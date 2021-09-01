Я вижу ориентир: знаки судьбы – выдумка или нет?

«Это знак», «сердцем чую», «сон-то вещий»… Наверное, каждый человек сталкивался с тем, что принято называть голосом судьбы. Некоторые уверены, мол, это знамение свыше, другие считают ситуацию стечением обстоятельств, третьи относятся к предвестиям как игре воображения. Существуют ли подсказки сверху на самом деле, и стоит ли искать в жизненных событиях тайный подтекст?

Сколько людей, столько и мнений

Ежедневно любой человек окунается в события, которые приводят к положительному, нейтральному или отрицательному результату. Другое дело, как мы реагируем на текущее положение дел. В общем, можно подразделить людей на несколько типов:

1.уверены, что судьба находится в руках всевышних сил. Эти самые силы и посылают подсказки, как нужно действовать. Поэтому крайне важно видеть эти «наводки» и уметь обращать их себе во благо;

2.считают, что поиск тайных и явных смыслов - удел неудачников и неуверенных в себе. Этот тип людей привык надеяться только на себя;

3.придерживаются мнения, что так называемые знаки судьбы – связь сознательной и бессознательной частей личности. Прислушиваясь к подсказкам внутреннего голоса, следуя им, человек движется в верном направлении.



А что же говорят психологи?

Что мы воспринимаем за знаки судьбы

По их мнению, на всяческие подсказки Вселенной обращают внимание люди, избегающие ответственности и самостоятельности. Гораздо проще переложить право принятия решения на милость судьбы или списать на ее недоброжелательный настрой. Например, кто-то перед походом на важное собеседование не может найти ключи от дома, нужный автобус задерживается и т.п. Один человек расценит это как дурное предзнаменование, а встречу с потенциальным работодателем будет считать обреченной на провал. Другой же спишет события на свою рассеянность и поработает над умением распоряжаться временем.Конечно, все мы в определенные периоды жизни становимся суеверными, ищем доказательства милости судьбы. Даже будучи уверенными людьми, мы не всегда чувствуем себя на коне. Можно сказать, поиск знаков здесь выступает в качестве защитной реакции. Нам проще думать, что все в этом мире предопределено. Поэтому не чувствуем себя проигравшими, если случится неудача.Наверное, легче всего живется материалистам. Они не ждут от жизни особой милости или разрешения свыше на те или иные поступки, доверяют себе и действуют. Хотя и здесь психологи рекомендуют не быть столь категоричными. Они советуют прагматикам выделять из клубка ежедневных событий добрые знаки, прислушиваться к интуиции и тем самым только улучшать свою жизнь.

И прожженных прагматиков, и атеистов, и мнительных людей время от времени могут одолеть сомнения. Чаще всего за знаки судьбы мы принимаем следующие некоторые явления. Например, интуицию. Проницательность, данная от природы, у одних развита сильно, у других находится в зачаточном состоянии. Иногда нас вдруг осеняет, когда мы слышим нужную фразу. Она может исходить от знакомого человека, быть услышана в толпе, по телевизору, прийти в голову как истина.



Или наши эмоции. Наверняка вы сталкивались с ситуациями, когда какое-то решение дается через силу, дискомфорт, неудобство, тревогу. Так проявляют себя возможные негативные изменения, которые идут со стороны внутреннего голоса и предыдущего опыта. И наоборот: человек во всем видит добрые сигналы, если находится на пике своей душевной формы. Тогда и все светофоры будут зеленые, и люди улыбчивыми, и нужный автобус приедет сразу.



Часто за голос свыше мы воспринимаем препятствия. Но зачастую это просто череда случайных совпадений. Например, многие вещи от нас не зависят, даже если пытаться просчитать их на два шага вперед. Вы можете застрять в пробке, если выехали из дома с большим запасом времени; потеряли телефон и пропустили важный звонок; запланировали отпуск, но заболели и т.п.



А еще над нами тяготеют приметы и суеверия. Вера в них порой крепко сидит в нашем сознании. Хотя, зачастую, в своей основе они не имеют никакого рационального зерна. То же самое относится и к сновидениям. Если мы озабочены каким-то вопросом, те или иные ночные грезы могут сбить нас с толку. Особенно, если сон будет четким, ярким, запоминающимся в деталях.



Верить или нет в знаки судьбы – сугубо личное дело. Никто не может доказать, что это выдумка или явление, идущее с нами рука об руку. Но один несомненный плюс из знамений, мнимых или явных, можно почерпнуть. Сознательно прислушивайтесь к подобным ситуациям.



Что это даст нам? Их детальный анализ, рассмотрение причин и следствий, отслеживание сознания помогают натренировать душевные «мышцы» и мышление. Все это в конечном итоге поможет лучше ориентироваться в жизни и разовьет интуицию. Ее же сравнивают с попаданием божественной мысли в человеческую. Внутренняя гармония, радостные эмоции, положительный настрой уже сами по себе помогают повернуть жизнь в лучшую сторону. И их наличие это тоже знак. Добрый.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2287979184461973559/

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