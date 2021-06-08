Реформы Петра I: как они повлияли на здоровье русских женщин

Модные в Европе короткие штаны, чулки и туфли для мужчин, введенные в обиход Петром I, привели в замешательство его придворных. А женская одежда — платья с кринолинами и глубоким декольте — и вовсе повергла в шок не только дворцовое окружение царя, а и весь русский народ.

Мода в России до Петра

Мода в России не менялась веками, и причиной тому был климат страны: длиннополые мужские и женские кафтаны, свободные штаны и сапоги, женские длинные рубашки, сарафаны, меховые душегрейки, высокие ботинки, – все это должно было служить сохранению здоровья, но иностранцами воспринималось как исключительно азиатская одежда.

Мода на европейское платье входила в Россию постепенно. Как пишет в статье историк Степан Михайлович Шамин «Мода в России в последней четверти XVII столетия» двоюродный брат царя Михаила Федоровича, Никита Иванович Романов, был любителем французского и польского платья, а детей царя для потехи одевали в немецкое платье. Во времена Алексея Михайловича в моду вошли ферези – длинные плащи, которые можно было откидывать назад. Под плащами носили короткие кафтаны по фигуре. Тем не менее царь специальным указом запретил носить при дворе европейское платье, а модников грозил разжаловать. Но уже при Федоре Алексеевиче знать стала носить короткое польское платье.

Изменения не касались женского традиционного костюма, который нес две основные функции: сохранял женское здоровье и оберегал скромность своей обладательницы. С христианской точки зрения русский женский костюм был идеальным: он скрывал все, что могло соблазнить мужчину.

Французский дипломат Фуа де ла Невилль, побывавший в Москве в 1689 год, писал, что верхняя одежда русских – из голландского сукна, подбита дорогими мехами, женская одежда расшита жемчугом, а летом русские носят китайские и персидские шелка. Примечательно, что одежду женщин иностранцы не отличали от мужской. Голландец Ян Янсен Стрейс писал, что «наряды у женщин такие же, как у мужчин», а курляндец Яков Рейтенфельс критиковал русских за то, что они «чрезмерно подражают в одежде азиатам». Облик русской красавицы портило обилие косметики: женщины мазали белилами лица, чернили брови и румянились. Европейцев это шокировало; Невилль писал об Анне Степановне Аничковой, жене сподвижника Петра Андрея Артамоновича Матвеева, что она «хороша собой», так как «не пользуется белилами и не нарумянена».

Федор Алексеевич запретил женские охабни и повелел носить боярыням шубы и телогреи, а вместо шапок – треухи. Это повлияло на моду: царица Мария Ильинична, жена Алексея Михайловича, имела в гардеробе семь охабней и 27 шапок, а жена царя Фелора, Агафья Грушницкая, щеголяла в шубках и в телогреях и имела 4 треуха и только 2 шапки.

Реформа Петра

Впервые европейское платье было введено молодым Петром во времена «потешных полков» – новобранцев одевали в немецкие мундиры. Но кардинально поменялось мнение царя о русской одежде во время Великого посольства в Европу в 1697—1698 годах. За два года Петр объездил Европу от Голландии до Англии, посмотрел на российскую одежду глазами иностранца и увидел в ней статичность и традиционность, которая его, как реформатора, не устраивала.

По приезде домой 29 августа 1698 года Петр I издал указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов».

Бородатых подданных он называл «светскими козлами» и грозился их преобразить. Отныне длиннополая одежда становилась признаком застоя, лени, а короткие полы европейского камзола символизировали деятельность. Реформа не затрагивала крестьян и касалась только городских жителей, которых было 3,2 % населения страны или 350 тыс. человек.

Как ранее Петр брил и одевал потешных солдат, так теперь он хотел преобразить население целой страны. Как пишет культуролог Ирина Игоревна Климовицкая в статье «Вестиментарная реформа Петра Первого», за первый указом последовали еще три, в которых населению предписывалось по будням носить немецкое платье, а по праздникам – французское.

Женщины были обязаны носить немецкую одежду. Запрещалось под страхом каторги и казни шить и изготавливать русские наряды и продавать их. На воротах стены, окружавшей Белый город в Москве, были размещены манекены, на которых демонстрировались образцы заграничного платья.

Народ был в шоке: короткие штаны, чулки и бритые щеки у мужчин на Руси ассоциировались с содомитами, а обнаженные плечи женщин и непокрытые головы – с блудом.

В 1705 году в Астрахани поднялся бунт. Царя называли Антихристом и жаловались, что в русском платье не пускают на службы в храмы, а в европейском в храмы не зайдешь: «в таком виде в церкву идти – Бога хулить». 365 бунтовщиков были доставлены в столицу и казнены. В 1708 году царю донесли, что и бояре ему непослушны – во время наездов царя они надевали европейское платье, а по отъезду – возвращались к привычным теплым одеждам.

А нужно ли это было русским?

Чтобы переодеть своих подданных, царь привез из Европы портных обоего полу, которые открыли в России дело по пошиву и набрали учеников. Ткани поначалу закупали в Европе, но позже Петр повелел основать и развить собственные ткацкие фабрики, которые производили сукно для армии и шелка, полотно для одежды.

Новый костюм должен был стать не просто новым платьем. Петр I надеялся, что смена одежды включит Россию в семью европейских народов.

Надежда эта не оправдалась. Европейцы с удовольствием ездили в «дремучую» Россию на заработки, но не спешили признавать ее не только равной, но и более или менее цивилизованной страной.

Напяливание на русских женщин декольтированных платьев, заморских легких туфель в условиях русской зимы и холода, царившего на ассамблеях, приводило к плачевным результатам: женщины простужались, болели, начинались проблемы в женской сфере, приводившие к бесплодию. А корсеты, в которые с детства стали зашнуровывать знатных девушек, приводили к возникновению патологий, в результате которых женщины не могли вынашивать детей.

В результате насильственного внедрения европейской культуры, элита в России на долгие годы оказалась отрезана от русских традиций.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159945/

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