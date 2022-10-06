Аттестат зрелости: 12 советов, что носить после 30 лет и быть роскошной

В любом возрасте каждая женщина хочет и стремится следовать за последними тенденциями.

Однако, все же не стоит забывать о вашем возрасте. Каждая женщина, переступив рубеж в 30 лет, должна иметь в шкафу шикарный брючный костюм и пару дорогих классических туфель.

1. Дорогие туфли

Перед тем, как вы встретите новый десяток, вы обязаны приобрести пару классических шикарных туфель, который подойдут для любого выхода в свет. Классические черные лодочки всегда выглядят удивительно, независимо от того, что вы решите надеть: синие джинсы или дорогой костюм.

2. Помада, подходящая под цвет кожи

Скорее всего, вы уже нашли свой тон помады. Она должна идеально ложиться на губы, подчеркивать вашу индивидуальность и делать вас ярче. Если вы до сих пор в поиске — не отчаивайтесь, пробуйте и экспериментируйте с новыми цветами. Возможно, тот цвет, на который вы даже смотреть не хотели, станет именно вашим.

3. Драгоценности, купленные для самой себя

Украшения, которые вам подарили на праздник, — это, конечно, хорошо, однако настоящие драгоценности – те, которые вы купили лично (в качестве награды за успех или чтобы просто порадовать себя).

Естественно, если вы не любите золото или бриллианты, не нужно бежать в ювелирный магазин за покупкой!

Возможно, для вас слово драгоценности имеет другое значение. Например, дорогие часы или украшения ручной работы.

4. Черное платье

Практически у каждой женщины в ее гардеробе должно присутствовать скромное черное платье. Если вы уже успели найти «то самое» платье, которое изумительно сидит на вашей фигуре, старайтесь одевать его чаще. Черное платье – беспроигрышный вариант для любой девушки.

5. Сумка вашей мечты

Пришло время сменить не только гардероб, но и все аксессуары, включая сумку. Потратьте (или начните копить) на дорогую сумку вашей мечты. Поверьте, вы не пожалеете.

6. Современный брючный костюм

Будучи модницей, скорее всего, вы предпочитаете кокетливые вечерние платья и никогда не задумывались о брючном костюме. Да, возможно, это не самая яркая вещь в магазине, однако одна из самых необходимых.

Брючный костюм как никогда станет незаменимой вещью для деловых встреч или для похода на собеседование в лучшую фирму города. Сегодня женские костюмы могу быть очень женственными и порой даже сексуальными.

7. Черный кружевной бюстгальтер

Девушки в возрасте двадцати лет и немного старше покупают нижнее белье, чтобы понравиться своему парню, а вот те, кому «за 30» покупают его для себя любимой. Покупайте красивое, дорогое, кружевное белье, которое будет отлично смотреться на вашем прекрасном теле и радовать вас.

8. Платье для выхода в свет

Между свадьбами и различными торжествами всегда хорошо иметь наготове хотя бы одно потрясающее платье. Купите шикарное, элегантное платье, в котором вы будете чувствовать себя королевой.

9. Белая рубашка

Поскольку вы становитесь немного старше, ваш образ также меняется. Идеально выглаженная белая рубашка на кнопках или пуговицах в сочетании с модной юбкой или джинсами, возможно, станет вашим постоянным образом.

10. Классические часы

Несомненно, вы можете покупать недорогие часы в H&M и Zara, которые будут отлично подходить под разные образы. Но дорогие классические часы – это показатель вашего стиля и вкуса.

11. Сумка для багажа

Наступила пора избавиться от старого разбитого чемодана, с которым вы ездите в отпуск, и пробрести стильную и дорогую сумку для багажа.

12. Новый парфюм

Парфюм – заключительная черта любого образа. По запаху парфюма можно узнать любого человека, если этот запах особый и запоминающийся. Подберите новый парфюм, который может стать вашей визитной карточкой.