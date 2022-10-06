Аттестат зрелости: 12 советов, что носить после 30 лет и быть роскошной

В любом возрасте каждая женщина хочет и стремится следовать за последними тенденциями.
Однако, все же не стоит забывать о вашем возрасте. Каждая женщина, переступив рубеж в 30 лет, должна иметь в шкафу шикарный брючный костюм и пару дорогих классических туфель.
1. Дорогие туфли
Перед тем, как вы встретите новый десяток, вы обязаны приобрести пару классических шикарных туфель, который подойдут для любого выхода в свет. Классические черные лодочки всегда выглядят удивительно, независимо от того, что вы решите надеть: синие джинсы или дорогой костюм.
2. Помада, подходящая под цвет кожи
Скорее всего, вы уже нашли свой тон помады. Она должна идеально ложиться на губы, подчеркивать вашу индивидуальность и делать вас ярче. Если вы до сих пор в поиске — не отчаивайтесь, пробуйте и экспериментируйте с новыми цветами. Возможно, тот цвет, на который вы даже смотреть не хотели, станет именно вашим.
3. Драгоценности, купленные для самой себя
Украшения, которые вам подарили на праздник, — это, конечно, хорошо, однако настоящие драгоценности – те, которые вы купили лично (в качестве награды за успех или чтобы просто порадовать себя).
Естественно, если вы не любите золото или бриллианты, не нужно бежать в ювелирный магазин за покупкой!Возможно, для вас слово драгоценности имеет другое значение. Например, дорогие часы или украшения ручной работы.
4. Черное платье
Практически у каждой женщины в ее гардеробе должно присутствовать скромное черное платье. Если вы уже успели найти «то самое» платье, которое изумительно сидит на вашей фигуре, старайтесь одевать его чаще. Черное платье – беспроигрышный вариант для любой девушки.
5. Сумка вашей мечты
Пришло время сменить не только гардероб, но и все аксессуары, включая сумку. Потратьте (или начните копить) на дорогую сумку вашей мечты. Поверьте, вы не пожалеете.
6. Современный брючный костюм
Будучи модницей, скорее всего, вы предпочитаете кокетливые вечерние платья и никогда не задумывались о брючном костюме. Да, возможно, это не самая яркая вещь в магазине, однако одна из самых необходимых.
Брючный костюм как никогда станет незаменимой вещью для деловых встреч или для похода на собеседование в лучшую фирму города. Сегодня женские костюмы могу быть очень женственными и порой даже сексуальными.
7. Черный кружевной бюстгальтер
Девушки в возрасте двадцати лет и немного старше покупают нижнее белье, чтобы понравиться своему парню, а вот те, кому «за 30» покупают его для себя любимой. Покупайте красивое, дорогое, кружевное белье, которое будет отлично смотреться на вашем прекрасном теле и радовать вас.
8. Платье для выхода в свет
Между свадьбами и различными торжествами всегда хорошо иметь наготове хотя бы одно потрясающее платье. Купите шикарное, элегантное платье, в котором вы будете чувствовать себя королевой.
9. Белая рубашка
Поскольку вы становитесь немного старше, ваш образ также меняется. Идеально выглаженная белая рубашка на кнопках или пуговицах в сочетании с модной юбкой или джинсами, возможно, станет вашим постоянным образом.
10. Классические часы
Несомненно, вы можете покупать недорогие часы в H&M и Zara, которые будут отлично подходить под разные образы. Но дорогие классические часы – это показатель вашего стиля и вкуса.
11. Сумка для багажа
Наступила пора избавиться от старого разбитого чемодана, с которым вы ездите в отпуск, и пробрести стильную и дорогую сумку для багажа.
12. Новый парфюм
Парфюм – заключительная черта любого образа. По запаху парфюма можно узнать любого человека, если этот запах особый и запоминающийся. Подберите новый парфюм, который может стать вашей визитной карточкой.
А вы знали об этом?
Норвегия - одна из тех "продвинутых" стран мира, где наряду с мужчинами, тянут на общих основаниях армейскую лямку и женщины. Наряду с Израилем, КНДР и Малайзией. В Норвегии просто считается, что оба пола абсолютно во всем должны быть равны. В том числе в деле защиты Родины. Норвегия со своим призывом женщин в армию даже в НАТО такая одна! Такое вот гендерное суперравенство... В армии Норвегии дамы исполняют ровно те же задачи, что и мужчины. Проходят ровно такую же подготовку в тренировочных лагерях. При этом, в отличии от многих других ВС, в Норвегии солдаты разных полов не просто рядом служат, но еще и живут, едят, спят, моются, ночуют, по сути в одних и тех же казармах! В одних и тех же спальнях!
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