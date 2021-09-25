Самые распространенные оправдания, которые придумывают неверные мужчины

Измена партнера - пренеприятнейшая вещь, которая может случиться в паре. Хорошо, если об этом будет сказано прямо и честно, чтобы вторая половинка не строила больше планов на совместную жизнь. А если нет? Тогда это порождает обман с одной стороны, и разрушает доверие с другой. Но как выяснить, что мужчина врет вам, заведя связь на стороне?

Как понять по фразам, что мужчина обманывает

Прежде всего, стоит обратить внимание на его поведение. Возможно, он нервничает, когда вы начинаете расспрашивать его о делах или хотите обсудить совместные планы. Он все реже бывает дома, когда вам нужна его помощь. Но чаще всего неверность мужчины выдают фразы и оправдания, которые вы слышите от него.

1. "У меня завал на работе, я сегодня задержусь"

Если это происходит в конце квартала или года, то этому можно поверить. Но если через день, то стоит насторожиться.

2. "Я слишком много выпил, ничего не помню"

А раньше на память не жаловался и ваш адрес мог назвать в любом состоянии.

3. "Я не знаю, почему она мне пишет сообщения"

Свалить вину на другую - это нечестно.

4. "Мы засиделись у Олега/Валеры/Димы, и я остался у него ночевать"

Использует друзей в качестве свидетелей и алиби для пущей уверенности.

5. "Какая помада на воротнике?! Это в транспорте кто-то испачкал"

Это совсем неправдоподобное объяснение, учитывая рост мужчины 180 см.

6. "Мне было грустно и одиноко"

Тогда для чего вы ждете его дома?!

7. "Не надо меня подозревать все время!"

Сделать из вас параноика, которому везде мерещиться измена, не самый лучший вариант. Обман все равно раскроется.

Конечно, право на ошибку имеет каждый в силу своего воспитания, разного эмоционального и психологического состояния, самооценки и мироощущения. Женщины тоже не застрахованы от измен и неожиданной влюбленности.

Но больше всего в таких случаях ранит обман, который не всегда можно распознать сразу. Вы продолжаете верить своему партнеру, находить объяснения его изменившемуся поведению, убеждаете себя, что вам неприятность только показалась. Но когда все раскроется, удар может быть очень болезненным.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2310286445121899191/\

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Древнерусский фэншуй»: почему раньше в крестьянских избах не было стульев https://otari.mirtesen.ru/blog/43741272674/

Древнерусская окрошка: какой необычный ингредиент входил в ее состав https://otari.mirtesen.ru/blog/43202200024

Тройные фамилии: почему они были запрещены на Руси https://otari.mirtesen.ru/blog/43693749938/