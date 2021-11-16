Архангелово чудо в Архангельской области

Повернуть воды вспять, проложить путь через море, иссушить реку – такими чудесами насыщено Писание и Предание. Как мы воспринимаем эти повествования сегодня? Своим ощущением чуда от увиденного собственными глазами поделился епископ Иона (Черепанов).

Чудо, о котором пойдет речь, очень похоже на совершенное много веков назад Архангелом Михаилом в Хонех. Память о том, как Архистратиг сохранил храм, направив водный поток в землю, Церковь бережет – и празднует 19 сентября.

То, что спустя почти тысячу лет случилось с речушкой Х?луй в Архангельской области, помнит мало кто – лишь местные да краеведы. И уж точно это не воспринимается как повод для радости: по преданию, так жители одноименной деревни были наказаны за негостеприимство, проявленное по отношению к преподобному Александру Ошевенскому.

Как и почему речка в буквальном смысле проваливается под землю, видел, знает и рассказал епископ Обуховский Иона, отец и мать которого родом из Архангельской области.

Чудо Архистратига Михаила в Хонех – событие всем нам известное: соединив плотиной две горные речки, язычники хотели направить поток на православный храм и снести его с лица земли. Но по молитвам преподобного Архипа вода была низведена явившимся Архангелом Михаилом в расщелину в скале.

И до сих пор река в этом месте уходит под землю.

Было это в IV веке в Малой Азии. Задумывались ли вы, насколько возможны подобные чудеса? Ведь бывает, когда читаем о проявлениях сверхъестественной силы Божьей, какая-то нотка сомнения закрадывается в сердце.

В то же время многие великие события затем повторялись в истории. Как некогда праотцу Аврааму явилась Пресвятая Троица в виде трех ангелов, так спустя много столетий Троица также явилась преподобному Александру Свирскому. И в случае с чудом в Хонех можно найти аналоги. Совсем недавно мне довелось узнать об одном таком.

Бабушка моя живет в Архангельской области в городе Котлас. Я стараюсь посещать ее каждый год. Обычно еду на машине – чтобы заехать в расположенные по пути следования святые места. В этом году решил построить маршрут так, чтобы побывать в городе Каргополь, о котором много читал и слышал. Тем более что из его окрестностей происходят мои родственники по отцу. Кстати, когда, общаясь в Каргополе с людьми, я говорил, что мои предки родом из этих мест, то слышал в ответ, что да, в этих краях живет много Черепановых.

В Каргополе я осмотрел храмы, сохранившиеся до нашего времени, достопримечательности и решил съездить в Ошевенск. Это небольшое поселение в 50 километрах от Каргополя, знаменитое некогда Александро-Ошевенским монастырем и старинными деревянными храмами настоящей северной архитектуры.

Настоятель монастыря иеромонах Киприан рассказал о прошлом обители, о ее нынешнем состоянии и предложил посетить место, где произошло одно из чудес, связанное с именем выдающегося подвижника XV века преподобного Александра Ошевенского. Мы поехали в деревню Х?луй, которая расположена на берегу одноименной реки. Эта речка – уникальна: она уходит под землю в начале деревни, и в самом конце опять выходит на поверхность.

Из жития преподобного Александра мы знаем, что по просьбе своих престарелых родителей он искал место, где бы неподалеку от них можно было бы обустроить монастырь. В те времена эта местность была достаточно плотно заселена, и найти подходящий участок для отшельнической жизни представлялось делом затруднительным. Практически все места, пригодные для жилья, принадлежали той или иной крестьянской общине. Селяне не хотели, чтобы возле них поселился монах: знали по опыту, что вокруг отшельника вскорости появится монастырь, которому затем «добросердечные» власть имущие пожертвуют окрестные земли, отобрав у крестьян. Так что преподобному пришлось сменить несколько мест, уступая нежеланию местных жителей.

В одной из деревень – под названием Х?луй – против преподобного выступили особенно ожесточенно. Уходя, святой Александр Ошевенский изрек пророчество: «Вы будете жить при воде, но без воды». После этого, по преданию, река, которая протекала через деревню, вдруг ушла под землю.

Я своими глазами видел, как в настоящее время всё это выглядит. Действительно, речка течет как обычно, затем делает поворот и вдруг исчезает. Видно, как течение несет к этому месту листья, щепочки, а затем закручивается в плавный водоворот – и всё. Причем в деревне до сих пор можно увидеть место старого русла реки.

В наше время ученые исследовали это явление и объясняют тем, что в данной местности есть карстовые пещеры, куда и уходит вода. Но такое объяснение, думаю, нисколько не умаляет чуда: Господь – Творец вселенной, в Его руке движение звезд, Он управляет стихиями и течение воды силен направить в то или иное русло. Даже под землю.

Для людей нахождение близ источника воды всегда было очень важным, поэтому такой неожиданный поворот стал серьезным вразумлением крестьянам за то, что не пустили к себе великого старца. Есть слова в Псалтыри: «Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя».

«Наказание» по-славянски – вразумление. Господь вразумляет, но смерти не предает. В данном случае это была не моровая язва, не падёж скота, не что-либо, вредящее человеку, но такое вот настойчивое зримое напоминание о том, что внимательнее нужно быть к праведникам.

И хотя преподобный Александр Ошевенский нашел место для обители и создал монастырь, который прославился аскетической жизнью своих насельников, всё же через несколько столетий обитель была разорена. Сейчас от нее сохранились лишь руины да пара корпусов, в которых живут монахи, пришедшие восстанавливать святыню.

Меня часто спрашивают, почему Господь попускает разорение монастырей? Почему обители, которые были основаны настоящими подвижниками, действительно легендарными людьми – такими как преподобный Александр Ошевенский или Нил Сорский, потом подверглись разграблению и до сих пор лежат в руинах.

Мое мнение, что какое общество, такое и монашество. В монастыри уходят люди, которые не в инопланетной цивилизации родились и не с неба на парашютах спустились, а представители общества. Если в целом состояние народа таково, что есть верующие, которые, живя по-христиански, стремятся еще более строго подвизаться, тогда монастырей много. Иными словами, общество только тогда может давать монахов, когда само живет по законам Христовым. В тех Поместных Церквях, где народ сохранил благочестивые традиции, сильно и монашество. Например, в Греции или Румынии.

Так и здесь. В тот период, когда народ жил благочестиво, монастыри были нужны как место, куда можно было уйти для еще более строгих подвигов. Когда же люди переставали жить по-христиански и общество не рождало из своей среды монахов, тогда, собственно, монастыри угасали. Мы знаем, в каком духовном расслаблении пребывали люди при Екатерине ІІ – когда прошла первая волна гонений против монастырей и монашества. Помним, как в ХХ веке все подпали под влияние большевистского безумия, и разорение обителей и храмов для того времени выглядит, к сожалению, закономерным.

В наши дни мы видим в народе стремление вернуться к тому идеалу святости, к которому тянулись и которым жили наши благочестивые предки, и сейчас монастыри возрождаются, причем не только с внешней, но и с внутренней, духовной стороны.

В окрестностях Каргополя. Фото: епископ Иона (Черепанов)

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Открытое письмо фальсификатору истории Е.Прудниковой ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43356225497/)

Взрыв храма Христа Спасителя: что испугало саперов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43511720097/)

Как Сталин поступил со своей секретаршей, которая обвинила его в предательстве(https://otari.mirtesen.ru/blog/43190259355/)