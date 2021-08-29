Художник превращает персонажей поп-культуры в гиперреалистичные 3D-модели

С 2008 года турецкий художник по персонажам Хоссейн Диба (Hossein Diba) экспериментирует с 3D-моделированием, чтобы придать некоторым из самых популярных вымышленных персонажей реалистичные черты лица. Например, его реалистичные версии персонажей "Симпсонов" вы можете посмотреть в этом посте.



С тех пор он создал немало работ с изображением трёхмерных персонажей, вдохновившись современной поп-культурой и обзаведясь более чем 260-тысячной армией поклонников в Instagram.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2288005224996276296/ Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Топ-7 самых странных медицинских тайн, которые так и остались неразгаданными https://otari.mirtesen.ru/blog/43317391232/ Марсианская «вода» может оказаться замёрзшей глинойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43455921400/ Какая вы будете в старости? https://otari.mirtesen.ru/blog/43793828864/