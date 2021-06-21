Преступление века: история провала полиции Грузии, которая отпустила преступника с 500 тыс. долларов

В истории полиции разных стран можно найти массу провальных случаев, когда преступникам удавалось обвести правоохранительные органы вокруг пальца и остаться безнаказанными. История, которая произошла в небольшом грузинском городке Зугдиди в прошлом году – как раз одна из таких.

Типичный грузинский полицейский

События там разворачивались стремительно, как в настоящем боевике, а грабитель до сих пор остается безнаказанным. Над грузинской полицией, несмотря на беспрецедентные меры по поиску преступника, до сих пор все насмехаются. История получилась очень резонансной и наверняка войдет в учебники по криминалистике, причем в качестве примера "как делать не надо".

21 октября 2020 года в отделение Банка Грузии в Зугдиди ворвался мужчина в маске и камуфляже с оружием. В помещении находились 43 человека, все они оказались заложниками. Полицейским захватчик выдвинул не самые скромные требования – 500 тысяч долларов и возможность безопасно покинуть место преступления. Полиция пошла на уступки – и предоставила и деньги, и гарантии безопасности.

Получив деньги и транспорт, прихватив троих заложников и одного полицейского, преступник скрылся. Освободив заложников, он беспрепятственно исчез с деньгами.

Вскоре удалось установить его личность – Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. В СМИ обсуждались версии, что среди заложников были его сообщники, но версия подтверждения не получила. Полиции осталось кусать локти – целая толпа полицейских не смогла остановить одного отчаянного парня. Конечно, нельзя забывать о том, что полиции удалось обеспечить безопасность заложников, но очевидно - захват был провален.

Поимка Бадри для грузинской полиции теперь – дело принципа. Арестован его брат, ему инкриминируется незаконное хранение оружия, но следов самого Бадри найти не удалось. Не исключено, что с такой суммой на руках он давно покинул пределы Грузии и обустроился с комфортом в южных странах.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/prestuplenie-veka-istoriya-pro...

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