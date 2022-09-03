Как жили "Ночные бабочки" в Российской империи?

Почему "Камелии" и "Толерантки". Почему билет был жёлтым? Чем же на самом деле жили жрицы любви Российской империи? И почему их карьера длилась всего 5 лет? Давайте же с вами проживём один день из жизни девушки по вызову Российской империи.

Та самая Неизвестная Крамского. На этой картине изображена особа с пониженной социальной ответственностью. Она ведёт себя вызывающе и неприлично. Куда-то едет в одиночку без мужа или слуги. Это её и выдаёт. В то время это было неким знаком для мужчин, дескать, "хочу быть спонсированной". Одета она слишком ярко, модно, а в высшем свете в то время не было принято одеваться настолько ярко.

Таких дам называли камелиями, а сейчас называют содержанками.

Зачастую в содержанки уходили работницы борделей. Среди них, кстати, было много иностранок, которые были совсем не прочь уйти к богатенькому под крыло. Карьерный рост, что уж тут.

19-й век, если быть с вами откровенным, был золотым для публичных домов. Потому что Николай первый узаконил их и взял под государственный контроль, чтобы победить эпидемию сифилиса среди российских граждан.

Помимо Камелий были и Толерантки. Французский термин, во Франции бордели называли "Домами Толерантности". Толерантки уже были не свободны как Камелии, а находились под контролем сводниц, которые их представляли посетителям.

Мужчины, которые платили толеранткам, были уверены, что покупают не только их тело, но и любовь.

В Российской империи была огромная вербовочная сеть, которая поставляла девушек в публичные дома. Всё просто: обещают обычную работу, например, швеи, но за огромные деньги. Так девушек и заманивали. Тогда существовал настоящий трафик таких похищений. Криминальных торговцев "товаром" называли Маккавеями.

Причём, девушек было очень легко заманить в подобного рода профессию. Хозяйка публичного дома видела, что девушка еле на ногах стоит от голода, поэтому предлагала ей завтрак, остаться, а вечером прийти в общий зал, где шампанское лилось рекою и орудовали профессиональные соблазнители. А из такой воронки уже не выбраться и начинается работа в публичном доме.

Оплачивалась такая работа крайне прилично. За ночь девушка зарабатывала больше чем обычная швея за месяц. Орудовали девочки не только в борделях, но и на улице, по одиночке, либо заманивали мужчин, дабы обслужить их.

Распорядок дня:

В борделе первой категории девушка первым делом отдаёт паспорт хозяйке и вместе они идут во врачебно-полицейский комитет и обменивают его на жёлтый билет, который заменяет девушке удостоверение личности. И жёлтый билет не только удостоверял личность, но и имел некоторые правила. Первое из которых - это остановить распространение венерических заболеваний.

С приобретением этого билета для девушки начиналась новая жизнь в борделе.

Желтый билет

Девушке запрещалось покидать пространство публичного дома (это было правило жёлтого билета, который запрещал свободное перемещение по городу).

Утром девушки встают поздно, отсыпаются после ночи. На завтрак, обед, ужин всегда деликатесы, а за столом идёт беседа. Затем шли в салон, где занимались своими делами и сплетничали.

По правилам индустрии в год девушка сменяет по 2-3 публичных дома. У клиента не должно быть насыщения одними и теми же лицами.

Ближе к 4 часам вечера, девушки принимали ванну, парикмахер делал им причёски. После обеда девушки одевались в пеньюары, чулки и другие привлекательные вещи, дабы привлечь мужчин. Пришло время для клиентов...

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А вы знали об этом?

В Средневековье жена могла пожаловаться на невыполнение её мужем супружеского долга. По таком раскладе назначался день, когда член супруга подвергался в суде подробному обследованию врачей и судей. После этого нужно было доказать (в присутствии кучи незнакомцев), что он все еще в рабочем состоянии, и заниматься с женой половым актом на протяжении 2 часов (для тех, у кого получилось поднять своего «зверя» и не смутиться). Худшим кошмаром для мужчины было провалить подобный тест.

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