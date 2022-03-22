Каким рыбам, спасшим людей от голода во время Великой Отечественной Войны, установлены памятники в России

Приветствую вас, уважаемые читатели. Вы на «Родных просторах». Кажется, что Великая Отечественная война была так давно, что многие о ней попросту забыли. Однако это далеко не так. Более того, люди помнят не только те события, которые происходили 75 лет назад, но и тех, кто спас их тогда, в те тяжелые времена.

Любопытно, но народная память хранит всех тех, кто дал возможность выстоять, кстати среди прочих были и рыбы. Не нужно удивляться, да, именно рыбы помогли выжить многим людям в городах, в том числе и оккупированных, и не умереть с голоду.

После окончания войны благодарные жители городов даже поставили памятники рыбам, спасшим их от голода. Вот именно о них и пойдет речь в данной статье.

Как вы понимаете, сложно было везде, и в тылу, и на фронте, и каждый нес эти тяготы с честью, помня о том, что Победа будет за нами. За правое дело поднимался не только народ, но, казалось бы, сама природа России старалась изо всех сил помочь и поддержать русский народ.

Именно рыба спасла миллионы людских жизней, а они, в свою очередь, увековечили ее для потомков и как напоминание о тех страшных временах.

Колюшка

Не нужно путать эту маленькую рыбку с не менее популярной питерской рыбой – корюшкой.

Корюшку знают практически все, кто хоть раз был в Северной столице, она является своеобразным символом Санкт-Петербурга. А вот колюшку знают только истинные ленинградцы, ведь именно ей был установлен памятник в городе Кронштадте.

Несмотря на маленький размер памятника, который расположен на Обводном канале, местные жители его очень любят и оберегают. Появилась эта скульптурная композиция, представляющая трех маленьких рыбок, выпрыгивающих из воды, относительно недавно, в честь празднования 60-летнего юбилея окончания войны.

Колюшка получила свое название благодаря трем шипам, расположенным на спинке. Весит рыбка всего каких-то 4 грамма, при этом вместо чешуи по бокам она имеет костяные пластинки. Шипы на спине очень колются, а «живого мяса» в ней практически нет.

Во время блокады, когда практически вся рыба была выловлена, и даже Финский залив не мог накормить ленинградцев, именно колюшка пришла на помощь. Названная когда-то Л. Сабанеевым «вредной» и «прожорливой», колюшка сама стала объектом промысла, хотя до этого считалась простой сорной рыбой.

Как вы понимаете, такую мелочь очень сложно поймать, но находчивые жители Ленинграда сумели придумать, как это сделать. Так, они сооружали деревянный настил и ложились на него, орудуя при этом простыми плетеными корзинами. Нужно было просто зачерпнуть корзинами воду, куда и попадала рыбка.

Вода стекала через прутья, а рыбка оставалась на дне корзины. Вот таки и спаслись от голода жители блокадного Ленинграда. Кстати в ход шли не только корзины, но и сумки, одежда и сачки для ловли бабочек. Обычно больше 5-7 штук за одно погружение было достать невозможно, но все равно это лучше, чем вообще ничего. А за пол дня можно было наудить около 5 кг рыбки.

Кстати любопытно, но ленинградские ученые потом выяснили, что жир, содержащийся в колюшке, обладает заживляющим свойством, поэтому его потом применяли для лечения ран и ожогов.

Хамса

Хамса или по другому морской анчоус удостоилась быть увековеченной в бронзе в городе-герое Новороссийске. Благодарные жители решили поставить памятник своей спасительнице, которая помогала им не раз.

Деньги на монумент собирали, как говорится, всем миром, а скульптор А. Суворов изваял памятник в виде гранитной волны на которой располагается стайка серебряной хамсы. Здесь есть и памятная надпись: «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев».

Несмотря на свой маленький размер, хамса не раз выручала новороссийцев. Первый раз это произошло еще в 20-х годах 20-го века. Когда для ее ловли была организована целая артель.

Второй раз от голода эта малютка спасла жителей Новороссийска уже во время ВОВ. Когда город был освобожден, не осталось ни одного предприятия, которое могло бы работать. Продукты достать было невозможно, люди сильно голодали.

Но приближалась осень и пошла хамса. Оставшиеся жители из подручных материалов налаживали средства лова и с большим риском для жизни выходили в море для ловли рыбы, чтобы обеспечить горожан хоть кокой-то едой.

Сейчас хамса также не теряет свою популярность и считается у новороссийцев истинным деликатесом.

Ставрида

На народные деньги и по инициативе жителей Туапсе был воздвигнет памятник ставриде в этом курортном городе. Именно ставрида спасла не только туапсинцев, но и многих других жителей приморских городов от голода во время Великой Отечественной войны.

Треска

Треска спасала от голода не только Мурманчан, но и солдат на фронте. Рискуя собственной жизнью рыболовные артели Мурманска отправлялись в открытое море и добывали треску не только для себя, но и для защитников страны.

Жители решили отблагодарить треску и установить ей бронзовый памятник в своем городе. Монумент приставляет собой треску в натуральную величину, причем вес бронзовой трески равен весу настоящей рыбы.

Вобла

Именно эта рыба помогла Астраханцам выжить в тяжелые годы ВОВ. Вобла и по сей день является популярной рыбой в этом регионе. Скульптура, которая имеет название «Вобла-кормилица» представляет собой бронзовое изваяние рыбы на крутящемся постаменте.

Вобла стала основным источником пропитания в те далекие годы, именно поэтому благодарные астраханцы поставили памятник своей кормилице.

Вот такие памятники, посвященные рыбам-спасительницам, существуют у нас в стране. А вы видели их? Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Поверьте, нам есть, чем гордиться!

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