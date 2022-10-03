Математическая загадка: какое число здесь лишнее

Для чего нам нужны головоломки? Прежде всего, чтобы отвлечься, но также в реальности они помогают быстро находить ответы на сложные вопросы.
В нашей повседневной жизни нас окружают необычные ситуации. Мы должны применять свою логику и изобретательность при решении разных проблем. Развлекательная составляющая головоломок делает этот процесс более увлекательным.
Многие загадки могут показаться невероятно сложными, но стоит посмотреть на них под другим углом, и вы сможете легко их решить. Такие упражнения помогут вам тренировать не только ум, но еще и терпение.
Итак, давайте перейдем к сегодняшней задачке. Попробуйте решить ее и повеселиться! Но не смотрите сразу ответ внизу, поделитесь своими идеями.
У вас есть какие-то догадки?
Можем дать вам подсказку: это связано с делением.
И вот ответ:
Каждое из шести чисел делится на 3, за исключением 53. Таким образом, число 53 является правильным ответом.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2553087355501677361/
А вы знали об этом?
В боевых гарнизонах по всей огромной империи помогала скрашивать скуку русскому офицерству прелюбопытная игра — «Кукушка». Пусть не обманывает читателя безобидное название. Поражение в этой игре чаще всего означало смерть. С наступлением темноты, захватив с собой револьверы и запас патронов, с десяток офицеров запирались в сарае, конюшне или любом другом просторном помещении. В полной темноте игроки разбредались по разным концам зала. В гробовой тишине слышно было только, как взводятся курки револьверов и выстрелы … Естественно, для многих игра превращалась в трагедию.
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