Единственный немец, ставший генералом Красной Армии и Героем Советского Союза

Наших немцев всегда преследовала сложная судьба. С одной стороны, многие из них верно служили Отечеству, упорно трудились и проливали кровь за нашу страну. С другой, в случае больших конфликтов они часто попадали в опалу. Такая же судьба постигла летчика Эрнста Шахта - опального Героя и генерала Красной Армии. За что ему дали "Золотую Звезду", а потом расстреляли?

Верный товарищ Шахт.

Хоть родившийся в 1904 году Эрнст Шахт имел паспорт гражданина Швейцарии, происхождение его было самое что ни на есть немецкое. Эрнст Генрихович родился в семье немецкого рабочего в германоязычном Базеле. Именно поэтому во всех советских анкетах товарищ Шахт был указан как немец.

Работать Эрнст начал уже в 12 лет вместе с отцом-маляром. Освоив эту профессию, позже херр Шахт стал электромонтёром. Прокатившаяся по Европе несносная волна революций подвигла многих молодых людей заинтересоваться социалистическими взглядами. Эти же порывы захлестнули и юного Шахта.

Эрнсту было всего 14, когда он примкнул к швейцарскому коммунистическому союзу молодежи. Обостренная жажда справедливости и желание бороться за свои идеи быстро сделали молодого коммуниста авторитетом.

С 14 лет Шахт участвовал в забастовках, за что его уже в таком возрасте ловила полиция.

Дальше - больше: еще три ареста, жизнь в подполье и переезд в Берлин в качестве представителя ЦК КСМ Швейцарии при Коминтерне.

В 1922 году деятельный коммунист рисковал оказаться за решеткой. По линии Коминтерна Шахта направили в молодую Советскую республику. C собой товарищ Шахт привез ценный груз: лекарства и еду, которые собрали его соотечественники для жертв голода в Поволжье.

От электрика до летчика высочайшего класса.

С приездом в Советский Союз весной 1922 года для Шахта началась совершенно другая жизнь. В Международном Комитете помощи голодающим он работал простым электриком, вечерами читал книги по инженерному делу и подтягивал скромные знания великого и могучего.

Через год Эрнст Генрихович решил стать летчиком. Немец был призван в Красную Армию и в составе группы самых разных национальностей направлен на обучение в летную школу в Борисоглебске. Школу летчик окончил с отличием, но во время контрольного полета чуть не погиб. У самолета Шахта оторвалось шасси, но ему хватило мастерства посадить машину.

В 1926 году Шахт перешел на службу в легкобомбардировочную авиацию. Характеристики тех лет рисовали портрет настоящего педантичного немца: сдержанного, дисциплинированного, способного командира. В 1928 году летчик участвовал в боях с басмачами, за что даже был удостоен революционного "Маузера".

Об уровне квалификации Эрнста Генриховича говорит тот факт, что в 1932 году ему доверили должность шеф-пилота командующего ВВС РККА Якова Алксниса. Мирно развивающуюся карьеру летчика изменила Гражданская война в Испании, куда Эрнст Шахт, как и тысячи других советских военных специалистов, отправился добровольцем.

Сделал по-своему и спас жизни десятков летчиков.

Октябрь 1936 года. На аэродроме Альбасете в 200 километрах юго-восточнее Мадрида вовсю кипела работа. Только недавно в порту Картахены с советского корабля приняли груз с советскими самолетами. А теперь готовилась к взлету 1-я республиканская эскадрилья скоростных бомбардировщиков майора Шахта.

Если бы не его немецкая дотошность, эскадрилья бы погибла, не успев поднять вверх гордые крылья коммунизма. Во время подготовки эскадрильи к боям Шахт заметил подозрительно кружащий над аэродромом немецкий самолет-разведчик.

Об этом он тут же доложил испанскому командованию. У тех, видимо, была сиеста. Испанцы не восприняли должным образом надвигающуюся угрозу, решив, что аэродрому Альбасете ничего не угрожает. Но майор Шахт, более известный там как Эрнесто Бейгер, считаться с испанцами не стал.

Всю эскадрилью советский военачальник приказал срочно перебазировать на аэродром Томельосо. Это и спасло им жизнь. Ночью аэродром Альбасете немецкие бомбардировщики ровняли с землей. И если бы не решительность советского командира, 1-ю эскадрилья скоростных бомбардировщиков была бы похоронена прямо в ангарах.

Герой Испанского неба.

Несмотря на все трудности обрусевшего немца в испанском небе, Эрнст Генрихович блестяще справлялся со своими обязанностями. В своем первом бою 28 октября 1936 года его бомбардировочная эскадрилья уничтожила на аэродроме Талавере 15 машин противника. Враг, в свою очередь, не смог даже догнать советских бомбардировщиков.

Невзирая на потери (из 30 самолетов эскадрилья лишилась 16), эффективность подразделения Шахта признали в СССР. К концу 1936-го эскадрилья разбомбила севильский аэродром, эшелоны на станциях Мерида и Бадахос, регулярно укладывали бомбы на позиции франкистов близ Мадрида.

По воспоминаниям генерала Владимира Пономарева, только на земле летчики Шахта уничтожили более 130 самолетов врага. 31 декабря 1936 года помимо Нового Года Эрнст Шахт отмечал и другое знаковое событие: за личную храбрость и умелое командование ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Летом 1937 года миссия Эрнста Генриховича в Испании закончилась и он вернулся в СССР. Здесь его назначили начальником Липецкой высшей летно-тактической школы. Работу героя воздушной битвы за испанское небо ценили высоко ценили за умение достойно обращаться с курсантами и создавать плодотворную атмосферу обучения.

Затишье перед бурей.

Довоенная жизнь для Эрнста Шахта складывалась удивительно мирно. В 1937 году его повысили до комбрига, через три года - до генерал-лейтенанта авиации. Среди немцев он был единственным, кто одновременно носил и генеральские петлицы, и "Золотую Звезду". Да и репрессии 1937 года обошли Шахта стороной.

А вот чего Эрнсту Генриховичу избежать не удалось, так это большой чистки в последние мирные дни 1941 года. Тогда все командование советского воздушного флота перевернул скандал с посадкой немецкого "Юнкерса" на московском аэродроме за месяц до войны.

Пролетел он из Кёнигсберга через пол-Европы и сел в Москве. Скандал в вооруженных силах был небывалый. Полетели головы высокопоставленных военных деятелей и начальников советской авиации. Арестовали тогда и Эрнста Шахта.

Ему припомнили все: и немецкое происхождение, и работа с немцами в Липецке, и позднее получение советского гражданства. Вердикт для предвоенного времени был неутешительным: Шахта обвиняли в работе на германскую разведку.

О нападении Германии Эрнст Генрихович узнал уже в заключении. А победы под Сталинградом, Курском, Киевом и взятие Берлина он никогда не видел. В 1942 году его приговорили к расстрелу. Символично ли, но приказ был исполнен в день 24-й годовщины создания Красной Армии.

Посмертно реабилитирован и восстановлен в правах Эрнст Генрихович был только в 1960 году. Был ли он немецким шпионом и стоило ли его арестовывать - вопрос открытый. Единственное, с чем трудно поспорить - по законам военного времени по-другому, видимо, было нельзя.

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