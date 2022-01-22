Какие предсказания русских писателей о России сбылись

Русская литература считается одним из величайших культурных достижений человечества. Отечественные классики настолько хорошо чувствовали жизнь, что могли в буквальном смысле предсказывать будущее.

Михаил Лермонтов

«Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадёт» - эти строки молодой Михаил Лермонтов написал в 1830 году. Произведение изобилует страшными описаниями, предрекая русскому народу голод, эпидемии и «низвержение закона» – всё, что в действительности последовало после 1917 года. В образе «мощного человека» в плаще с «булатным ножом» в руках можно узнать чекистов НКВД, носивших кожаные плащи. «Лермонтов обладал поразительным даром пророчества, не в фигуральном, а в самом прямом смысле этого слова», – отмечал филолог Леонид Аринштейн.

Прямую связь между пророчеством Лермонтова и революцией чувствовали современники кровавых событий начала XX века. Например, Никита Окунёв в «Дневнике москвича» в 1918 году записал, что «сбылось «Предсказание» Лермонтова».

Федор Достоевский

Тогда же, после революции, читатели вспомнили о сне Раскольникова из романа «Преступление и наказание». Фёдор Достоевский описывал «микроскопических» духов-трихинов, вселяющихся в людей. Под их воздействием каждый человек считал себя «непоколебимым в истине», из-за чего «целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали», начались пожары и голод.

Вспомнив об этом, Максимилиан Волошин в декабре 1917 года написал стихотворение, которое так и называлось – «Трихины»: «Исполнилось пророчество: трихины В тела и в дух вселяются людей».

В «Дневнике писателя» Достоевский прямо говорил о том, что предвидит «страшную, колоссальную, стихийную революцию», которая изменит облик мира.

Как пророчества с позиций нашего времени читаются и геополитические прогнозы писателя: «Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!»

Написанные в 1877 году, эти слова полностью подтвердились в истории с освобождённой Болгарией, а в будущем – с Польшей и Украиной.

«Красная звезда»

В 1908 году, за 9 лет до Октябрьской революции, вышел роман большевика-фантаста Александра Богданова «Красная звезда». Хотя его действие происходит на Марсе, автор воплотил многие ещё только намечавшиеся «тренды» грядущей эпохи. Уже заглавие, как известно, совпадает с одним из будущих символов страны и её армии. Богданов писал о бесклассовом обществе, свободных половых отношениях, плановой экономике. В романе в той или иной форме упомянуты реактивные двигатели для космических полётов, ядерная энергетика, телевидение, автоматизация производства, компьютеры. Александр Богданов внимательно следил за тем, какие его предсказания претворяются в жизнь и даже сам работал над внедрением новшеств. В 1926 году он стал директором первого в мире Института крови, а через 2 года погиб от последствий экспериментального переливания.

Был ли Пушкин «русским Нострадамусом»?

Есть и те, кто считает пророком родоначальника русского литературного языка, Александра Пушкина. Правда, речь идёт не о художественных произведениях классика. В начале 1990-х годов в Таганроге всплыли некие «философические таблицы» — рукопись поэта, которую он якобы передал донским казакам. Местная пресса утверждала, что в этом труде Пушкин рассчитал модель развития человечества и сделал ряд предсказаний. В частности, он якобы утверждал, что в 1998 году американцы прекратят влиять на мировую политику, а роль «восточных славян» возрастёт. Скорее всего, в данном случае речь идёт о фальшивке. Для исследований рукопись недоступна, она продана за границу. Традиционное пушкиноведение (Борис Томашевский) полагает, что под названием «философических таблиц», упомянутых в романе «Евгений Онегин», скрывается нечто более прозаическое — книга французского математика, экономиста и статистика Шарля Дюпена — «Производительные и торговые силы Франции». Часть опубликованных в ней таблиц затрагивала Россию.

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