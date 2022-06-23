Научные факты о призраках, духах и прочей нечисти

Интересные научные факты о призраках, полтергейсте, видениях, медиумах, духах и прочей нечисти. Принцип Бритвы Оккама гласит: самое простое объяснение обычно бывает самым верным.
1.
Тени людей, которые видят некоторые люди, появляются при случайных «глюках» электричества в мозгу. Особенно часто «тени» посещают эпилептиков.
2.
Физик Майкл Фарадей ещё в 19 веке выяснил, что при спиритуализме (общении с духами) участники сами неосознанно дёргают столы благодаря идеомоторному эффекту.
3.
Привидения или другие призраки нередко возникают в результате воздействия на мозг инфразвука. Хотя человек не может различать инфразвук, это не значит, что он его не улавливает. Инфразвук может возникнуть из-за бурь, ветра, погодных условий и даже бытовой техники.
4.
Автоматизм, или изменённое состояние сознания, когда люди высказывают какие-то мысли, но не осознают этого, объясняет существование медиумов.
5.
Внезапные потоки холодного воздуха в «домах с привидениями» вызываются банальной конвекцией: перемещением тёплых слоёв воздуха вверх, а холодных — вниз.
6.
«Шары света» на фотографиях, которые некоторые люди склонны считать призрачными, чаще всего — пылинка или мелкое насекомое, севшее на объектив камеры при съёмке.
7.
В домах, отапливаемых печами, можно «увидеть духов» в результате повреждения трубы и отравления угарным газом, что приводит к галлюцинациям.
8.
Порой люди впадают в состояние массовой истерии, особенно в местах, где стресс — нормальное состояние, например, в школах или на рабочих местах с высокими требованиями. Это может привести к коллективным галлюцинациям.
9.
Ионизация — случайное возникновение в некоторых местах ионов — влияет на наше настроение и сбивает с толку мозг, что может способствовать появлению ощущения подавленности вкупе со странными видениями.
10.
Некоторые современные учёные объясняют явление «туннелирования» при клинической смерти квантовой механикой. Правда, их теории ещё нуждаются в подтверждении, но в любом случае, к загробной жизни они отношения не имеют.
А вы знали об этом?
В американских горах обитает неизвестное науке племя карликов?Почти в каждой индейской культуре есть легенды о маленьких злых людях. Так, фольклор племен Северной Америки красочно описывает расу нимеригаров - агрессивных крошечных существ, которые стреляли по людям отравленными стрелами. Этот миф так бы и остался мифом, если бы в 1932 году в горах Сан-Педро, в одной из пещер старатели не нашли мумию. Все бы ничего, но это была мумия взрослого мужчины... всего 7 дюймов в высоту (около 17 сантиметров, а значит, в стоячем положении - примерно вдвое выше). Фигурка была засохшей и сидела в позе со скрещенными ногами и руками. но больше всего удивляло сходство существа с человеком преклонных лет. У «старичка» были огромные глаза-тарелки, широкий плоский нос и низкий лоб. Голова вместо волос была покрыта каким-то темным студенистым веществом. Парни переглянулись и поздравили себя с привалившей удачей.Такую фигурку можно было выгодно продать торговцам редкостями. Такой уродец не походил ни на одно известное существо на Земле
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