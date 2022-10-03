Математическая загадка: какое число здесь лишнее

Для чего нам нужны головоломки? Прежде всего, чтобы отвлечься, но также в реальности они помогают быстро находить ответы на сложные вопросы.

В нашей повседневной жизни нас окружают необычные ситуации. Мы должны применять свою логику и изобретательность при решении разных проблем. Развлекательная составляющая головоломок делает этот процесс более увлекательным.

Многие загадки могут показаться невероятно сложными, но стоит посмотреть на них под другим углом, и вы сможете легко их решить. Такие упражнения помогут вам тренировать не только ум, но еще и терпение.

Итак, давайте перейдем к сегодняшней задачке. Попробуйте решить ее и повеселиться! Но не смотрите сразу ответ внизу, поделитесь своими идеями.

У вас есть какие-то догадки?

Можем дать вам подсказку: это связано с делением.

И вот ответ:

Каждое из шести чисел делится на 3, за исключением 53. Таким образом, число 53 является правильным ответом.