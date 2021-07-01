Мир без антибиотиков: 10 страшных последствий

В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин. С тех пор антибиотики применяются для лечения заболеваний бактериальных инфекций. Но часто их принимают при гриппе и простуде,несмотря на полную несостоятельность антибиотиков в борьбе с вирусными заболеваниями. И это проблема.

Если часто употреблять антибиотики, бактерии становятся устойчивыми к препаратам. Увы, ученые не нашли пока новых антибиотиков для резистентных бактерий, и то время, пока антибиотики еще чем-то могут быть нам полезны, стремительно заканчивается. Да, рано или поздно антибиотики утратят свою власть над бактериальными инфекциями. Поэтому вопрос, что будет с миром без антибиотиков, не пустая фантазия. В двух словах — ничего хорошего.

Инфекционные заболевания станут неизлечимы. Если антибиотики утратят эффективность, человек не сможет бороться с бактериальными заражениями. По сути, это откатит нас на сто лет назад, когда 30% случаев пневмонии заканчивались летальным исходом и только 5% заболевших переносили воспаление в легкой форме.

Среди наиболее распространенных инфекций, с которыми справляются антибиотики, — менингит, туберкулез, болезнь Лайма, ангина и другие воспаления горла, ушные инфекции. Многое из этого не смертельно, но без антибиотиков последствия заболеваний будут тяжелыми, а ход болезни — долгим и мучительным.

Татуировки будут менее популярны. Украшать свое тело татуировками естественно для современного мира. Если исчезнут антибиотики, ситуация сильно изменится. Да, случаи заражения в тату-салоне не такие частые, но они есть. Станете ли вы рисковать, если будете знать, что лечения нет? Отдельно стоит отметить, что инфекции, которые обычно передаются в процессе создания татуажа, малоприятны и малоприглядны. Сейчас при воспалении татуировки можно выпить антибиотик, а без лекарств самым эффективным средством станет ампутация.

Спрос на пластическую хирургию исчезнет. Любая операция — это риск заражения. Например, при операции по увеличению груди от 2% до 4% женщин заражаются инфекционными заболеваниями. Это происходит несмотря на то, что женщина принимает профилактический антибиотик до и после процедуры. Поэтому, когда антибиотики перестанут действовать, людям вряд ли захочется рисковать жизнью, чтобы изменить внешность хирургическим путем.

Большинство людей станет вегетарианцами. Еще один важный момент: люди — не единственные существа, кого спасает антибиотик. Ежегодно от 6 до 8 тысяч тонн антибиотиков используют для домашнего скота в одной лишь Америке. Антибиотики необходимы для того, чтобы защитить животных от заражения — их «прописывают» в качестве превентивной меры. Кроме того, антибиотики увеличивают вес животного на 3%, за счет чего снижается стоимость мяса.

Без антибиотиков животных станет меньше, они будут меньше весить, продукты животного происхождения сильно подорожают. Но самое главное — они станут смертельно опасными. Любая сальмонелла сможет убить человека. С отсутствием мяса человек, конечно, не вымрет от голода, но ему придется пережить острый кризис на рынке продуктов питания и в итоге перейти на вегетарианство.

Лечение онкологических заболеваний станет немыслимым. Три основных способа борьбы с онкологическими заболеваниями — это хирургия, химиотерапия и облучение. И все они могут провоцировать инфекционные заболевания. Любой надрез на коже — это потенциальное заражение, а химиотерапия и облучение настолько снижают количество лейкоцитов, что заражение практически неизбежно. Поэтому во время подобных процедур всегда дают пациенту антибиотик. В мире без антибиотиков человек с онкологическим заболеванием предстанет перед выбором: отказаться от традиционного лечения рака или рисковать возможностью погибнуть от бактерии.

Никаких трансплантаций. Вообще никакой серьезной хирургии. Операции на сердце, трансплантация органов и многое другое канет в Лету — все это станет слишком опасным. Что касается пересадки органов, то помимо рисков заражения, без антибиотиков организм с большей вероятностью отторгнет трансплантат. Большинство болезней, которые требуют хирургического вмешательства, перейдут в категорию неизлечимых.

Даже ссадины станут фатальными. Человеческое тело достаточно прочное, если речь о физических травмах, но уязвимо, когда дело доходит до инфекций. Хватает небольшого пореза, чтобы ваш организм атаковали бактерии: например, вы можете заразиться от укуса милой кошечки. Это означает, что в мире без антибиотиков любая травма — полученная в ходе ДТП, несчастного случая, нападения, драки и т. д. — может привести к летальному исходу. Если человек не скончается от ран, то его сможет убить инфекция, полученная в комплекте с травмой. В таких условиях должны сильно измениться ПДД и другие меры безопасности. И уж тем более намного строже станет контроль за детьми — вряд ли они будут беззаботно резвится на детских площадках, как сегодня.

Производители презервативов озолотятся. Если вы ищите бизнес, в который стоит вложиться в пост-антибиотическом мире, то это, безусловно, производство барьерных контрацептивов. Большинство заболеваний, передающихся половым путем, лечатся антибиотиками. Если не будет лечения, эти заболевания заметно сократят нашу жизнь.

Виды опасных инфекций, устойчивых к антибиотикам, уже существуют сегодня. Так, в 2011 году в Японии был зафиксирован штамм гонореи HO41 — сверхустойчивой гонореи, не поддающейся лечению. Ученые считают, что данная инфекция потенциально опаснее ВИЧ: человек может умереть от HO41 в течение нескольких часов.

Другие инфекции, передающиеся половым путем, имеют долгоиграющие последствия. Если не лечить сифилис, то человека ждет паралич, слабоумие и смерть. Если не лечить хламидиоз — бесплодие. Логично, что с ростом подобных рисков будет расти спрос на контрацептивы. Впрочем, у этого тезиса есть и еще одна причина. И о ней — в следующем пункте.

Роды станут крайне опасными. Задумайтесь: до появления пенициллина 500 женщин из 100 тысяч погибали в родах. Если вам кажется, что это не так много, то сравните с показателями нового времени — на 2015 год из 100 тысяч рожавших женщин в США в родах умерло 12. Это значит, что отсутствие антибиотиков увеличит смертность в родах в 41 раз! Такие перспективы вряд ли пробудят в женщинах желание рожать больше. Смертность увеличится, рождаемость упадет, а вместе с этим резко сократится популяция человека.

Экономический коллапс. Отсутствие антибиотиков скажется даже на тех, кому повезет не заболеть — мир ожидает экономический кризис, огромная часть населения окажется за чертой бедности. Почему массовые заболевания разрушат экономику? Пожалуй, читатель, столкнувшийся с коронавирусной инфекцией, отлично понимает, в чем тут дело: в мире станет меньше работоспособных людей и вклад в экономику будет меньше. Люди начнут постоянно брать больничный, находясь дома и в больнице чаще, чем на работе. Все это ударит по системе здравоохранения, которая и так требует значительных ресурсов. Иными словами, люди станут меньше давать и больше брать от экономики.

К сожалению, супер-бактерии, устойчивые к антибиотикам, были замечены уже практически в каждой стране. Так, в Канаде каждый 12-й взрослый пациент инфицирован супер-бактерией. В США ежегодно фиксируют около 2 млн подобных случаев, из которых около 23 тысяч заканчиваются летальным исходом. Специалисты в области медицины и здравоохранения говорят, что это только начало. По их словам, к 2050 году от супер-бактерий люди будут умирать чаще, чем от рака.

Из всего этого следует вывод: не стоит принимать антибиотики без крайней необходимости. Возможно, именно ваше решение поможет лекарствам сохранить власть над бактериальными инфекциями, и нам удастся избежать столь мрачных перспектив.

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