Рассказы переживших клиническую смерть: наука и религия

Многие из тех, кто прошел через клиническую смерть, описывают странные видения. Одни считают это доказательством того, что жизнь после смерти существует. Другие склонны согласиться с учеными, утверждающими, что это – обманки нашего мозга, которые легко объяснятся наукой.

Височно-теменной стык

В рассказах людей, на долю которых выпала клиническая смерть, находят много общего. Они обычно описывают, как покинули земное тело и взлетели над ним, глядя на происходящее. Что интересно, есть немало случаев, когда покинувшие тело точно и подробно описывали события, которые, по сути, они не могли видеть, ведь они уже были мертвы.



Как на это отвечает наука? Она говорит, что, возможно, это связано с повреждениями височно-теменного стыка. Он ответственен за сбор сведений о том, что делается вокруг. Возможно, если он повреждается, происходит так называемый «выход из тела». Кстати, ученые смогли сделать так, чтобы люди пережили этот опыт, но не умирая. Для этого они при помощи электрических импульсов стимулировали данную зону.

Углекислый газ

Следующее частое видение – тоннель и белый свет. Он может быть вызван избытком углекислого газа.



Люди рассказывают, что свет выглядит нездешним, но он не пугает, а несет спокойствие и умиротворение.

Дефицит кислорода

Исследования выявили, что у пациентов с инфарктами существует связь между количеством углекислого газа и появление этого видения. В крови тех, кто видел его, углекислого газа было намного больше по сравнению с теми, у кого не было такого видения.

Гипоксия может спровоцировать галлюцинации. Часто после клинической смерти говорят, что общались с умершими родными и друзьями, которые пришли, чтобы забрать их в другой мир. Также рассказывают, что у них мелькало множество картинок из прошлого, а на душе становилось умиротворенно.



Большое количество углекислого газа вызывает видения, недостаток кислорода способствует появлению реалистичных галлюцинаций. Кроме того, гипоксия может также привести к появлению эйфории. Ученые обращают внимание, что у людей, которые видели галлюцинации, уровень кислорода оказывался особенно низким.



Пока это лишь теория, но в ее пользу говорит то, что случаи клинической смерти особенно часто встречаются среди тех, у кого произошел сердечный приступ. Из-за этого поступление крови в мозг нарушается, начинается гипоксия, увеличивается уровень углекислого газа.



Многие люди уверены, что все, что они видели, было реальным. Связано такое восприятие с тем моментом, что и при фактическом восприятии, и при галлюцинации активируются одинаковые мозговые системы. Об этом упоминает невролог Оливер Сакс. Он допускает, что людям из-за этого сложно отличить реальность и галлюцинацию, поэтому они уверены, что все происходило по-настоящему.

Эндорфины

Долго исследователи считали, что многие явления, происходящие во время клинической смерти, вызваны выбросом эндорфинов и прочих гормонов. Мысль об их исключительном влиянии на все возникающие эффекты отвергли, но она отлично объясняла, почему люди не чувствуют страх при остановке сердца. Как считает нейропсихолог Дэниел Кар, эти гормоны вызывают умиротворение, ощущение возвышенности. Благодаря им же не ощущаются боль и страх.



Одни считают, что поступление эндорфинов в кровь необходимо для того, чтобы облегчить смерть. Другие полагают, что выброс разных гормонов – попытка, которую делает организм в надежде вернуть тело к жизни.



Интересно, что при оргазме в маленьком количестве происходит выброс эндорфинов. Благодаря этому возникают приятные ощущения. Вообразите чувство, когда в кровь поступает весь их запас. Из-за этого факта бытует мнение, что в момент смерти у людей возникают ощущения, как во время оргазма, но гораздо сильнее.

Наука и религия

Хотя ученые и могут объяснить многие явления с точки зрения невралогии, они не ставят точку в своих исследованиях. Есть факты, которые наука не может объяснить. Например, одна пациентка, пережившая остановку сердца, рассказала, что покинула тело и поняла, что она вышла из больницы. Одно из того, о чем она упомянула – теннисная туфля, которая лежит на третьем этаже. О ней она никак не могла знать. Врач решил проверить, и это оказалось правдой.



Заставляют задуматься ситуации, когда люди полностью меняли свою личность после клинической смерти. Веселый мальчик Гарри, который был добрым и веселым, стал в крайней степени агрессивным. В прошлом верная супруга Хизер Хоуленд начала менять мужчину за мужчиной. Что с ними и другими произошло? Возможно, на их поведение повлияли необратимые последствия в мозгу. Возможно, нет или не только.



Один из тех, кто прошел через клиническую смерть, – доктор Тони Сикория. После этого он стал совсем другим. Его потянула к себе музыка. Интересно его высказывание про то, что религия и наука, возможно, не противоречат друг другу. Он думает, что Бог может «действовать» посредством нервной системы.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2287856494577977357/

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