было особенно впечатляюще, учитывая, что в самом начале 19-го века, после Французской революции, правительство преследовало ордена друидов.

Из этих групп, безусловно, наиболее значительным был Древний Орден Друидов (ироничное название, если учесть, что он был основан в 1781 году). А вот об основателе известно только имя – Херл. Этот братский орден существует и сегодня, несмотря на раскол, произошедший в 1833 году, когда большая часть группы отсоединилась и сформировала зарегистрированное правительством ответвление под названием «Объединенный древний орден друидов». Безусловно, самым знаменитым членом ордена был Уинстон Черчилль.

8.

Американский друидизм





Вы могли бы подумать, что, поскольку в Америке нет практически никакого наследия, связанного с друидами, это течение никогда не прижилось бы в Америке. Тем не менее, когда Древний Орден Друидов открыл ложу в Нью-Йорке в 1830-х годах, их приветствовали практически с распростертыми объятиями. К 1839 году в ордене друидов было 17 000 американцев. Неплохо для движения, которое пришло в США в основном как форма протеста против устоявшихся порядков.

Друидизм оказался далеко не мимолетным веянием. В 1912 году был основан самый большой орден американских друидов – Древний Орден Друидов в Америке. К 1923 году насчитывалось 35 000 американских друидов. Даже в 1963 году продолжали создаваться и привлекать значительное количество последователей новые крупные сообщества. Правда, иногда они больше напоминали фарс. Например, реформатские друиды Северной Америки признают на собственном сайте, что вообще ничего не знают о друидах и своей же символике.

9.

Современный друидизм





Друидизм не должен был стать лидирующим течением в современной жизни, но он продемонстрировал впечатляющую долговечность, учитывая все обстоятельства. В 2001 году в Америке было проведено исследование по религиозной идентификации. Из 200 миллионов респондентов 33 000 отнесли себя к друидам. В отчете 2010 года, который вышел, когда друидизм был официально признан религией, было указано, что существует 10 000 практикующих друидов, и эта тенденция растет вместе с экологическим сознанием. А Древний Орден Друидов насчитывает около 3 000 членов.

Неудивительно, что деятельность этих сообществ носит смешанный характер. Некоторые из них, такие как Реформатские Друиды Северной Америки и Древний Орден Друидов, превратились в некоммерческие организации с заявлениями о миссии, касающейся развития осознанности, общественных арт-проектов, защиты окружающей среды т.д. Другие, такие как валлийский орден, называемый Радужными людьми, отличаются негативным отношением к средствам массовой информации, поскольку тот факт, что друидизм является нетрадиционной религией, означает, что они подвергаются серьезным преследованиям. На сегодняшний день ни в одном сообществе не было попыток возродить практику человеческих жертвоприношений.

10.

Первое уничтожение





Даже когда территория Англии и Уэльса полностью перешла под контроль Рима, друиды продолжали организовывать воинственные кампании. В 57 году нашей эры легионы Гая Светония Паулина были отправлены на завоевание валлийского острова Мона (ныне Англси), который был одновременно священным местом для друидов и предполагаемым координационным пунктом. Друиды мало что могли сделать, чтобы защитить свою территорию, и поэтому собрали все силы для последней битвы.

Согласно римскому историку Тациту, друиды смогли вселить некоторую степень страха в своих врагов, заставляя священников проводить кровавые церемонии с жертвоприношениями, а жриц – ходить с отрезанными головами среди вражеских войск. Римляне справились с этим страхом, убивая друидов, не проявляя милосердия вне зависимости от статуса, пола и возраста. Были разрушены даже дубовые рощи, которые считались священными на острове, и построена крепость, чтобы остров никогда не мог стать базой для восстановления силы друидов. Каким бы жестоким это ни было, это сработало, поскольку друиды фактически были уничтожены на века.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2436571786635643481/

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