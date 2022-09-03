Как жили "Ночные бабочки" в Российской империи?

Почему "Камелии" и "Толерантки". Почему билет был жёлтым? Чем же на самом деле жили жрицы любви Российской империи? И почему их карьера длилась всего 5 лет? Давайте же с вами проживём один день из жизни девушки по вызову Российской империи.
Та самая Неизвестная Крамского. На этой картине изображена особа с пониженной социальной ответственностью. Она ведёт себя вызывающе и неприлично. Куда-то едет в одиночку без мужа или слуги. Это её и выдаёт. В то время это было неким знаком для мужчин, дескать, "хочу быть спонсированной". Одета она слишком ярко, модно, а в высшем свете в то время не было принято одеваться настолько ярко.
Таких дам называли камелиями, а сейчас называют содержанками.
Зачастую в содержанки уходили работницы борделей. Среди них, кстати, было много иностранок, которые были совсем не прочь уйти к богатенькому под крыло. Карьерный рост, что уж тут.
19-й век, если быть с вами откровенным, был золотым для публичных домов. Потому что Николай первый узаконил их и взял под государственный контроль, чтобы победить эпидемию сифилиса среди российских граждан.
Помимо Камелий были и Толерантки. Французский термин, во Франции бордели называли "Домами Толерантности". Толерантки уже были не свободны как Камелии, а находились под контролем сводниц, которые их представляли посетителям.
Мужчины, которые платили толеранткам, были уверены, что покупают не только их тело, но и любовь.
В Российской империи была огромная вербовочная сеть, которая поставляла девушек в публичные дома. Всё просто: обещают обычную работу, например, швеи, но за огромные деньги. Так девушек и заманивали. Тогда существовал настоящий трафик таких похищений. Криминальных торговцев "товаром" называли Маккавеями.
Причём, девушек было очень легко заманить в подобного рода профессию. Хозяйка публичного дома видела, что девушка еле на ногах стоит от голода, поэтому предлагала ей завтрак, остаться, а вечером прийти в общий зал, где шампанское лилось рекою и орудовали профессиональные соблазнители. А из такой воронки уже не выбраться и начинается работа в публичном доме.
Оплачивалась такая работа крайне прилично. За ночь девушка зарабатывала больше чем обычная швея за месяц. Орудовали девочки не только в борделях, но и на улице, по одиночке, либо заманивали мужчин, дабы обслужить их.
Распорядок дня:
В борделе первой категории девушка первым делом отдаёт паспорт хозяйке и вместе они идут во врачебно-полицейский комитет и обменивают его на жёлтый билет, который заменяет девушке удостоверение личности. И жёлтый билет не только удостоверял личность, но и имел некоторые правила. Первое из которых - это остановить распространение венерических заболеваний.
С приобретением этого билета для девушки начиналась новая жизнь в борделе.
Девушке запрещалось покидать пространство публичного дома (это было правило жёлтого билета, который запрещал свободное перемещение по городу).
Утром девушки встают поздно, отсыпаются после ночи. На завтрак, обед, ужин всегда деликатесы, а за столом идёт беседа. Затем шли в салон, где занимались своими делами и сплетничали.
По правилам индустрии в год девушка сменяет по 2-3 публичных дома. У клиента не должно быть насыщения одними и теми же лицами.
Ближе к 4 часам вечера, девушки принимали ванну, парикмахер делал им причёски. После обеда девушки одевались в пеньюары, чулки и другие привлекательные вещи, дабы привлечь мужчин. Пришло время для клиентов...
А вы знали об этом?
В Средневековье жена могла пожаловаться на невыполнение её мужем супружеского долга. По таком раскладе назначался день, когда член супруга подвергался в суде подробному обследованию врачей и судей. После этого нужно было доказать (в присутствии кучи незнакомцев), что он все еще в рабочем состоянии, и заниматься с женой половым актом на протяжении 2 часов (для тех, у кого получилось поднять своего «зверя» и не смутиться). Худшим кошмаром для мужчины было провалить подобный тест.
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