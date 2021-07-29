9 необыкновенных жилищ разных животных, глядя на которые не верится, что они смогли это соорудить

Немецкий фотограф Инго Арндт в свой книге «Архитектура животных» проиллюстрировал то, как животные и насекомые по всему миру строят удивительные по своей структуре и форме жилища.
Вот самые креативные из них:
Термит «Спинифекс» – северные территории Австралии
Башни австралийских термитов достигают почти семи метров в высоту и являются ярким примером архитектуры животных. В каждой башне может поместиться два-три миллиона термитов. Пережёвывая траву спинифекс вместе с колючками и частичками земли, термиты перерабатывают её, в результате чего получается материал для жилищ, который затвердевает как глина.
Брюхоногий моллюск – тропическое и субтропическое дно океана
Раковина этих моллюсков служит своеобразной базой, к которой крепятся камушки, раковины других моллюсков, иглы морских ежей, обломки кораллов и песчинки. Всё это является дополнительной защитой от хищников.
Муравьи-ткачи – северные территории Австралии
Для строительства своих гнёзд муравьи-ткачи используют мощные челюсти, которыми они срезают листья, а затем скрепляют их шелковыми нитями, которые производят их личинки.
Вогелькопский беседковый шалашник – Западная Гвинея, Индонезия
Чтобы привлечь самку, самцы беседкового шалашника строят вот такие хижины из веток, украшая их цветами, фруктами, грибами и даже мусором.
Европейский красный лесной муравей – Гессен, Германия
Эти муравьи длиною один сантиметр могут строить дома высотой почти два метра. Стройматериалы этих муравьиных «небоскрёбов» примыкают друг к другу так плотно, что туда не может просочиться вода.
Компасные термиты – Австралия
Компасные термиты могут строить плоские, трёхметровые башни, которые расположены строго с севера на юг. Конструкции также имеют систему вентиляции для поддержания постоянного уровня температуры внутри.
Ткачик Байя – Намибия
Маленькая птичка строит себе гнездо из длинных, только что сорванных, гибких травинок. Солнце высушивает травинки, благодаря чему они затвердевают, превращая гнезда в прочные строения, в которые можно попасть только через отверстие внизу.
Обыкновенный ремез – Европа и Азия
Самцы ремеза строят свои гнёзда из паутины, семян шерсти и растительных волокон, чтобы завлечь самку, которая откладывает внутрь по пять-восемь яиц.
Оса – повсеместно
Несмотря на то, что осу можно встретить в любом уголке мира, это насекомое также заслуживает внимания. Её целлюлозно-бумажный дом сделан из переработанной, выветрившейся древесины.
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