Сталин знал, что Гитлер нападет на него, но не верил. Кто ему об этом докладывал

Мы должны оставаться друзьями любой ценой. Иосиф Сталин

Иосиф Сталин сказал немецким дипломатам всего за два месяца до того, как Третий рейх нанес удар по Советскому Союзу. Сегодня трудно поверить, насколько наивным он был.

Иосиф Сталин и Адольф Гитлер

Нет недостатка во мнениях, согласно которым Иосиф Сталин постоянно сомневался в намерениях Гитлера, опасался его нападения или даже готовил собственное наступление на Третий рейх.

Эндрю Нагорски, автор книги "1941: Год, когда Германия проиграла войну", настаивает, однако, что советский диктатор "не смог правильно оценить характер и мышление" канцлера Третьего рейха.

Несмотря на то, что доказательства были очевидны, он отказывался допустить мысль, что Адольф Гитлер нанесет ему удар в спину.

В этом отношении он оказался очень похож на немецкого лидера. Он слишком упрямо отказывался верить всему, что противоречило его желаниям и взглядам. Отмечает популярный писатель и эксперт по Второй мировой войне.

Американцы знают все

Серьезное предупреждение из-за рубежа поступило уже 20 марта 1941 года. Если бы к нему отнеслись с должным вниманием, это дало бы Советам целых три месяца на подготовку обороны!

Заместитель государственного секретаря США Самнер Уэллс прямо сообщил советскому послу в Вашингтоне, что, согласно имеющимся у его начальства данным, "Германия намерена напасть на Советский Союз".

Черчилль также предупреждал

Эту же информацию месяц спустя, и с еще большей твердостью, передал советскому руководству сам посол США в Вашингтоне. Даже Уинстон Черчилль направил Сталину свою собственную предупредительную телеграмму. Все безрезультатно.

Сталин и Черчилль 1945 / Фото взято из источника: https://clck.ru/gyDFw

Среди кремлевских дипломатов было общеизвестно, что Сталин ценил слова немцев гораздо выше, чем новости, приходящие с прогнившего Запада. И не только это. Сталин не доверял даже своим собственным агентам!

Советские шпионы на виду

Шпион, размещенный в Берлине, уже 28 февраля сообщил, что "война с Россией решена на этот год".

Другие советские военные миссии также передавали тревожные новости. 13 марта 1941 года Бухарест прислал заявление немецкого майора:

Мы полностью изменили наши планы. Мы будем двигаться на восток, против СССР. Мы получим зерно, уголь и нефть, чтобы мы могли продолжать борьбу против Англии и Америки.

По словам одного румынского источника, "немецкие военные чиновники опьянены победами и утверждают, что война с СССР начнется в мае".

26 марта Бухарест добавил, что Румынский генеральный штаб располагает точной информацией о том, что в течение двух-трех месяцев немцы нанесут удар по Украине.

Авторы доклада предсказывали, что удар будет также направлен на страны Балтии в надежде "спровоцировать там восстание против СССР" и что Румыния будет вознаграждена за участие в войне с Бессарабией, пограничной территорией, отнятой у нее Сталиным.

Но Сталин знает свое

Все эти сообщения вскоре подтвердились. Сталин, однако, не собирался менять свое решение.

В ответ на эти сообщения, он избавился от Ивана Проскурова, начальника военной разведки.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Сегодня только слабоумные люди верят в то , что якобы палач народов Сталин не догадывался о нападении немцев на СССР .Скажу больше, ему это в принципе и не особо нужно было учитывать, поскольку он сам готовился первым напасть на Германию и другие европейские страны!

В середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

В сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал.Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Как не парадоксально , но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку» , но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Дорогие мои облапошенные лживой советской пропагандой комуняки! Всем вам рано или поздно, придется признать, что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам вместе с немцами начал эту кровопролитную войну в 1939 г , вторгшись в Польшу, и являлся агрессором, а также инициатором пересмотра международных границ !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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