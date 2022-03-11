Культурное христианское наследие Российской Федерации очень велико. Красивейшие храмы и соборы, возвышающиеся над современными зданиями городов, свидетельствуют об устоявшихся древних канонах православной веры. Пройдя трудные испытания историей, христианские реликвии выстояли и сохранили свою ценность по сегодняшний день, радуя своей непревзойденной красотой многих прихожан и туристов.

Большинство из православных храмов были выстроены нашими предками в честь определенных чудодейственных духовных образов, повлиявших на ход истории развития страны.

Одним из самых живописных христианских объектов культурного наследия в современное время является Московский Донской Монастырь, икона Божьей Матери для которого стала основанием величественного возведения.

Место расположения монастыря

Величавый мужской монастырь располагается на Донской площади столицы России, невдалеке от станции метро «Шабаловская».

Территория, занимаемая монастырским приходом, объединяет несколько православных храмов: Александра Свирского, Георгия Победоносца, Архангела Михаила, больничный храм, большой и малый соборы Донской иконы Божией Матери, Иоанна Лествичника, Иоанна Златоуста, Тихона Московского и надвратный храм Тихвинской иконы Божией Матери.

Историческая значимость Донской иконы Божьей Матери

Донской Храм был возведен в честь Богородицы. Именно живописная Донская икона Божьей Матери является святыней, которая уберегла Москву от нашествия крымско-татарских войск во времена правления царя Федора Иоанновича. В 1591 году, перед наступлением вражеских войск, вокруг города было проведено служение с этой иконой, на следующий день русское войско одержало победу.

Чудодеяние иконы Богородицы описывается и в ранних исторических событиях. Так, в 1552 году ее заступничеству молился сам Иван Грозный перед казанским военным походом.

Очень многие историки связывают с иконой даже победу донских казаков в Куликовской битве в 1380 году. Именно в канун битвы Донская икона Божьей Матери была принесена воинам из города Сиротин, вручена Московскому князю Дмитрию Ивановичу. Именно ею он благословил свое войско на победу.

Интересные факты

Древний оригинал чудотворной иконы в современное время хранится в Третьяковской галерее.

Донская икона Божьей Матери является двойной. На лицевой части изображен лик Матери с Иисусом в стиле Умиление.

А на обратной стороне - Успение Богородицы.

Настоящим автором святых изображений считается приверженец Феофана Грека. А многие приписывают икону к работам самого выдающегося мастера живописи.

Донская икона Божьей Матери является не только символом воинских побед, но и имеет свойство исцелять очень многие недуги, поэтому и отнесена к числу чудодейственных святынь.

С оригинала иконы было сделано несколько списков, художественное убранство которых выглядит более привлекательным, нежели сам подлинник. Донская икона Божьей Матери (фото приведено ниже) изображена на золотистом богатом фоне, выражаемом большую значимость этого образа для верующих.

В семнадцатом веке для дивной иконы был изготовлен драгоценный оклад, в который она облачалась. Но красивейшее убранство было разграблено войсками Наполеона в 1812 году.

Историческое прошлое монастыря

Строительство храма относят к 1591-1593 годам. Начиналось оно с возведения так называемого сейчас малого собора. Церковь Донской иконы Божией Матери не отличалась благосостоянием, внешний вид ее был схож с простыми церквушками того времени.

Только во время правления Екатерины были организованы работы по строительству нового Храма и реконструкции старых помещений, вокруг строений возвысилась красивейшая ограда. Церковный приход развивался, имел в своем владении огромную территорию, на которой занимался земледелием. Именно семнадцатый век является самым благоприятным для становления христианской веры, за чем очень строго следила царица, во времена правления которой храм считался самым богатым и имел весомое значение в исторической и политической жизни страны.

Во время войны с Наполеоном красивейший Храм Донской иконы Божией Матери был разграблен французами. Но, несмотря на это, его стены уцелели, монастырская жизнь в нем кипела до 1920 года. После чего с наступлением революционного антирелигиозного времени монастырь был закрыт для проведения богослужений, все важные документы отправлены в архив, а само здание использовалось для организации антирелигиозных выставок.

В 90-х годах храм был передан под начало Московского Патриархата и ныне является действующим по своему православному предназначению. По сегодняшний день Донская икона Божьей Матери является главным образом поклонения перед Богом в данной обители, выстроенной в ее честь.

Красивейшая архитектура

Храм Донской иконы Божьей Матери имеет красивую ограду в стиле барокко с изысканными изразцами и двенадцатью башнями, отражающими богатую сущность монастыря. Большой Донской собор исполнен в украинском стиле, акцент в строении сделан на неканонические архитектурные решения. А вот малый собор относится к годуновской эпохе, которой было свойственно возвышение главного купола здания на округлых кокошниках.

Все здания в пределах монастыря строились постепенно и охватывают исторический период с 1591 года по конец двадцатого столетия.

Христианское наследие монастыря

Основными святыми ценностями храма являются: Донская икона Божьей Матери и мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского, которые были обнаружены только в 1992 году, во время тушения пожара после спровоцированного поджога монастыря.

Современное предназначение храма

Благодаря такой христианской достопримечательности православные верующие не забывают чудодейственных деяний иконы на протяжении многих веков, поклоняясь ей. В возведенном в ее честь соборе всегда звучит молитва, Донская икона Божией Матери - это божественный символ мира на русской земле, который по сегодняшний день имеет свойство оберегать, исцелять и придавать силы в делах, связанных с сопротивлением злому умыслу.

В современное время на территории мужского монастыря развивается духовно-просветительский центр, воплощающий в жизнь такие христианские проекты, как воскресная школа, волонтерское молодежное движение, клуб «Донской» для вероисповедующих, православное образование для взрослых, а также христианский центр, занимающийся организацией ознакомительных экскурсий по территории монастыря, в том числе паломническими поездками по России и Европе.

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