Армейская дедовщина: почему она появилась только при Петре I

Вооруженные силы Русского царства имели структуру, исключающую появление дедовщины. И только с реформами Петра I это отвратительное явление появилось в России.

Необходимость реформ

Эти реформы давно назрели, поскольку в том виде, в котором пребывала русская армия, она проигрывала европейским державам. А потому, в 1705 году Петр Великий ввел обязательный и пожизненный, «доколе силы и здоровье позволят», рекрутский набор для всех сословий. Для бояр и дворян личный, для иных социальных слоев – общинный. То есть, кто будет рекрутом выбирала либо сама крестьянская община, либо землевладелец-помещик этой общины.

Армия становилась профессиональной, и рекруты всю оставшуюся жизнь проводили в военном подразделении, постоянно обучаясь и тренируясь в мирное время, чтобы в военное выступать в качестве мобильной и организованной силы.

Так появились старослужащие или деды. При этом и при Петре, и при последующих императорах часто деды были без всяких кавычек по отношению к новобранцам-рекрутам. И к этой категории солдат уже установилось отдельное, негласное отношение. Ровно потому, что они объясняли молодым, как тут себя вести, чтобы не заработать лишних шпицрутенов, не нарушить устава и не попасться под горячую руку отцам-командирам. Но эту историю становления и российской армии и дедовщины в ней знают многие. А что же было до этого, и как выглядело русское войско до реформ Петра?

До реформ

В эпоху Русского царства шли воевать только «служилые люди», которые, в свою очередь, делились на несколько сословных категорий. В основном служилые люди относились к вольным, не податным сословиям. Так, дворяне, «боярские дети», московские чины формировали конницу и пикейщиков. И служили они либо за свой счёт, поскольку изначально на военное самообеспечение им выделялась земля, либо за жалование в «рейтарском строю» (конные наёмники).

К «служилым по отбору» относились казаки, стрельцы, пушкари и некоторые другие военные части. Они также служили за жалование или за оплату хлебом. Но стоит оговориться, что это была наиболее профессиональная часть российского войска до эпохи Петра. Она состояла из тех сословий, которые хотя бы номинально проходили военное обучение и тренировку и более или менее постоянно несли воинскую службу, а также были приведены в хоть какое-то однообразие в плане тактики, стратегии и обмундирования.

И далее, в случае военного времени, в категорию служилых могли попасть и податные сословия, но по строго определенной пропорции: крестьяне и боевые холопы. К ним же относились служилые церковные люди.

В мирное время все эти категории подданных занимались своими делами, жили на земле и выполняли свои «мирные» сословные функции. По сути, до Петра российская армия являла собой огромное, до двухсот тысяч человек, разрозненное и весьма разношёрстное по уровню обмундирования и военной подготовки ополчение.

Естественно, ни о каком адекватно централизованном руководстве речи тоже не шло. Поскольку служилые люди высшей категории, дворяне и «боярские дети», приходили со своими дружинами, которые подчинялись непосредственно им, как в мирное, так и в военное время. У стрельцов и казаков также были свои, отдельные командные структуры. Но при этом в таком ополчении попросту не могло возникнуть явления «дедовщины», поскольку её место занимали иные формальные и неформальные отношения, к примеру, сословные и межсословные. Отношения мирного времени.

Ведь русская допетровская рать – это скорее люди, которые все больше жили в мирное время, но в какой-то момент, по необходимости, превращались в военную силу. Что, понятным образом, сказывалось на боеспособности этой армии не самым лучшим образом. Менять такое положение вещей начал уже Иван III Великий, который, собственно, и стимулировал появление более или менее регулярных воинских частей стрельцов и пушкарей.

Иностранные наемники

Отец Ивана Грозного, Василий III, вел практику найма иностранных воинских подразделений. При Михаиле Федоровиче Романове наёмники составляли уже около пяти тысяч человек в российском войске. Однако после массового перехода на сторону противника в 1634 году, в битве под Смоленском, практика изменилась.

И при царе Федоре Алексеевиче было создано несколько регулярных полков из беспоместных и малопоместных служилых людей. Их обучали и муштровали иностранные военные специалисты. К концу царствования Федора Алексеевича таких новых «полков иноземного строя» было уже 63 и насчитывали они порядка 90 тысяч человек. И эта новая организованная военная сила потребовала дальнейших коренных преобразований в российской армии.

Особенности воспитания

Фактически, русское войско перестало быть сословным в своей основе. Поскольку служилые люди теперь должны были постоянно пребывать в расположении своих частей и повышать свою военную подготовку. По сути, служилых людей начали рекрутировать, как впоследствии рекрутировал Петр I уже и все остальные российские сословия. И тут же началось вытеснение сословных принципов взаимоотношений принципами новыми, по сроку службы и боевому опыту. Пока это еще не была дедовщина в чистом и грубом виде, поскольку её сдерживали особенности воспитания аристократов.

Такое подразделение служилых людей, как стрельцы, Петр просто ликвидировал, и физически притом, разбираясь с последствиями их бунта в период начала его царствования. С приходом же в армию масс крестьянства положение изменилось. Крестьяне были проще и грубее, а потому и неформальные отношения выстраивали соответствующим образом.

Интересно, что в итоге уже ко времени правления Александра II и смене рекрутской системы на обязательный призыв в армии служили 6 лет, а 9 лет числились в бессрочном отпуске, или, как бы сейчас сказали, «в запасе», а на флоте – 7 и 3 года соответственно. При этом военные, по сути, стали отдельным сословием. Рекрут, уходя в армию, фактически разрывал все социальные и сословные связи со своим окружением и родней. Выходя в запас, солдаты предпочитали селиться в городах и занимать низовые городские должности: дворников, рабочих, охранников. При этом им полагалась и небольшая пенсия по выслуге лет.

Но что означало формирование «отдельного сословия» в сословной стране? А означало оно закрепление практик социальной коммуникации как неотъемлемой и абсолютно верной для данного сословия. Так «дедовщина» стала своеобразной армейской традицией. Хотя, стоит напомнить еще раз, что до Петра I в российском войске ни о какой дедовщине речи и не было.

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