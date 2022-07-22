17 способов, которые помогут защититься от негативной энергии

Чем больше в нашей жизни негативной энергии, тем сильнее мы увязаем в этом болоте, не в силах из него выбраться. И хотя порой необходимо принимать негативную сторону жизни и смотреть на происходящее трезвым взглядом, также важно уметь защищаться от негативной энергии.

Какие-то из способов защиты проще других, но все они способны наполнить позитивом ваш разум, сердце и дом. Некоторые из них способны превратить негатив в позитив, а другие помогут избавиться от застоявшейся энергии, освободив место для новой, воодушевляющей энергии.

1. Хватит зацикливаться на проблемах — как чужих, так и собственных

Зацикливаясь на каких-либо проблемах, вы не только не решаете их, но и причиняете дополнительный вред. Чем больше вы думаете об одной и той же проблеме, вместо того, чтобы хотя бы попытаться ее решить, тем больше поддаетесь негативной энергии. Да, возможно, что этот образ мышления уже вошел у вас в привычку и отказаться от него непросто, но стоит это сделать.

2. «Медитацией белого света»

«Медитация белого света» — это практика, которой стоит заниматься сразу после пробуждения, чтобы защитить себя от накопления негативной энергии. Она будет отнимать у вас всего несколько минут в день, а ее польза будет неоценимой.

3. Уделяйте больше внимания заботе о себе

Все, что вам нужно будет делать — это устраиваться поудобнее в тихом месте и медитировать по несколько минут. Во время медитации визуализируйте исходящий от вашего тела белый свет и позволяйте ему расти, пока он не поглотит вас целиком.

Если вы будете уделять больше внимания и времени заботе о себе, это поможет стать куда менее восприимчивыми к окружающей негативной энергии. Сделайте заботу о себе одним из своих приоритетов, чтобы убедиться, что ваша собственная энергия является преимущественно позитивной. Пусть добро станет смыслом, и тогда зло не обретет над вами власти.

4. Окурите свой дом шалфеем

Окуривание дома шалфеем — это один из самых простых и при этом эффективных способов избавиться от негативной энергии. Все, что для этого будет нужно — это найти палочки благовоний с натуральным шалфеем и окурить ими дом. Так вы освежите не только воздух, но и наполняющую помещение энергию.

5. Окружайте себя позитивными и счастливыми людьми

Постарайтесь очистить круг вашего общения от негативных людей, вечно портящих всем настроение. Окружите себя людьми, способными сделать вас счастливыми, или хотя бы заставить улыбнуться, когда на душе кошки скребут.

Чем счастливее люди вокруг вас, тем счастливее будете и вы сами в долгосрочной перспективе.

6. Научитесь освобождаться от чужой негативной энергии прежде, чем возвращаться домой

Хватит держаться за чужую негативную энергию. Когда у других людей случаются неприятности, вы, конечно, можете помогать их решать, но при этом нужно уметь разделять чужие проблемы и ваши. Да, на это понадобится немалое время, но чем больше вы будете над этим работать, тем проще будет это делать.

7. Очистите жизнь от негативных людей

Вы вовсе не обязаны позволять негативным людям оставаться в кругу вашего общения. Если кто-то постоянно подрезает вам крылья, прекратите с ним всяческое общение. Повторюсь, вы вовсе не обязаны впускать в свою жизнь тех, кого вы не хотите видеть рядом.

8. Разместите в своем доме природные кристаллы (или носите украшения с ними)

В этом мире существует множество различных кристаллов, каждый из которых отличается своими позитивными свойствами. Лучшими кристаллами для избавления от негативной энергии является черный оникс, черный турмалин и гематит. Почитайте соответствующую литературу и узнайте, чем их действие различается. Подберите для себя тот кристалл, который будет оказывать на вас наиболее позитивное воздействие… или несколько.

9. Постарайтесь снизить уровень стресса до минимального уровня

Не позволяйте стрессу управлять вашей жизнью. Постарайтесь уменьшить уровень стресса любыми здоровыми способами. Если вас что-то беспокоит, примите меры для того, чтобы устранить причину — а последствия исчезнут сами.

10. Хватит пытаться «исправлять» все и всех

Вы не можете исправить каждую проблему, вставшую на вашем жизненном пути. Иногда попросту нужно отстраниться от проблемы — хотя бы потому, что она не ваша и не вам ее решать. Адекватно оценивайте пределы своих возможностей.

11. Поработайте над очисткой вашей ауры

Очищайте свою ауру любыми подходящими вам способами. Например, мне больше всего подходит солевая ванна в сочетании с медитацией. Выбрав способ очистки ауры, делайте это регулярно.

12. Почаще открывайте окна и двери в вашем доме

Почаще открывайте окна и двери в вашем доме. Это позволит очистить дом и жизнь от застоявшейся энергии. Чем чаще вы будете это делать, тем меньше будет застаиваться энергия, и тем более позитивной она будет.

13. Устанавливайте правильные личные границы

Хватит отвечать «да» на любые просьбы других людей. Делайте то, что вам действительно по душе. Создавайте жизнь, которой вы действительно заслуживаете. Живя по чужой указке, вы очень сильно себя ограничиваете. Не нужно этого делать.

14. Не позволяйте чужой драме отравлять вашу жизнь

Чем больше вас затягивает в чужие ссоры и истерики, тем хуже вы себя чувствуете, и это факт. Постарайтесь не вмешиваться в чужую личную жизнь и все, что ей сопутствует, потому что, если разобраться, вы не имеете к ней никакого отношения. Поступив подобным образом, вы освободите больше времени и сил для по-настоящему позитивных взаимодействий с окружающими.

15. Не забывайте о повседневных мантрах

Выберите несколько мантр или молитв, которые вас вдохновляют.

Мантры — это короткие мотивационные фразы, произнесение которых помогает вам почувствовать себя лучше. И хотя на первый взгляд их влияние может показаться незначительным, они способствуют появлению позитивных мыслей и эмоций, заграждая путь негативной энергии.

16. Подберите правильные благовония

Успокоиться и вновь обрести равновесие после насыщенного дня помогут самые обычные благовония. К примеру, избавиться от тревожности помогает запах лаванды. Как и в случае с кристаллами, каждый запах оказывает разный эффект. Вам, опять-таки, следует провести свое небольшое исследование, чтобы понять, какие благовония подходят именно вам.

17. Очистите дом с помощью соленой воды

Наполните стакан соленой водой и поставьте его в угол комнаты.

Пусть он постоит там пару дней, после чего вылейте его где-то за пределами дома. Скопившаяся в воздухе негативная энергия растворится в соленой воде и, вылив ее наружу, вы отдадите эту энергию природе, которая превратит ее в нечто замечательное.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2528645647798634669/

А вы знали об этом?

В 1971 году 17-летняя Юлиана Кепке упала с высоты 3000 метров после того, как в самолёт, в котором она летела, ударила молния. Невероятно, но Кепке не только пережила падение, но и сумела выжить в полном одиночестве в перуанских тропических лесах, пока её, наконец, не спасли местные жители одиннадцать дней спустя.

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