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5 неприличных фактов о Ленине которые не принято афишировать

Вождя мирового пролетариата  многие одурманенные лживой советской пропагандой люди считали настоящим богом. Я помню свое удивление пионером, как мог Ленин всю жизнь спать по 4 часа, беспрестанно работать и отказывать себе во всем во имя людей.

Я конечно не знал что таких называли Иисусом Христом и апостолами. Мне просто казалось, что Ленин не был земным человеком. С памятников и фото Ленин тыкал в небо рукой, думал обо мне и снисходительно журил прищуром глаз за грешки советского человека.

поднятая рука Ленина преследовала меня с пеленок
поднятая рука Ленина преследовала меня с пеленок

Его кремлевская гробница говорила о возможности вечной жизни и я поглаживал украдкой на удачу голову в красных уголках. Но Ульянов-Ленин был обычным человеком. Боялся, радовался, пил и шутил. А остальное придумали мы сами. Посмотрим на неожиданные факты о человеке Ленине.

1. Ленин не верил, что большевики захватят власть

Вся верхушка вместе с вождем более 10 лет слонялась по Европе. Польша, Франция, Швейцария - в эмиграции русский народ совершенно не знал Ленина.

В январе 1917 года Ульянов скажет в Цюрихе об этом на встрече большевиков в любимом ресторане так: «Мы, старики, видимо не доживём до решающих битв грядущей революции…»

Когда немцы перевезут Ленина и группу товарищей в запломбированном вагоне в Петроград, чтобы он сделал революцию и Россия проиграла в в войне, то шокированного Ильича встретит огромная толпа подготовленная Троцким.

Лев поставит ошалевшего Владимира Ильича на броневик, толкать речь радостному и ничего не понимающему народу.

2. В эмиграции Ленин питался и зарабатывал в ресторанах

История Цюриха, где Ленин провел последние годы говорит нам, что вождь пролетариата жил в скромной квартире, но питался исключительно извне. Завтракал Ильич с Надеждой в лучших кафе а ужинал и обедал в ресторанах.

Кроме того юный вождь любил выступать на собраниях местных социалистов в ресторанах по приглашению. За пламенную речь и рассуждения товарищи кормили Владимира Ленина и выплачивали ему приличный гонорар. Ильич называл такие встречи "шабашками".

ресторан в Цюрихе где Ленин выступал за деньги и еду (фото А.Лукинского)
ресторан в Цюрихе где Ленин выступал за деньги и еду (фото А.Лукинского)

3. Ленин кутил по вечерам в кабаре с товарищами

Вместе с будущими вождями СССР и местными социалистами всех мастей Владимир Ильич часто зависал в любимом кабаре "Вольтер" без жены Крупской. Раздетые дамы танцевали канкан, а подвыпивший Ленин приплясывал рядом с балалайкой в руках.

Эту веселую и непривычную нам картину сохранили мемуары жителей Цюриха, запрещенные в СССР:

Владелец кабаре Марсель Янко: «В этой явке живописцев, студентов, революционеров, психиатров, мошенников, дам и шпионов появлялось в табачном дыму монгольское лицо Ленина».

бывшее кабаре в Цюрихе где Ленин кутил с товарищами и плясал с балалайкой
бывшее кабаре в Цюрихе где Ленин кутил с товарищами и плясал с балалайкой

"Ленин частенько здесь играл в шахматы. А подвыпив, танцевал с женщинами на сцене канкан и играл на балалайке." - писал Доминик Ногез.

4. В Ленине сочеталась любовь и жестокость

Вождь любил слушать классическую музыку, в первую очередь Бетховена. К этому Ленина приучила его вторая женщина, аристократка Инесса Арманд, которая мастерски играла на пианино. Когда Арманд умрет в 1921 году, обезумевший от горя Ленин придет к писателю Максиму Горькому и скажет:

"Я не знаю ничего больше (лучше), я готов слушать музыку каждый день. Это потрясающая, более чем человеческая музыка. Я хочу сказать нежные глупости и гладить головы людей, которые, живя в этом грязном аду, творят такую ​​красоту. Но сегодня нельзя никого гладить по голове - руку откусят. Надо бить людей по голове, бить без пощады!"

5. Победивший Ленин любил дворянскую роскошь

После революции вождь коммунизма и равноправия боролся с помещиками, буржуями и материальными ценностями. Но это на людях. А сам Ленин поселился в роскошной дворянской усадьбе миллионерши Морозовой и московского мэра, которых выгнали. Еще до революции аристократы заплатили за железную дорогу и обустройство своего дома.

столовая В. Ленина в усадьбе Горки. Вождь любил дворянскую роскошь и жил на царскую ногу. Царский помещик в Горках сменился красным помещиком (фото А.Лукинского)
столовая В. Ленина в усадьбе Горки. Вождь любил дворянскую роскошь и жил на царскую ногу. Царский помещик в Горках сменился красным помещиком (фото А.Лукинского)

Всем этим чужим вождь и воспользовался. Роскошную мебель, бронзовую ванну, зимний сад, туалет и дорогой фарфор запретили пролетариям трогать, а территорию оцепили. Вождь жил как тот помещик, которого уничтожал.

Пролетарии работали на красного барина, садовники чистили огромный парк, уборщицы мыли полы, повара готовили и кормили, принося пищу Ленину в господский дом из того же кухонного блока, что и дворянам Морозовым пару лет назад.

Недаром музей Горки был закрыт для простого советского народа. И после Ленина в усадьбе жили родственники вождя, что никак не хотели съезжать в хрущевки к любимому народу.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/rubez/5-neprilichnyh-faktov-o-le...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин,  как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин»  он получил благодаря  украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с  псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и  расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо  этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !                                                                                             

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла  сексуальные потребности вождя мирового пролетариата,  что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин,  не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности  и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную»  любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки  Джон Рид! 

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа  невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!                                                                                                   

Вместе с тем Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк  – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».                                                                                                                                                     

Именно  поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав  созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили  евреи !

Заслуживают  внимания слова Бунина, сказанные о  Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек –  и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину  лишь за то, что тот  не оставил потомства, дабы не плодить далее  выродков!         

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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