10 вопросов, которые позволят понять истинное отношение вашего партнера к вам

В отношениях иногда случается так, что один из партнеров чувствует себя лишь «станцией дозаправки» для другого. От него берут все, что нужно, почти не отдавая ничего взамен, и отправляются дальше по своим делам. Такую паузу клинический психолог Рэнди Гунтер (Randi Gunther) назвала «пит-стопом».

1. Когда ваш партнер приходит домой, он или она сразу пытается вас найти?

2. Как вы считаете, ваш партнер с нетерпением ждет встречи с вами после того, как вы были вдали друг от друга?

3. Когда вы входите в комнату, ваш партнер сразу замечает ваше присутствие?

4. Говорит ли ваш партнер вам, что вы важны, ценны и желанны для него или нее?

5. Чувствуете ли вы, что вещи, которые вы делаете для своего партнера, оценены по достоинству?

6. Ваш партнер предчувствует ваши потребности?

7. Когда вы в чем-либо нуждаетесь, становятся ли эти потребности приоритетом для вашего партнера?

8. Вы думаете, что ваш партнер наслаждается временем, проводимым с вами?

9. Ваш партнер говорит вам, что он или она скучает по вам, когда вы не вместе?

10. Ваш партнер с нетерпением ожидает совместных занятий с вами?

Если вы набрали 41–50 баллов

Вы глубоко ценитесь партнером. Он (или она) с нетерпением ждут возвращения домой и рады находиться рядом с вами.

Это этап «медового месяца», когда возлюбленные просто не могут насытиться друг другом и отодвигают другие приоритеты на задний план. Партнеры счастливы просто сосредоточившись на друг друге.

Если вы набрали 31–40 баллов

Вы по-прежнему в высоком приоритете для своего партнера. Партнер признает ваш вклад в свое счастье и благополучие как важный и значимый.

Однако не забывайте, что никакой статики в отношениях не бывает — либо они развиваются, либо начинается обратный процесс. Радуйте друг друга, привносите в отношения не только стабильность и безопасность, но и бурление страсти. Когда отношения питаются одной лишь надежностью, из них уходит чувственность, эрос.

Если вы набрали 21–30 баллов

Ваше присутствие начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Отношения стали спокойнее, и к вам уже не бегут с порога. Но все равно ценят, хотя вы и не на первом месте в списке приоритетов своего партнера.

Будьте внимательнее, не потеряйте то, что имеете.

Если вы набрали 11–20 баллов

Вы рискуете быть использованным в качестве стартовой площадки, когда ваш партнер идет на взлет, чтобы получать позитивные эмоции и энергию вне рамок вашей пары.

Помните, что отсутствие новизны у пар со стажем становится предвестником скуки в отношениях, а она, в свою очередь, побуждает искать новые впечатления и эмоции за рамками пары. Узнавайте и открывайте друг друга заново, в том числе и в сексуальном плане. Ради ваших отношений. Ради чувственной радости. Ради любви.