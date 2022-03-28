Попался на пеленках: дикая история первого советского маньяка

Весной 1923 года московская милиция задержала первого серийного убийцу в истории СССР. Им был извозчик по имени Василий Иванович Комаров. От его рук погибли 33 человека. О деле Комарова мы знаем довольно много, так как суд над маньяком освещал сам Михаил Булгаков. Он писал очерк для газеты «Известия». Например, поймать убийцу удалось благодаря детской пеленке. Впрочем, обо всем по порядку.

От рождения будущий маньяк носил фамилию Петров. В 1917 году он записался в Красную гвардию и дослужился до командира взвода. На суде он рассказывал:

Однажды мы убили дезертира. Мне понравился сам процесс

Петров побывал в плену у белых, а после освобождения почему-то поменял фамилию на Комарова.

В 1919 году душегуб приехал в Москву. После войны он был довольно состоятельным. Скорей всего деньги он добыл воровством и мародерством. В столице Василий купил себе дом на Шаболовке и переехал туда с семьей. Также он приобрел лошадь с коляской и стал извозчиком.

Первая жертва

В феврале 1921 года Комаров встретил на улице приезжего крестьянина и предложил ему приобрести его лошадь. Они быстро договорились и поехали на Шаболовку. Рассчитавшись, они стали обмывать свою сделку. В один момент Комаров вышел во двор якобы за самогоном.

Там он взял молот и со спины ударил крестьянина по голове.

Молот, которым Василий Комаров убивал своих жертв.

Крови было так много, что Комаров не успел убрать ее к приходу жены. Впрочем, та отнеслась к происшествию спокойно и впоследствии была подельницей своего мужа. Труп убитого Комаров закопал в заброшенном доме и больше своих ошибок не повторял. Он завел специальный таз, чтобы сливать в него кровь своих жертв.

Дело пошло

Далее маньяк действовал по той же схеме: предлагал приезжим провинциалам купить лошадь, заманивал их к себе домой, спаивал и убивал ударом молота. Затем Комаров с женой раздевали труп, избавлялись от тела и всю ночь молились за «невинно убиенного».

Вскоре район Шаболовки превратился в тайное кладбище. К 1922 году закапывать тела было уже негде, и маньяк стал сбрасывать их в Москва-реку в мешках. Когда тела стали находить, горожане узнали, что в Москве появился убийца. Его прозвали «Шаболовский душегуб» или «Человек-зверь». В милиции Комарова называли «Упаковщик».

Конный переулок на Шаболовке, 1913–1914 годы

Детективная работа

Когда стали находить тела, у следователей появились и зацепки. Так, в большинстве мешков нашли следы овса, а это значило, что у убийцы скорее всего есть лошадь. Также тела выплывали в разных местах, а значит убийца в чем-то возит их по городу. Так появилась версия, что маньяк работает извозчиком.

Только вот проверить всех извозчиков столицы было невозможно. Круг подозреваемых нужно было сужать. И здесь следователям улыбнулась удача. Вот, как об этом пишет Булгаков:

...И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей размозженную голову. Петля сразу сузилась — искали семейного, у него недавно родился ребенок

И правда – в 1922 году у Комарова родился сын. Вскоре сотрудники милиции пришли к нему с обыском и нашли в чулане свежее тело очередной жертвы. Комаров выпрыгнул в окно и скрылся от погони, но уже на следующий день его взяли в Подмосковье.

Василий Комаров и его жена перед расстрелом

Психиатры признали Комарова психопатом и алкогольным дегенератом. Он губил людей только ради наживы, а сам процесс убийства описывал шутливо: «Раз – и квас!». Маньяк вообще все время шутил и смеялся. 18 июня 1923 года Комарова и его жену расстреляли, а двое пасынков и годовалый сын маньяка отправились в детский дом.

А вы знаете другие истории про маньяков начала XX века?

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