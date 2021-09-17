Как «прорывали» блокаду Ленинграда: Операция «Искра»

12 января 1943-го советскими войсками была начата деблокирующая ленинградская операция «Искра». После мощного артиллерийского огня пошли в атаку ударные отряды Волховского и Ленинградского фронтов, 2-я, 67-я армии.

К 18 января блокада Ленинграда была прорвана, что стало переломным моментом в большом сражении за город. Но сегодня всё чаще звучит мнение, что цена этой победы оказалась слишком велика.

Пока держится Ленинград - держится весь фронт

Советские разведчики в первый день «Искры».

В начале 1943 года положение взятого в кольцо немцами Ленинграда выглядело очень сложным. Ленинградский фронт и Балтийский флот оставались изолированными от других красноармейских сил. В 1942 году совершались попытки разблокировать город посредством наступательных Любанской и Синявинской операций. Но никаких успехов эти действия не принесли. Территории между Волховским и Ленинградским фронтами занимали гитлеровские части. На улицах второй советской столицы по-прежнему рвались снаряды и бомбы, погибали люди, разрушались здания. Городу постоянно угрожали авианалёты и артиллерийские обстрелы. В результате высочайшей смертности, эвакуаций и армейских призывов население Ленинграда за год уменьшилось на 2 млн человек и составляло лишь 650 тысяч.

Отсутствие сухопутного сообщения с подконтрольной СССР территорией вызывало серьезнейшие трудности с подвозом топлива, сырья для предприятий, продуктов питания и предметов первой необходимости для гражданских. В таких условиях необходимо было действовать срочно и результативно. Потеря Ленинграда означала бы моральный крах всего фронта. Поэтому командование приняло решение готовиться к наступлению. 2 декабря 1942-го была утверждена наступательная операция «Искра».

Прорыв - дело чести

Бойцы Волховского фронта в наступлении во время прорыва блокады Ленинграда.

К участию в «Искре» планировалось привлечь Ленинградский и Волховский фронты, которые разделял примыкающий к Ладожскому озеру коридор в 15 км. Общий контроль операции от Ставки возлагался на Маршала Ворошилова и на тот момент еще генерала армии Жукова. Кстати, звание маршала он получил в разгар «Искры». За группой Волховского фронта закреплялся главный удар в направлении поселка Синявино с прорывом фашистской обороны и соединением с Ленинградской группой. Последняя, в свою очередь, должна была наступать навстречу, прорывая оборону по линии Дубровка – Шлиссельбург.

Все действия обеспечивались авиационной поддержкой воздушных войск, а артиллерийской – со стороны Ладожской военной флотилии совместно с Балтийским флотом. Общее число участников операции «Искра» составляло более 300 тысяч человек живой силы, до 5 тысяч орудий, более полутысячи танков и 800 самолётов. Военно-автомобильный путь по озерному льду и перевалочные прибрежные базы прикрывались от вероятных ударов люфтваффе соединениями Ладожского ПВО.

Особое внимание к подготовке в условиях повышенной секретности

Схема операции «Искра».

Подготовка к проведению операции «Искра» велась с декабря 1942-го по начало января 1943-го. Все задействованные группировки были стопроцентно укомплектованы личным составом, необходимым количеством боевой техники, орудий и боеприпасов. Привлечённые инженерные войска возвели множество колонных путей и переправ, предназначавшихся для переброски подкреплений. В ходе подготовки особое внимание уделялось обучению военнослужащих. Активно велась воздушная разведка с фотосъёмкой, что позволяло составлять максимально точные карты. При этом работа шла в условиях повышенной секретности.

Рокировка частей производилась лишь в ночное время суток либо в плохих погодных условиях, что обеспечивало безопасность от возможного обнаружения советских группировок вражеской авиацией. Разведка была активизирована по всей прифронтовой линии, враг не должен был разгадать намерения советского командования. Да и осведомленных о самом плане операции было немного, «Искра» разрабатывалась строго ограниченным кругом штабных сотрудников. Но в январе 1943-го, незадолго до начала наступательной операции, противнику стало известно о полной готовности советских войск к атаке. Но сведения о времени и месте проведения операции до последнего момента оставались для гитлеровского командования загадкой. 10 января 1943 года, перед началом «Искры», в местный штаб прибыл Жуков, пожелавший лично убедиться в достаточной готовности на всех уровнях. Жукова ознакомили с положением дел в ударных армиях, по его приказу устранились последние обнаруженные недоработки. В ночь на 11 января 1943 года войска заняли исходные позиции.

Масштабы сражений и перелом фронта

Захваченные после прорыва трофеи.

Загремели мощнейшие бои. На кону у Красной армии стоял не только крупнейший советский город, но и честь всего фронта. Нельзя было сдаваться и немцам. После сложнейших атак и неимоверных потерь в полночь 18 января радиодиктор объявил, что военная блокада прорвана. Ленинградские улицы и проспекты накрыло всеобщее ликование. Не сдерживая эмоций, ленинградцы неустанно благодарили военных за прорыв блокады. Конечно, достигнутый результат в общевоенных масштабах выглядел достаточно скромно, ведь ширина образованного коридора составляла от силы 11 км. Основная суть заключалась в символическом значении прорыва. Улучшилось и материально-техническое снабжение города. Оперативно были проложены новая железнодорожная линия, автомагистраль и несколько переправ через Неву. Уже 7 февраля Финляндский вокзал встретил первый поезд с так называемой «Большой Земли».

В Ленинграде стали действовать общегосударственные нормы продовольственного снабжения, что резко улучшило жизнь ленинградцев и положение войск по Ленинградскому фронту. После прорыва в ходе операции «Искра» исчезла возможность штурма города немецкими войсками – огневая инициатива по Северо-Западному направлению окончательно отошла советским войскам. Такое положение дел позволило не просто развивать достигнутый успех, но и осуществить более масштабное наступление, полностью снявшее блокаду Ленинграда. Общие военные потери в операции «Искра» с 12 по 30 января составили более 33 тысяч убитыми, более 4 десятков танков, свыше 400 орудий и минимум 40 самолетов. Отдельные историки оспаривают официальные данные, приводя многократно большие цифры. Почти 20 тысяч бойцов и командиров удостоились высоких наград, а 25 человек получили звание Героя Советского Союза.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Блокада Ленинграда считается самой смертоносной осадой во всей мировой истории .Она унесла больше жизней , чем бомбардировки Гамбурга , Дрездена , Хиросимы и Нагасаки вместе взятые .Советские потери во время блокады превысили число всех погибших за годы войны американцев и британцев !В этом отношении разве можно оправдать чудовищное злодеяние изувера и палача народов Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»!

Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы! В этом отношении разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде .

Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

И разве можно простить кровожадным и бессовестным руководителям Ленинграде , когда в то время как люди массово умирали от голода, спецстоловые для них ломились деликатесами! Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог не эвакуировать женщин детей и стариков с блокадного Ленинграда , лживо обманывая свой народ, что якобы в то время сделать это было невозможно?!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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