«Татария»: почему это название исчезло со всех карт

Многие слышали о якобы существовавшем на нынешней территории Восточной Европы мощном государстве Великая Тартария, погибшем конце XVIII – начале XIX века под натиском неизвестных врагов. Конечно, все это концепции альтернативной истории. Но что говорит официальная наука?

Татария/Тартария с точки зрения науки

Точка зрения статусных историков по поводу Великой Тартарии, что значится на средневековых картах, следующая. Это был чисто географический термин, обозначавший пространство вне его государственной принадлежности. То есть часть света – аналог Азии или её северной части. Отчасти это название было обусловлено недостатком сведений о глубинных районах Евразии. Так что название Татария/Тартария имело ещё и некоторый этнографический смысл, но, конечно, только для тех времён и стран, когда и где не было нужды в более точных сведениях об этой части света.

Что Татария/Тартария не означала собой конкретное государство, можно убедиться по аналогиям. Средневековые карты полны подобных географических обозначений, не относившихся к политическим образованиям. На тех же картах можно видеть Скифию, Сарматию, Белую Россию, Чёрную Россию и многие другие объекты, никогда не существовавшие как политонимы. Наносили средневековые географы на карты и воображаемые реалии, наподобие страны гипербореев или Рифейских гор. А кто-то всерьёз помещал на картах, за пределами известных стран, даже одноглазых циклопов, монопедов (одноногих) или анацефалов (безголовых с лицом на туловище). Татария/Тартария – подобная же виртуальная реальность прошлого.

Происхождение и границы понятия «Татария/Тартария»

Любопытно проследить, откуда возникло это название, как оно сочеталось и конкурировало с названием «Азия», а главное – как и почему оно исчезло из употребления.

Татария/Тартария происходит от имени народа татар, которым в Западной Европе назвали пришедших в первой половине XIII века на равнины Восточной Европы монголов и конгломерат подчинившихся им тюркских племён. Исходно татарами называлось одно из монгольских племён, и в Европе о нём, безусловно, слышали. Согласно восточной исторической традиции, татары враждовали с племенем Чингисхана и были почти поголовно истреблены могучим завоевателем. Случайно уцелели немногие. До сих пор среди монголов есть этнографические группы, возводящие себя к тем изначальным татарам.

Для европейцев имя татар оказалось созвучным с Тартаром. Так в древнегреческих мифах называлось подземное царство мёртвых. Жестокие, стремительные, непобедимые монголы, обрушившиеся на Европу на своих быстроногих конях, представлялись сверхъестественным народом, как будто и впрямь вырвавшимся из преисподней. Название татары удачно подошло к нему именно благодаря созвучию с Тартаром. Так появились синонимичные понятия «Татария» и «Тартария».

Тартария была очень обширна в представлении средневековой Европы. Поэтому часто встречались уточняющие эпитеты в отношении отдельных её частей. Обычно Тартарию делили на Малую и Великую. Малая Тартария располагалась ближе к Западной Европе. Как правило, она включала степи Северного Причерноморья и Крымское ханство, населённые тюркскими народами. Великой Татарией считалось пространство за Уралом или даже за Волгой к востоку до Тихого океана и к северу до Ледовитого.

Остальные границы Татарии варьировались у разных авторов. Это очень похоже на различие точек зрения о границе между Европой и Азией. В пространстве к югу от Уральских гор до пролива Босфор эту границу чертили и чертят всегда самыми разными способами. А поскольку к Тартарии относили не всю Азию, а только северную её часть (с кусочком Европы), то особенно богатое разнообразие наблюдалось всегда в трактовке южных границ этой условной части света. Можно, однако, сказать, что Малая Азия, Персия, Индия, Китай в неё никогда не включались.

Азия и Тартария – разные части света

Происхождение имени «Азия» неясно. Есть гипотеза, будто оно происходит от названия царства Ассува, воевавшего с хеттами ещё до легендарной Троянской войны. Исландский сказитель Снорри Стурлуссон (начало XIII века) полагал, что имя Азия было дано этой части света по имени асов – мифических существ (германских языческих божеств), ставших родоначальниками скандинавских королей. Асы были изгнаны со своей родины ванами – конкурирующим племенем сверхчеловеческой природы.

Название «Азия» было известно ещё древним грекам и римлянам. Во времена Геродота (V век до н.э.) Азией называлась страна, лежавшая на восток от Эгейского моря. Римская провинция Азия (I век до н.э. – V век н.э.) включала территории древних государств: Лидии, Карии, Мисии и Фригии. Впоследствии эту часть, ближайшую к Европе, прозвали Малой Азией. А Азией вообще, стали называть то, что лежало к востоку от Малой Азии.

Таким образом, понятия «Азия» и «Татария» в средние века редко смешивались. Азия — это прежде всего Турция, Левант, Месопотамия, Аравия, Иран, Индия, Китай, Индокитай. Татария/Тартария – всё, что лежит к северу от Азии. Иногда Татария/Тартария могла рассматриваться как часть Азии, но обычно между этими понятиями существовало различие. Причём, в том смысле, что Татарией называли гораздо более обширную область, чем Азию. Ибо термин «Азия» редко применялся шире рамок Малой Азии.

Внятного объяснения нет

Однако, как уже сказано, на рубеже XVIII и XIX веков наблюдается исчезновение термина «Татария/Тартария» из географической литературы и повсеместное распространение понятия «Азия» на все территории, которые ранее считались Татарией. Как это произошло? Официальная история не даёт внятного и убедительного ответа на этот вопрос!

Как бы ни были вилами на воде писаны «доказательства» существования державы под названием «Великая Татария», остаётся загадкой столь быстрая, можно сказать, внезапная смена терминологии, бытовавшей веками! Можно сколько угодно говорить про то, что географические исследования XVIII – начала XIX века выявили необоснованность использования термина «Татария/Тартария», производного от этнонима, применительно к целой части света, но ведь термины «Азия», «Африка», а тем более «Европа» и «Америка», не имеют под собой реального основания! И не видно причин, почему бы Татарией/Тартарией географы не могли и дальше именовать обширный регион Северной Евразии, если бы он действительно не был связан с какой-то прекратившейся политической реалией.

Поэтому вопрос об исчезновении названия «Татария/Тартария» требует дальнейшего непредвзятого изучения.

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А вы знали об этом?

Бориса Годунова перезахоронили в необычной позе – «сидя». Почему было избрано такое положение, источники умалчивают. Можно предположить, что останки деформировались в результате событий 1605 года, когда с телом царя обращались крайне небрежно. Если перезахоронение совершалось в холодное время года, то разогнуть окоченевшие члены, вероятно, было затруднительно. Однако возможно и иное объяснение особенностей захоронения царя-инока. Сидячее положение усопшего вполне допустимо в традиции восточного христианства – так, например, покоятся мощи патриарха Константинопольского Афанасия Цареградского, которые находятся в кафедральном соборе Харькова.

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