«Молодая гвардия» — роковой и фальсифицированный роман сталинского писателя А. Фадеева

Первый успех Александру Фадееву принес роман «Разгром», после которого с ним захотел встретиться сам палач народов Сталин. Именно с тех пор карьера литератора резко пошла вверх и он дорос до поста председателя Союза писателей СССР.

Двадцать лет он шел к своему второму роману «Молодая гвардия». Близкие Фадеева часто вспоминали , как он по ночам вскакивал с постели, садился и начинал писать! Писал и плакал над страданиями своих героев. После публикации на него обрушилась всесоюзная слава и одновременно обвинение в фальсификации!

Но могло ли это привести к самоубийству писателя, тем более что город Краснодон, в котором разворачивались события романа, никакого стратегического значения не имел и молодогвардейцы все это делали на свой страх и риск. Предельной точности в романе, действительно, нет и это предмет спора до сих пор .Так в чем же обвиняют Фадеева и что именно он сделал не так ?

Как известно, молодежная организация в Краснодоне существовала четыре месяца — с сентября 1942 по январь 1943 года. Большинство подпольщиков были пойманы и жестоко казнены. Фадеев взялся за эту историю после появления маленькой заметки в газете .Когда гитлеровцы стали отступать на Украине, в освобожденный Краснодон попал советский корреспондент, который узнал о разыгравшейся там трагедии !

Услышав об этом Сталин вызвал Фадеева и сказал ему , чтобы он нашел талантливого писателя и срочно послал в Краснодон, на что Фадеев сказал: «В Краснодон поеду я сам». Когда писатель приехал в Краснодон, его поселили в доме Елены Кошевой, матери одного из молодогвардейцев. Она считалась самой образованной в шахтерском городке и работала в детском саду воспитательницей.

Любопытно, что Фадеев был сильно увлечен матерью Кошевого, яркой и красивой женщиной, у которой он оставался во время приезда и с которой они вместе выпивали. Она делилась с писателем тем, что знала, но знала она очень мало ,но несмотря на это она почему-то была награждена правительственной наградой, тем более что первый , кто сбежал из подпольной организации был именно Олег Кошевой, а остальные спасались как могли!

Именно эта встреча сыграет ключевую роль в судьбе Фадеева и в судьбе его романа, поскольку Елена Кошевая, поняв что ее сын может стать героем страны наряду с Зоей Космодемьянской,многое скрыла от писателя .В российском архиве социально-политической истории хранятся документы, в которых Кошевая подробно описывает версию событий.

К сожалению, к этим документам доступ был открыт лишь недавно. Когда же все раскрылось, стало понятно, почему Фадеев всегда старался не касаться подробно этой темы. А ведь он еще в 1947 году знал, что его история полна лжи и нестыковок.Историк Никита Петров обнаружил этот факт в архивах ФСБ, когда его допустили к закрытым файлам по делу молодогвардейцев.

То, что ему удалось выяснить, подрывает саму основу мифа о подпольщиков.Дело в том, что ряд подвигов, которые приписывают молодогвардейцам они вовсе не совершали.Например, шахту управления дирекции они не сжигали, поскольку ее сожгли еще отступающие советские войска. И списки людей, которых должны были отправить в Германию, они тоже не сжигали.

Долгое время считалось, что в организации состояло более 100 человек, однако со временем был обнаружен первый список молодогвардейцев , который был составлен сразу после освобождения Краснодона .В нем всего 52 имени. Однако Фадеев, кзаранее зная об этом, предпочел не изменять увеличенную цифру молодогвардейцев, поскольку это было бы в разрез с партийной пропагандой и существенно снизило бы масштаб трагедии!

И что особенно позорно и кощунственно, что мать Олега Кошевого водила близкую и «горячую дружбу» с молодыми немецкими офицерами, которые с комфортом жили у нее на квартире!А ведь годами советских людей разводили как лохов, патриотично заявляя, что именно в доме Кошевых находился штаб молодогвардейцев !

Журналистка Наталья Иванова, работающая в том самом журнале, где печатался Фадеев, хорошо знала о скандале, который разогрелся вокруг лживого любимца Сталина. По ее словам , Фадееву была присуждена сталинская премия в тот момент, когда Сталин роман еще не успел прочесть. Когда же величайший авантюрист современности Сталин посмотрел фильм про молодогвардейцев, то был крайне возмущен !

Ему не понравилось, что в романе не отражена роль коммунистической партии и что комсомольцы фактически действуют самостоятельно.На следующей недели после этого просмотра в газете «Правда» появилась большая статья, которая подвергла жестокой критики роман и фильм из-за отсутствия организующей и направляющей роли коммунистической партии в подполье города Краснодона !

Именно поэтому Фадеев был вынужден браться за вторую редакцию романа, а режиссеру фильма Герасимову приходится добавлять в свой фильм мифическую роль партии в руководстве молодогвардейцев. Причем так подробно добавить, что фильм стал двухсерийным!

Фадеев имена молодогвардейцев указал настоящие и только под вымышленной фамилией проходит лишь предатель.В романе он назван Стаховичем, но читатели, родные и жители Краснодона однозначно угадывают в нем Виктора Третьякевича. Когда же следствию станет известно, что он не предатель и к тому же именно он, а не Олег Кошевой был руководителем подпольной организации, будет уже слишком поздно и жизнь его семьи будет искалечена навсегда и родителям Виктора прохожие буквально будут плевать в лицо.

Безусловно, этой ложью Фадеев оболгал невиновного человека и преступно исказил истинные факты. Даже зная об этом, когда Фадеев готовил вторую версию романа, он уже больше не говорил об этих фактах, объясняя это тем, что этого требует сам Сталин и он в данном случае послушно выполнял его волю.

Спустя годы, в середине шестидесятых, главный научный сотрудник института истории Георгий Куманев в составе комиссии отправится в Краснодон, где найдет комсомольские билеты, подписанные именно Третьякевичем и от сотрудников местного КГБ узнает настоящую историю героической гибели этого якобы предателя.

По словам Куманева, тех молодогвардейцев, которые были арестованы, подвезли к шурфу глубокой шахты ,когда же немецкий офицер подошел к краю обрыва, связанный Третьякевич бросился на него, толкнув его в шахту. Немец успел зацепиться за обрыв и смог подняться, после чего Третьякевича первым сбросили в шахту, дополнительно опрокинув на него вагонетку с камнями.И уже затем в шахту стали сбрасывать остальных молодогвардейцев!

Вообще же , сцена расправы над молодогвардейцами самая страшная в фильме и ее снимали на том же месте, где все и произошло .Всего пару лет после казни к шахте пришли тысяча людей, знакомые и родные погибших. Когда актер , который исполнял роль Олега Кошевого произносил свой монолог,родители погибших теряли сознание. Любопытно также, что многие актеры , сыгравшие в фильме «Молодая Гвардия», были награждены государственными премиями и только молодой артист Евгений Моргунов, в последующем герой многих комедий Гайдая, сыгравший в этом фильме роль предателя почему-то не получил ничего!

Безусловно, Фадеев хорошо знал от жителей Краснодона об этом геройстве Третьякевича, но дорабатывая вторую версию романа, он не стал менять основные эпизоды и только добавил виртуально выдуманные им эпизоды с партработниками ?Видимо, Фадеев из-за амбициозного авантюриста Сталина не хотел снизить беспредельный накал злобы советских людей к якобы предателю Третьякевичу! Подобную подлость мог совершить только советский писатель , потерявший совесть и ставший обыкновенным сталинским холуем !Все это вызвало негодование жителей Краснодона и они вышли на улицы, протестуя против явно фальсифицированного романа Фадеева!

Потерявшего же совесть писателя спасло то, что в Краснодон приехала специальная группа из Москвы утихомирить взбунтовавшийся народ. Люди в штатском заходили в дома и советовали жителям придерживаться лживой фадеевской трактовки событий! И ,к сожалению,страх перед кровожадными сталинскими палачами заставил жителей города надолго замолчать !

Вместе с тем в 1947 году министру госбезопасности Абакумову докладывают про показания арестованных полицаев Краснодона, которые не понимают, за что их пытают и припоминают только казненных немцами молодых людей, пойманных лишь из-за воровства новогодних подарков и одного белокурого парня, поседевшего от их побоев и которого нашли в доме на окраине ,спрятавшегося и одетого в женское платье ! Даже его фамилию полицаи не забыли, сказав ,что это был ,дрожащий от страха, Олег Кошевой .

В результате допросов полицаев Абакумов однозначно установил, что ряд подвигов, которые приписывались молодогвардейцам они действительно не совершали и главной их виной было просто воровство новогодних подарков из обоза, что удалось доказать после обнаружения на рынке у одного из мальчишек пачки немецких сигарет !Вот, что фактически и погубило молодогвардейцев !

Выходило, что эти факты на открытом процессе никак не должны были звучать и поэтому Абакумов поставил в известность самого Сталина .В это время лживый карьерист и амбициозный писатель Фадеев очень переживал за судьбу своего фальсифицированного романа, но для него все обошлось благополучно, поскольку дело пришлось замять , чтобы не «расстраивать» очередной ложью советских людей !

Исходя из всего вышесказанного, интересно, что стояло за его самоубийством ? Чтобы скрыть настоящую причину самоубийства лживые и амбициозные власти страны негласно объявили о якобы алкоголизме писателя, но эта версия абсурдна, поскольку последние три месяца перед смертью Фадеев вообще не пил .

На мой взгляд, основной причиной самоубийства является то, что еще до того , как раздался смертельный выстрел , Фадеев совершил литературное самоубийство! Кроме того, когда в 1953 году подох его любимец и защитник палач народов Сталин ,это станет его личной трагедией. А когда на 20 съезде партии разоблачат культ кровожадного вождя Сталина , то у Фадеева словно уйдет земля из под ног !

На том же съезде партии его обвинят и сместят с поста председателя правления Союза писателей СССР не только за ложь , но из-за его непосредственное участие в кровавых репрессиях многих писателей, которые к тому времени уже были реабилитированы ! Писатели, еще вчера прославляющие изувера и кровавого диктатора Сталина, стали публично его осуждать ! От Фадеева отвернулись все его коллеги и вся жизнь пошла под откос!

Вместе с тем в это время умирает его горячо любимая мать(как-то Фадеев признается, что он любил и одновременно боялся двух человек — маму и Сталина!). Одновременно его тяготит холодное отношении своей жены и измена своей любовницы, которая предпочла ему другого мужчину. Виртуальные и утопические советские идеалы , в которые он фанатично верил всю свою ничтожную жизнь, в одночасье рухнули, а тем самым и смысл его жизни!

И в конце , концов в 1956 году он оставил предсмертную записку , которая в общем открывает нам многое и которая почему-то была обнародована только спустя 35 лет после его смерти:

Вот текст письма:

"Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли преждевременно; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40-50 лет. Литература - это святая святых - отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, из самых "высоких" трибун - таких, как Московская конференция или ХХ-й партсъезд, - раздался новый лозунг "Ату ее!". Тот путь, которым собираются "исправить" положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, - и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой все той же "дубинкой". С каким чувством свободы и открытости входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать! Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это - "партийностью". И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность - при возмутительной дозе самоуверенности - тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и - по возрасту своему - скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить... Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, рабочими и крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма. Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, - кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней, глубоко коммунистического таланта моего. Литература - это высший плод нового строя - унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти - невежды. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже трех лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

А. Фадеев.

История Александра Фадеева похожа на американскую мечту! Талантливый мальчик, который приехал покорить столицу с Дальнего Востока , добился славы, богатства и дружбы с власть имущими, но однажды ему пришлось за все это расплачиваться своей жизнью, поскольку он стал жертвой гнилой и утопической системы, которую сам активно восхвалял, а едва оказался не угоден — эта же система его и уничтожила как писателя и как личность!

В этом отношении заслуживают внимания слова о самоубийстве Фадеева, сказанные в своем дневнике Чуковским: «Вся эта брехня сталинской эпохи, все её идиотские бредни, весь её страшный бюрократизм... Он (Фадеев) пытался совместить человечность с гепеушничеством. Отсюда и зигзаги его поведения, отсюда и его замученная совесть»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма

Сталинский парад обосранных военнопленных