Научные факты о призраках, духах и прочей нечисти

Интересные научные факты о призраках, полтергейсте, видениях, медиумах, духах и прочей нечисти. Принцип Бритвы Оккама гласит: самое простое объяснение обычно бывает самым верным.

1.

Тени людей, которые видят некоторые люди, появляются при случайных «глюках» электричества в мозгу. Особенно часто «тени» посещают эпилептиков.



2.

Физик Майкл Фарадей ещё в 19 веке выяснил, что при спиритуализме (общении с духами) участники сами неосознанно дёргают столы благодаря идеомоторному эффекту.



3.

Привидения или другие призраки нередко возникают в результате воздействия на мозг инфразвука. Хотя человек не может различать инфразвук, это не значит, что он его не улавливает. Инфразвук может возникнуть из-за бурь, ветра, погодных условий и даже бытовой техники.



4.

Автоматизм, или изменённое состояние сознания, когда люди высказывают какие-то мысли, но не осознают этого, объясняет существование медиумов.



5.

Внезапные потоки холодного воздуха в «домах с привидениями» вызываются банальной конвекцией: перемещением тёплых слоёв воздуха вверх, а холодных — вниз.



6.

«Шары света» на фотографиях, которые некоторые люди склонны считать призрачными, чаще всего — пылинка или мелкое насекомое, севшее на объектив камеры при съёмке.

7.

В домах, отапливаемых печами, можно «увидеть духов» в результате повреждения трубы и отравления угарным газом, что приводит к галлюцинациям.



8.

Порой люди впадают в состояние массовой истерии, особенно в местах, где стресс — нормальное состояние, например, в школах или на рабочих местах с высокими требованиями. Это может привести к коллективным галлюцинациям.



9.

Ионизация — случайное возникновение в некоторых местах ионов — влияет на наше настроение и сбивает с толку мозг, что может способствовать появлению ощущения подавленности вкупе со странными видениями.



10.

Некоторые современные учёные объясняют явление «туннелирования» при клинической смерти квантовой механикой. Правда, их теории ещё нуждаются в подтверждении, но в любом случае, к загробной жизни они отношения не имеют.

